České dukáty čeká zářná budoucnost

Praha 27. února 2026 (PROTEXT) - České dukáty – když zazní toto slovní spojení, numismatikům, sběratelům a investorům se rozzáří oči. Vybaví se jim nejen zlaté mince, které v dávných dobách nechávali razit čeští králové i českoslovenští ministři financí, ale také moderní značka, která na jejich tradici hrdě navazuje.

Společnost s příznačným názvem České dukáty vznikla v roce 2016 a vytyčila si nemalý cíl: Obnovit slávu a autenticitu českého dukátového umění. Protože dukát není jenom slovo – je to neměnný standard a závazek, který jsme zdědili po našich předcích.

Od té doby uplynulo rovných deset let a do nové dekády značka vstoupila s novou energií. Stala se totiž součástí České mincovny – silné společnosti, se kterou byla úzce propojena od samého začátku. „Právě v České mincovně, kde se razí mimo jiné všechny české mince, dosud vznikla i většina ražeb vydaných Českými dukáty,“ vysvětluje ředitel České mincovny Michal Voborník a dodává, že spojení značce přinese dlouhodobou stabilitu, technologické zázemí a prostor pro další rozvoj.

„Špičkové vybavení, odborníci znalí svého řemesla, nadšenci, kteří se s každou novou ražbou chtějí posunout dál, ale také podporovatelé a přátelé – to všechno je pro mě Česká mincovna,“ říká zakladatel Českých dukátů Vladimír Olmr, který se bude i nadále osobně podílet na přípravě věrných dukátových ražeb. Ty se díky silným tématům, prvotřídnímu uměleckému zpracování, výjimečné kvalitě a nízkým emisním nákladům stanou chloubou a ozdobou každé sbírky.

Na první mimořádné projekty, které s úctou navážou na dosavadní historii Českých dukátů, se můžete těšit již v průběhu tohoto roku. Aby vám nic neuniklo, nezapomeňte sledovat webové stránky www.ceskamincovna.cz a www.ceskedukaty.cz, kde se včas dozvíte více…

 

Zdroj: Česká mincovna / Antonín Hujer

 

OpravovanĂ˝ LobkovickĂ˝ palĂˇc hradu Kost zmÄ›nĂ­ vzhled, dostane novou omĂ­tku

VĂ˝stava v Muzeu KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska pĹ™edstavuje jarnĂ­ a velikonoÄŤnĂ­ tradice

