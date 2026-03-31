České domácnosti se naučily šetřit, u 65 % o změně vytápění rozhodují náklady

Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - Po několika turbulentních letech se situace v českých domácnostech při vytápění stabilizuje. Podle aktuálního průzkumu dodavatele energií, společnosti epet, topí letos více než polovina Čechů stejně jako v předchozích letech. Stabilizaci potvrzují i data klientů z řad domácností na elektřině a plynu u společnosti epet o jejich spotřebě. Tato data ukazují, že po výrazných výkyvech z předchozích let se spotřeba elektřiny i plynu ustálila na nižších hodnotách. Trend efektivity je i v jejich přáních. Pokud by si lidé dnes mohli vybrat ideální způsob vytápění bez omezení, nejčastěji by volili tepelné čerpadlo. V praxi však o změně zdroje většina domácností neuvažuje a rozhodujícím faktorem zůstává úspora nákladů.

Podle průzkumu, dodavatele energií společnosti epet, uvedlo 52 % Čechů, že letos topí přibližně stejně jako v předchozích letech. Dalších 22 % domácností topí spíše méně a stejný podíl naopak více. Z výsledků je patrné, že po období prudkých cenových výkyvů se chování domácností uklidnilo a lidé se přizpůsobili režimu, který je pro ně dlouhodobě ekonomicky i prakticky únosný.

„Výsledky průzkumu i naše interní data se v tomhle dobře překrývají. Zatímco více než polovina domácností říká, že letos topí stejně jako dřív, vývoj spotřeby ukazuje, že po turbulentních letech se situace opravdu uklidnila. Domácnosti zůstávají úspornější než před krizí a jejich chování už není tak rozkolísané jako v době největších cenových šoků,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let.

Podle interních dat dodavatele energií společnosti epet o spotřebě v letech 2019 až 2025, byla průměrná spotřeba zemního plynu u domácnosti nejvyšší v roce 2021, kdy dosáhla 17,32 MWh. V roce 2025 činila 13,46 MWh, tedy přibližně o 22 % méně. U elektřiny dosáhla spotřeba energie v roce 2025 úrovně 3,98 MWh, zatímco v roce 2020 to bylo až 5,07 MWh, což představuje pokles zhruba o 21 %. Data tak ukazují, že domácnosti po předchozích cenových otřesech přešly do úspornějšího režimu, který se v posledních letech stabilizuje.

Domácnosti stále spoléhají hlavně na zavedená řešení

Když se podíváme na to, čím v současnosti české domácnosti topí, stále dominují tradiční a dlouhodobě rozšířené zdroje. Dálkové vytápění využívá zhruba třetina domácností a zemní plyn necelá třetina. S větším odstupem následuje elektřina s 12 % a tuhá paliva z obnovitelných zdrojů, kam patří dřevo, pelety nebo biomasa. Dle průzkumu pak tepelná čerpadla zatím využívá méně než desetina domácností.

Výsledky pak potvrzují, že způsob vytápění je v řadě případů dán spíše technickými možnostmi než preferovanou volbou majitelů nemovitosti. Nejčastějším důvodem, proč lidé využívají současný zdroj vytápění, je to, že už byl v domě nebo bytě instalovaný. To uvádí více než 4 z 10 domácností. Dalšími důvody jsou jednoduchost a komfort používání, které zmiňuje zhruba třetina respondentů, a dostupnost v místě bydliště, kterou uvádí přibližně čtvrtina z nich.

Nejvíce lidí by si dnes vybralo tepelné čerpadlo

Při pohledu na ideální volbu se ale preference domácností od současné reality výrazně liší. Pokud by si mohli Češi vybrat optimální způsob vytápění bez omezení, nejčastěji by sáhli po tepelném čerpadle. To jako ideální řešení označilo v průzkumu 26 % respondentů. Následuje dálkové vytápění, které by volila necelá čtvrtina dotázaných, tuhá paliva z obnovitelných zdrojů s 21 % a zemní plyn s 20 %. Právě u tepelných čerpadel je rozdíl mezi realitou a preferencí největší. Zatímco dnes je využívá jen 8 % domácností, jako ideální řešení by je volilo více než čtvrtina z nich.

Přestože představu ideálního vytápění má většina respondentů jasnou, v praxi se k výměně zdroje vytápění uchýlí jen zřídka. Za poslední tři roky tak 68 % Čechů o změně zdroje vytápění vůbec neuvažovalo. Dalších 15 % o změně sice přemýšlelo, ale nakonec ji neprovedlo. Výsledky tak potvrzují, že změna zdroje vytápění zůstává pro většinu domácností velkým rozhodnutím. Vstupují do něj náklady, technické možnosti i samotný typ bydlení.

Motivací ke změně je hlavně úspora nákladů

Když už domácnosti o změně vytápění uvažují, rozhoduje především úspora nákladů. Jako hlavní důvod ji v průzkumu uvádí 65 % těch, kteří o změně přemýšleli. S odstupem následuje modernizace domu nebo bytu a ekologické důvody, které zmiňuje zhruba čtvrtina respondentů. Dotace a podpora jsou hlavním impulsem jen pro malou část domácností, i když dle reálných dat z trhu o čerpání víme, že za posledních 5 let dotačních nabídek MŽP poptávka u domácnosti z roka na rok výrazně rostla. V praxi ale dotační programy často fungují jako důležitý urychlovač rozhodnutí.

Patrné je to i na vývoji programu Nová zelená úsporám. Zatímco v roce 2019 bylo evidováno 10.884 žádostí domácností a objem podpory činil 2,36 miliardy korun, v roce 2022 už šlo o 23.745 žádostí a 4,67 miliardy korun.

RokPočet žádostí (domácnosti)Objem dotací (mld. Kč)Poznámka
201910 8842,36stabilní růst programu
202014 7173,26COVID › více investic do bydlení
202122 3334,51silný růst, začátek zdražování energií
202223 7454,67energetická krize › vrchol zájmu
2023~70 000+*~10+*skokový nárůst, NZÚ Light, boom FVE
2024~80 000+*~15+*pokračující vysoký zájem
2025~100 000+*~20+*kombinace dotací a úvěrů, masivní využití

 

Pozn: Data do roku 2022 vycházejí z oficiálních statistik SFŽP. Novější roky reflektují dostupné souhrny a trend výrazného nárůstu zájmu po energetické krizi.

Jak uzavírá Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let: „Spotřeby domácnosti v ČR se za poslední 3 roky nijak zásadně nemění, stabilní snížení spotřeby je ovlivněno krizí, která v minulosti rozhýbala ty, kteří hledali změnu a chuť podpořili dotací přes zelenou úsporám. Dle dostupných čísel tento zájem nepolevuje. Z našich dat i situace na trhu je pak vidět, že když už domácnosti o změně vytápění uvažují, rozhodují se velmi pragmaticky. A to je dobře. Hledají primárně úsporu, kterou v dnešní turbulentní době doplňují fixovanými produkty na delší období, bez ohledu na účel, pro který danou energii odebírají.“

Zdroj: epet

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, víc lidí zemřelo než se narodilo

ilustrační snímek

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, hlavně kvůli tomu, že víc lidí zemřelo než se narodilo. Kvůli stěhování kraj minulý rok přišel o 150 lidí. Nejrychleji...

31. března 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v Česku

ilustrační snímek

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v celé republice. Za úbytek může hlavně úmrtnost, v kraji zemřelo o 5482 lidí více, než se narodilo....

31. března 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Počet obyvatel Pardubického kraje se vloni zvýšil o 481 lidí na 530.950

ilustrační snímek

Loni se počet obyvatel Pardubického kraje zvýšil o 481 lidí na 530.950. Zásluhu na tom má migrace, v regionu se narodilo méně dětí než bylo zemřelých. Vyplývá...

31. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

V Karlovarském kraji vloni ubylo 1168 obyvatel, hlavně přirozeným úbytkem

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji loni ubylo 1168 obyvatel, na konci roku v kraji žilo 292.027 lidí. Pokles byl způsoben přirozeným úbytkem, to znamená, že více lidí...

31. března 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, o 884 méně

ilustrační snímek

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, to je 884 méně než na jeho začátku. Hlavním důvodem úbytku je rekordně nízká porodnost,...

31. března 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Obyvatel hradeckého kraje loni ubylo na 554.668, porodnost byla rekordně nízká

ilustrační snímek

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji loni klesl o 1255 na 554.668. Důvodem bylo to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost loni klesla na rekordně...

31. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

ÚS odmítl stížnost expolicisty potrestaného za podplácení kvůli bytu v Brně

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého policisty Jiřího Vlčka, jenž si za podplácení vyslechl dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na tři roky....

31. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

Přetížený kamion s vrtnou soupravou

Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to...

31. března 2026  11:12

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:09

Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s...

Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s...

31. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí

ilustrační snímek

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých,...

31. března 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

