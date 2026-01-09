České a slovenské obaly ve světě znovu bodují!

"Český a slovenský úspěch na WorldStar Packaging Awards není žádnou náhodou. Je výsledkem systematické práce, odvahy inovovat a schopnosti přemýšlet o obalech v širších souvislostech, a to od funkčnosti a designu až po udržitelnost a cirkulární ekonomiku," říká Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu Syba, který je členem World Packaging Organisation (WPO) a dlouhodobě podporuje české a slovenské účastníky. „Pro tuzemské firmy je naše soutěž Obal roku vstupní branou do světové ligy obalových inovací. A jsem ráda, že to letošní výsledky znovu potvrdily.“
Ceny WorldStar Packaging Awards 2026 získaly tyto obalové inovace:
- Smurfit Westrock – Mr. Elegant
- Smurfit Westrock – Hol(e)y Tray
- Smurfit Westrock – Pračka CO2
- Smurfit Westrock – POZOR šmykľavé
- Smurfit Westrock – Detská šmýkaľka
- THIMM – Sleep Well
- THIMM – Easy 2 Fold
- GRANITOL – Jednodruhový flexibilní obalLAMIBAG – PE/PE
- Lineart – Emma – řada cereálií a ořechů
- Myjavská Palenica –Myjavská slivovica Premium – Limited Collector’s Edition
- GRAFOBAL – Súbor obalov Skalický trdelník, Skalický Rubín
- DS Smith Packaging – POS Harmonika
Inovace, které obstály v globální konkurenci
V letošním roce projekty hodnotilo 48 porotců. Mezinárodní porota WorldStar Packaging Awards hodnotí přihlášené projekty podle přísných kritérií – funkčnosti, technického řešení, designu, udržitelnosti i přínosu pro logistiku a celý životní cyklus obalu. Oceněné projekty z Česka a Slovenska se prosadily v silné konkurenci díky chytrým konstrukčním řešením, práci s recyklovatelnými materiály i schopnosti reagovat na aktuální nejenom environmentální výzvy.
Slavnostní vyhlášení
Oficiální předání cen WorldStar Packaging Awards proběhne 8. května v německém Düsseldorfu, v rámci mezinárodního veletrhu Interpack. Během slavnostního večera budou zároveň vyhlášeni držitelé speciálních ocenění, jako jsou Sustainability Award, Marketing Award, President’s Award nebo Packaging that Saves Food Award.
Vítěze soutěže najdete i na webu https://obalroku.cz/worldstar-packaging-awards.
Další informace o soutěži najdete na www.syba.cz či na www.worldstar.org.
O Obalovém institutu SYBA
Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výroběa využívání obalů a obalových materiálů. Tento institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.
Zdroj: OBALOVÝ INSTITUT SYBA