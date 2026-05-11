České a slovenské obaly slaví úspěch na WorldStar Packaging Awards v Düsseldorfu

„Je působivé sledovat rozmanitost a kvalitu projektů oceněných v rámci WorldStar 2026 z České republiky. Jasně to ukazuje, že český obalový průmysl velmi citlivě reaguje na aktuální požadavky trhu, zejména v oblasti efektivity a udržitelnosti. Zaujala nás především chytrá řešení přepravních obalů s vysokou mírou optimalizace, stejně jako rychlá adaptace na principy cirkulární ekonomiky bez kompromisů v ochraně produktu. Významnou roli hraje také propracovaný konstrukční a grafický design, který zvyšuje vnímanou hodnotu výrobků,“ říká Luciana Pellegrino, prezidentka World Packaging Organisation.
České a slovenské firmy letos dorazily v nejhojnějším počtu
Slavnostní večer v Düsseldorfu si nenechalo ujít ani 30 zástupců oceněných firem z Česka a Slovenska, kteří si ceny převzali osobně. V letošním roce se díky tomuto počtu stali dosud nejpočetnější tuzemskou delegací. Mezi oceněnými byly společnosti Smurfit Westrock s několika projekty (Mr. Elegant, Hol(e)y Tray, Pračka CO2, POZOR šmykľavé a Detská šmýkaľka) a THIMM s řešeními Sleep Well a Easy 2 Fold. Ocenění získal také GRANITOL za flexibilní obal LAMIBAG – PE/PE, Lineart za produktovou řadu cereálií a ořechů Emma, Myjavská Pálenica za limitovanou edici Myjavská slivovica Premium, GRAFOBAL za obaly Skalický trdelník a Skalický Rubín a DS Smith Packaging za POS řešení Harmonika.
Inovace, které obstály v globální konkurenci
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 481 obalových řešení z celého světa. Oceněné projekty musely prokázat funkčnost, technickou kvalitu, design a důraz na udržitelnost. „Již několik let po sobě je vidět, že obalová řešení z Česka a Slovenska dlouhodobě obstojí v globální konkurenci. Letošní výsledky opět potvrzují vysokou úroveň technického zpracování a schopnost reagovat na aktuální výzvy,“ říká Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA.
Obal roku jako vstupenka do světové soutěže
Do soutěže WorldStar Packaging Awards se mohou přihlásit pouze obaly, které uspěly v národních soutěžích. V České republice a na Slovensku je touto jedinou platformou soutěž Obal roku, která tak představuje vstupní bránu pro firmy mířící na mezinárodní scénu. „Máme opravdu velkou radost z každého ocenění. Je to pro nás důkaz, že naše soutěž Obal roku pomáhá firmám prosadit se i v globálním měřítku,“ doplňuje Werbynská.
Vítěze soutěže najdete i na webu https://obalroku.cz/worldstar-packaging-awards.
Další informace o soutěži najdete na www.syba.cz či na www.worldstar.org.
O Obalovém institutu SYBA
Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě
a využívání obalů a obalových materiálů. Tento institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.