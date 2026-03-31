České domácnosti se naučily šetřit, u 65 % o změně vytápění rozhodují náklady

Podle průzkumu, dodavatele energií společnosti epet, uvedlo 52 % Čechů, že letos topí přibližně stejně jako v předchozích letech. Dalších 22 % domácností topí spíše méně a stejný podíl naopak více. Z výsledků je patrné, že po období prudkých cenových výkyvů se chování domácností uklidnilo a lidé se přizpůsobili režimu, který je pro ně dlouhodobě ekonomicky i prakticky únosný.
„Výsledky průzkumu i naše interní data se v tomhle dobře překrývají. Zatímco více než polovina domácností říká, že letos topí stejně jako dřív, vývoj spotřeby ukazuje, že po turbulentních letech se situace opravdu uklidnila. Domácnosti zůstávají úspornější než před krizí a jejich chování už není tak rozkolísané jako v době největších cenových šoků,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let.
Podle interních dat dodavatele energií společnosti epet o spotřebě v letech 2019 až 2025, byla průměrná spotřeba zemního plynu u domácnosti nejvyšší v roce 2021, kdy dosáhla 17,32 MWh. V roce 2025 činila 13,46 MWh, tedy přibližně o 22 % méně. U elektřiny dosáhla spotřeba energie v roce 2025 úrovně 3,98 MWh, zatímco v roce 2020 to bylo až 5,07 MWh, což představuje pokles zhruba o 21 %. Data tak ukazují, že domácnosti po předchozích cenových otřesech přešly do úspornějšího režimu, který se v posledních letech stabilizuje.
Domácnosti stále spoléhají hlavně na zavedená řešení
Když se podíváme na to, čím v současnosti české domácnosti topí, stále dominují tradiční a dlouhodobě rozšířené zdroje. Dálkové vytápění využívá zhruba třetina domácností a zemní plyn necelá třetina. S větším odstupem následuje elektřina s 12 % a tuhá paliva z obnovitelných zdrojů, kam patří dřevo, pelety nebo biomasa. Dle průzkumu pak tepelná čerpadla zatím využívá méně než desetina domácností.
Výsledky pak potvrzují, že způsob vytápění je v řadě případů dán spíše technickými možnostmi než preferovanou volbou majitelů nemovitosti. Nejčastějším důvodem, proč lidé využívají současný zdroj vytápění, je to, že už byl v domě nebo bytě instalovaný. To uvádí více než 4 z 10 domácností. Dalšími důvody jsou jednoduchost a komfort používání, které zmiňuje zhruba třetina respondentů, a dostupnost v místě bydliště, kterou uvádí přibližně čtvrtina z nich.
Nejvíce lidí by si dnes vybralo tepelné čerpadlo
Při pohledu na ideální volbu se ale preference domácností od současné reality výrazně liší. Pokud by si mohli Češi vybrat optimální způsob vytápění bez omezení, nejčastěji by sáhli po tepelném čerpadle. To jako ideální řešení označilo v průzkumu 26 % respondentů. Následuje dálkové vytápění, které by volila necelá čtvrtina dotázaných, tuhá paliva z obnovitelných zdrojů s 21 % a zemní plyn s 20 %. Právě u tepelných čerpadel je rozdíl mezi realitou a preferencí největší. Zatímco dnes je využívá jen 8 % domácností, jako ideální řešení by je volilo více než čtvrtina z nich.
Přestože představu ideálního vytápění má většina respondentů jasnou, v praxi se k výměně zdroje vytápění uchýlí jen zřídka. Za poslední tři roky tak 68 % Čechů o změně zdroje vytápění vůbec neuvažovalo. Dalších 15 % o změně sice přemýšlelo, ale nakonec ji neprovedlo. Výsledky tak potvrzují, že změna zdroje vytápění zůstává pro většinu domácností velkým rozhodnutím. Vstupují do něj náklady, technické možnosti i samotný typ bydlení.
Motivací ke změně je hlavně úspora nákladů
Když už domácnosti o změně vytápění uvažují, rozhoduje především úspora nákladů. Jako hlavní důvod ji v průzkumu uvádí 65 % těch, kteří o změně přemýšleli. S odstupem následuje modernizace domu nebo bytu a ekologické důvody, které zmiňuje zhruba čtvrtina respondentů. Dotace a podpora jsou hlavním impulsem jen pro malou část domácností, i když dle reálných dat z trhu o čerpání víme, že za posledních 5 let dotačních nabídek MŽP poptávka u domácnosti z roka na rok výrazně rostla. V praxi ale dotační programy často fungují jako důležitý urychlovač rozhodnutí.
Patrné je to i na vývoji programu Nová zelená úsporám. Zatímco v roce 2019 bylo evidováno 10.884 žádostí domácností a objem podpory činil 2,36 miliardy korun, v roce 2022 už šlo o 23.745 žádostí a 4,67 miliardy korun.
|Rok
|Počet žádostí (domácnosti)
|Objem dotací (mld. Kč)
|Poznámka
|2019
|10 884
|2,36
|stabilní růst programu
|2020
|14 717
|3,26
|COVID › více investic do bydlení
|2021
|22 333
|4,51
|silný růst, začátek zdražování energií
|2022
|23 745
|4,67
|energetická krize › vrchol zájmu
|2023
|~70 000+*
|~10+*
|skokový nárůst, NZÚ Light, boom FVE
|2024
|~80 000+*
|~15+*
|pokračující vysoký zájem
|2025
|~100 000+*
|~20+*
|kombinace dotací a úvěrů, masivní využití
Pozn: Data do roku 2022 vycházejí z oficiálních statistik SFŽP. Novější roky reflektují dostupné souhrny a trend výrazného nárůstu zájmu po energetické krizi.
Jak uzavírá Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let: „Spotřeby domácnosti v ČR se za poslední 3 roky nijak zásadně nemění, stabilní snížení spotřeby je ovlivněno krizí, která v minulosti rozhýbala ty, kteří hledali změnu a chuť podpořili dotací přes zelenou úsporám. Dle dostupných čísel tento zájem nepolevuje. Z našich dat i situace na trhu je pak vidět, že když už domácnosti o změně vytápění uvažují, rozhodují se velmi pragmaticky. A to je dobře. Hledají primárně úsporu, kterou v dnešní turbulentní době doplňují fixovanými produkty na delší období, bez ohledu na účel, pro který danou energii odebírají.“
Zdroj: epet