České byty za 10 let zdražily z 28 tisíc na 92 tisíc za metr. A trh přesto zrychluje

  12:03
Praha 19. listopadu 2025 (PROTEXT) - Bytový trh v Česku za poslední dekádu výrazně změnil dynamiku. Zatímco v roce 2016 se byty nabízely za průměrných 27.796 Kč/m2, v říjnu 2025 je celorepubliková cena už 92.045 Kč/m2. Přesto se dnes prodávají rychleji než loni – doba inzerce klesla z 133 dní (10/2024) na 57 dní (10/2025). To vše při vysoké nabídce 28.420 bytů.

Tato čísla vycházejí z exkluzivních ověřených dat projektu Realiťák roku, analytické platformy CEMAP – cenové mapy a realitního portálu Reality.iDNES.cz.

Jak trh rostl: 2016–2025 v kostce

• 2016: průměr 27.796 Kč/m2, stabilní trh

• 2020: nárůst kolem 50 tis./m2, kombinace dostupných hypoték a nedostatku výstavby

• 2022: vrchol 70.541 Kč/m2

• 2024–2025: návrat poptávky, +16,7 % meziročně, zrychlení prodejů

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku:

„Byt, který je dobře připravený a správně nastavený, se dnes prodává běžně do dvou měsíců. To je zásadní změna oproti roku 2024, kdy inzerce trvala dvojnásobně.“

Regiony dohánějí Prahu

Říjnová data 2025 jasně ukazují, že růst cen není jen pražský fenomén. Nejrychleji se zvyšují ceny v regionech, které byly dlouhodobě levné:

• Praha – 140.355 Kč/m2, 97 dní inzerce

• Jihomoravský kraj – 112.544 Kč/m2, 58 dní

• Středočeský kraj – 81.643 Kč/m2

• Ústecký kraj – 40.933 Kč/m2, 44 dní (+25–26 % meziročně)

• Moravskoslezský kraj – 58.012 Kč/m2, 39 dní (+20 % a více)

Petr Makovský, Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku:

„Ústecký nebo Moravskoslezský kraj nejsou žádná bublina. Jen se uzavírají cenové nůžky – mizí nejlevnější byty a poptávka je tam silná.“

Proč ceny dál rostou – podle dat

Exkluzivní data Realiťák roku × CEMAP × Reality.iDNES.cz ukazují pět hlavních důvodů:

  1. Přesun kupujících z drahých trhů do regionů.
  2. Lepší příprava nemovitostí – kvalitní fotky, homestaging, korektní výměry.
  3. Nízká výstavba, pomalé povolování.
  4. Silné nájemní ceny, které motivují ke koupi.
  5. Návrat investorů do levnějších krajů.

Ondřej Hon, CEMAP – cenové mapy:

„Růst v roce 2025 je skutečný. Lidé se po dvou zdrženlivých letech vracejí ke koupi. Nejde o statistický efekt.“

Klíčová říjnová čísla

• 92.045 Kč/m2 – celorepubliková cena

• 28.420 – počet nabídek

• 57 dní – doba inzerce

• +16,7 % – meziroční růst

Z těchto čísel vyplývá, že trh je opět na straně prodávajících – a kvalitně připravené byty mizí rychle.

Shrnutí pro média

• Český trh je v roce 2025 ve výrazně lepší kondici než v letech 2023–2024.

• Nejrychleji rostou regiony, které byly nejlevnější.

• Zkrácení inzerce ukazuje, jak zásadní je kvalitní makléřská práce.

• Růst je podložen reálnou poptávkou a potvrzen exkluzivními daty projektu Realiťák roku, CEMAP a Reality.iDNES.cz.

 

Projekt Realiťák roku

Projekt pomáhá veřejnosti najít prověřené makléře a zorientovat se na realitním trhu.Více na: www.realitakroku.cz

 

Celý článek:

https://www.realitakroku.cz/aktuality/jak-se-z-28-tisic-stalo-92-tisic-za-metr-10-let-ceskeho-bytoveho-trhu-2016-102025 

 

Zdroj: Realiťák roku

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

