Česká zbrojovka představuje zcela novou pistoli CZ DUTY

Základem nové platformy je patentované modulární šasi, které sdružuje všechny funkční součásti zbraně. Umožňuje kombinovat různé moduly rukojeti, délky hlavně a zásobníky rozdílné kapacity, a přizpůsobit tak konfiguraci pistole potřebám konkrétního uživatele.
Stejná pozornost byla věnována také bezpečnosti. CZ DUTY využívá několik úrovní mechanického zabezpečení, včetně třístupňového systému ochrany proti nechtěnému výstřelu při pádu, a je dostupná také s oboustrannou manuální pojistkou. Zbraň lze navíc bezpečně rozebrat bez nutnosti stisknout spoušť.
Patentovaný mechanismus s přímoběžným úderníkem nabízí velmi plynulý chod, zřetelný bod spuštění a krátký, snadno rozpoznatelný reset. Výsledkem je jisté ovládání a konzistentní výkon při každém výstřelu.
Pokročilá ergonomie CZ DUTY byla vyvinuta s využitím digitálních nástrojů a metodiky CZ DiFEND. Optimalizovaný tvar rukojeti spolu se zdokonalenou texturou povrchu zajišťuje jistý, přirozený a pohodlný úchop pro široké spektrum velikostí rukou. Tři velikosti modulů rukojeti navíc umožňují přizpůsobit úchop i dosah na spoušť. Plně oboustranné ovládací prvky zároveň umožňují pohodlné používání pravákům i levákům bez nutnosti jakýchkoli úprav.
Zdokonalené rozhraní Optics-Ready umožňuje přímou montáž široké škály kompatibilních kolimátorů na závěr bez použití montážních destiček.
Zkonstruována pro náročné použití
Prověřená odolnost patří k hlavním charakteristikám CZ DUTY. Česká zbrojovka garantuje životnost 50 000 výstřelů nebo 25 000 výstřelů vysokotlakým střelivem DM51, laborovaným na o 30 % vyšší tlak, včetně 10 000 výstřelů bez nutnosti výměny součástí. Jde o standard odolnosti, za nímž si CZ stojí.
CZ DUTY prošla rozsáhlým testováním podle metodiky NATO STANAG AC/225, včetně pádových zkoušek a zkoušek odolnosti vůči vodě a nečistotám. Přesnost výroby je kontrolována v průběhu celého výrobního procesu – jen na závěru se měří více než 200 rozměrů a tolerancí. Každá vyrobená pistole je následně testována z hlediska funkce a přesnosti a nastřelena na vzdálenost 25 metrů.
K dlouhodobé odolnosti přispívá také patentovaná povrchová úprava nitridací, odolný rám z polymeru vyztuženého skelnými vlákny a vysoce kvalitní hlaveň kovaná za studena, na kterou se po registraci v CZ Customer Club vztahuje doživotní záruka.
CZ DUTY představuje zcela novou pistolovou platformu, navrženou s ohledem na požadavky profesionálních uživatelů a ozbrojených složek, pro které jsou rozhodující spolehlivost, bezpečnost, flexibilita konfigurace a jisté ovládání i v náročných podmínkách.
Pro více informací o CZ DUTY navštivte stránky: www.czfirearms.com/cs/produkty/pistole/serie-cz-duty
Zdroj: Česká zbrojovka a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59518.