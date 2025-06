České Budějovice hostily regionální akci o digitální transformaci a kyberbezpečnosti

Cílem akce bylo představit aktuální trendy, dobré praxe i nejčastější chyby, kterých se české firmy a veřejné organizace dopouštějí v oblasti zabezpečení svých dat a informací. Odborný program probíhal pod vedením moderátorky Terezy Šamanové ze sdružení CzechInno a CyberSecurityHubCZ a přilákal desítky účastníků z podnikové i veřejné sféry.

Úvodní slova pronesli zástupci organizátorů a partnerů akce – Lenka Chrobočková za Jihočeský vědeckotechnický park, Marek Blažejovský z Jihočeského centra kybernetické bezpečnosti a Kamila Babušková za Svaz průmyslu a dopravy ČR. Všichni se shodli na tom, že právě regionální spolupráce a sdílení zkušeností jsou klíčem k úspěšné digitální transformaci a zajištění bezpečnosti pro ni potřebných procesů.

Firmy čelí rostoucím výzvám. Pomoci má vzdělávání i spolupráce s odborníky

Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR ve svém příspěvku představil aktuální data o stavu kyberbezpečnosti v českých firmách. Poukázal na to, že ačkoliv si podniky důležitost kybernetické ochrany uvědomují, často narážejí na nedostatek odborníků a znalostí v této oblasti a nebo kyberbezpečnosti nepřikládají dostatečný význam – dokud neproběhne první bezpečnostní incident.

Jedním z hlavních bodů programu byla odborná panelová diskuse pod hlavičkou EDIH Cybersecurity Innovation Hub, která představila různé pohledy na to, co všechno ovlivňuje bezpečnostní situaci ve firmách a organizacích. Panel propojující akademickou, inovační i legislativní perspektivu nabídnul tři výrazné příspěvky od expertů zapojených do evropského digitálního inovačního hubu pro kyberbezpečnost a nabídl konstruktivní řešení bezpečnostních problémů, s kterými se české firmy i veřejné organizace setkávají při svém každodenním působení – a to formou využití bezúplatných služeb tohoto projektu.

Martin Jírovec z Fakulty informačních technologií VUT v Brně se zaměřil na roli umělé inteligence v kyberbezpečnosti. Ve svém vystoupení s názvem „AI v kyberbezpečnosti: hrozba nebo pomocník?“ upozornil na to, že AI může být na jedné straně mocným nástrojem pro detekci anomálií, prediktivní analýzy a automatizaci obranných mechanismů, ale zároveň představuje potenciální riziko, pokud ji útočníci využijí k obcházení tradičních bezpečnostních opatření. Zdůraznil proto nutnost kritického přístupu a kontinuálního vzdělávání v této oblasti.

Jakub Čegan z CyberSecurityHubCZ se podělil o zkušenosti s praktickým školením kyberbezpečnostních týmů prostřednictvím platformy CyberRangeCZ. Jeho příspěvek nesl výstižný název „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a představil simulační prostředí, kde si firmy mohou nanečisto vyzkoušet reakci na kybernetický útok. „Cvičení pomáhá nejen odhalit slabiny technické infrastruktury, ale také otestovat komunikaci a rozhodovací procesy v krizových situacích,“ uvedl Jakub Čegan a vyzdvihl přínos těchto simulací pro reálnou připravenost organizací.

Václav Stupka, rovněž z CyberSecurityHubCZ, se ve svém vystoupení zaměřil na nové legislativní požadavky v oblasti informační bezpečnosti. Upozornil na blížící se účinnost národní legislativy implementující směrnici NIS2 a na další zejména evropské předpisy, které významně zvyšují nároky na řízení kybernetické bezpečnosti ve firmách a veřejných institucích. Zdůraznil, že nejde jen o formální naplnění zákona, ale především o systematické budování odolnosti vůči hrozbám. Poskytl také konkrétní rady, kde hledat informace a jak se na nové povinnosti připravit.

Praktické zkušenosti z podniků: bezpečnost se řeší každý den

V druhé části programu zazněly příklady z praxe. Oksana Jandová z Technicoat Czech republic, s.r.o. sdílela zkušenosti s implementací bezpečnostních opatření, které firma zavedla po reálné konfrontaci s kybernetickými riziky. Miroslav Kuric ze Siemens Česká republika hovořil o propojení IT a OT bezpečnosti ve výrobním prostředí.

Diskuse ukázala, že potřeby malých a středních podniků v oblasti kyberbezpečnosti jsou velmi specifické a vyžadují cílenou podporu. Akce proto sloužila také jako platforma pro budoucí spolupráci mezi malými a středními podniky, velkými firmami, akademickou sférou a veřejnými institucemi. Toto propojení komentuje členka vedení a ředitelka komunikace Českých Radiokomunikací, a.s. jako hlavního odborného partnera akce Anna Tůmová:

“Nejenom veřejné instituce, akademická sféra, ale i malé a střední podniky jsou dnes čím dál častějším cílem kybernetických útoků, přesto často nemají dostatečné kapacity ani odborné znalosti, jak se účinně bránit. Právě proto v Českých Radiokomunikacích aktivně spolupracujeme s tímto segmentem – nabízíme jim nejen naše technologické know-how, ale také poradenství a školení. Chceme, aby i menší firmy měly přístup k profesionálním a dostupným řešením, která jim pomohou chránit jejich data, systémy i zákazníky.“

Závěr akce patřil neformální diskusi a navazování kontaktů, v jehož rámci účastníci sdíleli své zkušenosti a možnosti zapojení do národních i evropských iniciativ na podporu kybernetické odolnosti.

Série akcí Digitální transformace a (kyber)bezpečnost je zasazena do kontextu osvětových aktivit EDIH Cybersecurity Innovation Hub, který je jedním ze šesti Evropských center pro digitální inovace (EDIH) fungujících v Česku a mezi nimi jediným se specializací na oblast kyberbezpečnosti. Osvětové aktivity I další služby EDIH Cybersecurity Innovation Hub jsou poskytovány s podporou Evropské unie z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy.

Koordinátorem projektu je univerzitní institut CyberSecurityHubCZ a jedním z partnerů sdružení CzechInno, dalšími partnery jsou České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Regionální hospodářská komora Brno, Network Security Monitoring Cluster, Industry Cluster 4.0 a Technologické centrum Praha.

Partnery pro organizaci jihočeské regionální akce se stali Svaz průmyslu a dopravy ČR, Jihočeský vědeckotechnický park, Jihočeský DigiHub a platforma Budějovice.ai. Odborným partnerem celé série jsou České Radiokomunikace.

