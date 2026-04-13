České budovy projídají 40 % energie. Přesto je většina z nich bez řízení

Brno 13. dubna 2026 (PROTEXT) - Přestože budovy spotřebovávají téměř 40 % veškeré energie, v Česku se je stále nedaří systematicky řídit. Energetika se často řeší až ve chvíli, kdy se stane problémem. První ročník konference Hungry Buildings ukázal, proč je tento přístup dlouhodobě neudržitelný a jak to změnit.

Hungry Buildings, hladové budovy. Název první konference tohoto typu v Česku není náhoda. Odkazuje na to, že neřízené objekty spotřebovávají nekontrolovatelně energii bez jakéhokoliv ekonomického smyslu.

Do Brna se na první ročník konference sjeli zástupci průmyslu, logistiky a developmentu, tedy oborů, ve kterých energetická náročnost budov přímo ovlivňuje ekonomiku podnikání. Vedle nich dorazili také zástupci facility managementu, výrobců technologických řešení, reprezentanti odpadového hospodářství nebo odborníci na práci s vodou. Právě v těchto oborech se totiž v každodenním provozu rozhoduje o tom, jak efektivně budovy skutečně fungují.

„Je to jako řídit auto podle zpětného zrcátka“

Nemovitosti dnes podle odborníků představují jedno z nejméně řízených míst v celé energetice. Zatímco výroba a distribuce energie prochází modernizací a digitalizací, samotná spotřeba zůstává často bez kontroly. Organizace tak energii vyhodnocují zpětně, podle vyúčtování, nikoliv podle aktuálního provozu.

„Řídíme budovy podle minulosti. To je jako řídit auto jen podle zpětného zrcátka,“ říká Ivan Macho, obchodní ředitel společnosti PKV BUILD, jež celou akci organizovala.

Právě v provozu budov přitom vzniká největší prostor pro úspory. Ne proto, že by chyběly technologie, ale proto, že chybí jejich systematické využití. Bez práce s daty a aktivního řízení není možné reagovat na vývoj cen energií ani optimalizovat náklady v reálném čase.

„Nástroje máme. Problém je, že je ve většině budov reálně nepoužíváme,“ shodli se při panelové diskusi Aleš Choutka reprezentují Alstanet, výrobce facility management softwaru, a Jan Škabrada z Českých radiokomunikací.

Podle odhadů z praxe může běžný komerční nebo průmyslový objekt snížit své energetické náklady o 10 až 30 procent jen změnou způsobu řízení, bez nutnosti zásadních investic do technologií. Vedle toho ale konference ukázala i konkrétní opatření s okamžitým dopadem.

Prostor pro úspory je ohromný. I bez velkých investic

„Jen výměnou osvětlení lze dosáhnout úspor klidně 50 až 60 procent, a to často s návratností v řádu jednoho až tří let,“ uvedl příklad Martin Jurečka ze společnosti Sunritek.

Diskuze zároveň ukázala, že změny už se začínají prosazovat. Roste význam vlastní výroby energie, zejména fotovoltaiky, která se postupně stává standardem. Vedle toho se do popředí dostávají i další oblasti, které zásadně ovlivňují jejich provoz – například osvětlení, práce s vodou nebo celkové řízení technologií.

Velký důraz zazníval i na roli lidí v celém systému. „Management se může rozhodnout, že pořídí jakoukoliv technologii. Ty jsou ostatně rychle dopředu. Klíčovým prvkem ale zůstává to, jak je lidé budou využívat a jak budou přesvědčení, že jejich využití dává smysl,“ podotknul Pavel Krajča z Atalianu, lídra trhu v poskytování facility služeb.

Konference Hungry Buildings propojila na jednom pódiu odborníky z různých odvětví, která do profitability nemovitostí promlouvají. Nechyběla mezi nimi ani právnička Kristýna Faltýnková ze Sedláková Legal, která hosty provedla aktuální legislativními změnami a upozornila na to, co majitelé nejčastěji zapomínají a přitom je to může stát velké peníze.

„I když omnibus výrazně omezil povinnost ESG reportingu, a to až pro 80 procent firem, reálné požadavky na něj nezmizely. Firmy je budou dál plnit nepřímo, hlavně přes své obchodní partnery, dodavatelské řetězce a požadavky velkých zákazníků,“ zdůraznila.

Na konferenci vystoupili zástupci firem, které pokrývají celý životní cyklus budovy — od návrhu přes technologie až po provoz a financování. Mezi partnery a řečníky byli například Atalian, Sunritek, České radiokomunikace, Sedláková Legal, Greenforce, ČEZ ESCO, Alstanet nebo ASIO.

Konference podle organizátorů není jednorázovou akcí, ale začátkem širší diskuze o tom, jak by měly nemovitosti v Česku fungovat. Spojuje přitom obory, které byly dosud často oddělené: od energetiky přes technologie až po každodenní provoz a legislativu. Právě v jejich propojení podle organizátorů vzniká prostor pro skutečnou změnu. „Budovy budou energii vždy spotřebovávat. Rozdíl je v tom, jestli ji budeme řídit,“ uzavřel Ivan Macho, PKV.

O konferenci Hungry Buildings

Konferenci Hungry Buildings pořádá společnost PKV BUILD. První ročník se konal v Brně a zúčastnily se ho desítky zástupců firem, měst i odborné veřejnosti napříč obory, které ovlivňují fungování budov. Cílem akce je otevřít diskuzi o řízení budov, sdílet zkušenosti z praxe a propojit obory, které se na jejich provozu podílejí. Organizátoři plánují v konferenci pokračovat i v dalších letech.

Zdroj: PKV BUILD

www.pkv.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

