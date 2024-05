České a korejské firmy se setkaly v rámci Česko-korejského fóra jaderného inženýrství a stavebnictví 2024

Korejské jaderné společnosti včetně KHNP se zúčastnily Česko-korejského fóra jaderného inženýrství a stavebnictví, které pořádala společnost Daewoo E&C. Cílem fóra bylo představit korejské plány na zapojení českých firem z oblasti výstavby a technologií v rámci dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

Fóra se zúčastnilo přibližně 150 zástupců české a korejské vlády, představitelů jaderného sektoru a stavebnictví a zástupců médií.

V souladu s cílem KHNP maximalizovat podíl českých dodavatelů na projektu bylo na fóru uzavřeno pět memorand o porozumění mezi českými a korejskými strojírenskými a stavebními společnostmi.

V pondělí 27. května se v pražském hotelu Hilton konalo Česko-korejské fórum jaderného inženýrství a stavebnictví. Akce pořádané společností Daewoo E&C ve spolupráci s KHNP, KNA a Doosan Enerbility, se zúčastnilo přibližně 150 zástupců české vlády, českých firem jako jsou Metrostav, Sigma Group nebo členské společnosti Aliance české energetiky a zástupců médií. Fórum bylo zahájeno úvodními projevy řečníků, mezi nimiž byli zástupce vrchního ředitele Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO Tomáš Ehler, korejský velvyslanec v ČR Youngki Hong, výkonný viceprezident KHNP Insik Park a CEO společnosti Daewoo E&C Jung Wan Baek. Na setkání byly představeny plány korejských společností na prohloubení lokální spolupráce v oblasti inženýrství a stavebnictví v souvislosti s projektem výstavby nových jaderných bloků v Česku. Při této příležitosti proběhlo také slavnostní podepsání memorand o porozumění s pěti českými společnostmi: Hutní montáže, Colas CZ, Bohemia Müller, CHB Logistics a Algeco.

Česko-korejské fórum jaderného inženýrství a stavebnictví navázalo na nedávný Doosan Partnership Day, který proběhl v pondělí 13. května v paláci Žofín a kterého se rovněž zúčastnila společnost KHNP spolu se zástupci vlády a průmyslu z České republiky i Koreje. Kromě prezentace špičkové korejské jaderné technologie fórum, podobně jako akce Doosan Partnership Day, demonstrovalo prohlubující se spolupráci mezi představiteli českého jaderného průmyslu a jejich korejskými protějšky. Zatímco Doosan Partnership Day se soustředil na oblast dodávek zařízení a vyzdvihnul KHNP jako jediného uchazeče, který se zavázal dodat turbínu od českého výrobce, fórum jaderného inženýrství a stavebnictví se zaměřilo na širší spolupráci mezi českými a korejskými společnostmi s cílem maximálního zapojení lokálních dodavatelů v těchto oblastech.

„Spolupráce s českými firmami, které disponují špičkovými technologickými a vědeckými kapacitami, je pro úspěch dostavby nových jaderných bloků v Česku nejen jednou z našich hlavních priorit, ale i naprostou nezbytností,“ řekl výkonný viceprezident společnosti KHNP Insik Park. “Zavázali jsme se, že nové jaderné bloky postavíme s maximálním zapojením českých firem s co možná největším využitím synergií pro spolupráci, včas a v rámci rozpočtu,” dodal.

Dne 29. dubna předložila KHNP společnosti ČEZ aktualizovaný dodatek k původní nabídce. Po výběru KHNP jako vítězného dodavatele by se společnost Daewoo E&C podílela na projektu jako hlavní dodavatel, který bude spolupracovat s českými stavebními firmami na vybudování nezbytné infrastruktury, výstavbě hlavních zařízení, instalaci zařízení atd.

“Aktivně zapojíme český stavební průmysl do projektu dostavby a podělíme se o své odborné znalosti, abychom pomohli naplnit cíl co nejvyššího zapojení českých firem do projektu. Čerpat přitom budeme z našich zkušeností s výstavbou velkých zařízení pro řadu jaderných elektráren v Koreji i v zahraničí,” řekl CEO společnosti Daewoo E&C Jung Wan Baek.

Po skončení akce navštíví korejská delegace Ivančice, kde se setká s regionálními partnery. Mezi nimi nebudou chybět předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš, starosta Třebíče Pavel Pacal, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč Petr Šmejkal, starosta Rouchovan Vladimír Černý či starosta Višňového Vladimír Korek. Účastníci setkání budou diskutovat o regionální spolupráci a využití projektu dostavby JE Dukovany pro hospodářský růst regionu.

KHNP dlouhodobě usiluje o intenzivní spolupráci s českým průmyslem a akademickým sektorem mimo jiné v oblasti jaderných technologií, rozvoje lidských zdrojů a výzkumu a vývoje. Společnost také udržuje dlouhodobé přátelské vztahy v rámci dukovanského regionu. Děje se tak prostřednictvím sponzoringu místního hokejového klubu SK Horácká Slavia Třebíč, které trvá již šest sezon, nebo pořádání pravidelných návštěv dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců KHNP, kteří pomáhají při dobročinných aktivitách a seznamují místní obyvatele s korejskou kulturou. Další z řady těchto návštěv proběhne v polovině června.

O společnosti KHNP

KHNP je státem vlastněná jihokorejská společnost s 50letou tradicí ve výstavbě a provozování jaderných a vodních elektráren. Jako jeden z lídrů jaderného energetického průmyslu ve světě spolupracuje na projektech a je spolehlivým dodavatelem jaderných reaktorů. V Jižní Koreji aktuálně provozuje 25 reaktorů, úspěšně vybudovala čtyři nové jednotky v Jaderné elektrárně Baráka ve Spojených arabských emirátech a má zkušenosti s výstavbou až devíti jednotek současně. Její moderní reaktory generace III+ APR1400 a APR1000 nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti a ochranu v případě havárie velkého letadla a kybernetických útoků.

Zdroj: Grayling