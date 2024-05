České finále prestižní barmanské soutěže Diageo Reserve World Class zná svého vítěze. Pro rok 2024 se jím stal František Dandáš.

Dějištěm jubilejního 10. ročníku soutěže Diageo Reserve World Class se stala holešovická Hala 13. Nejlepší barmani a barmanky z celé České republiky se zde utkali ve třech disciplínách hodnocených odbornou porotou, v níž letos zasedli Evica Domonji, slovenská vítězka World Class 2023, Christos Klouvatos, řecký vítěz World Class z roku 2023 a Top 12 ve finále v Sao Paolo, a Jan Šebek, poslední český vítěz World Class.

I když všichni soutěžící podali skvělý výkon, vítěz může být jen jeden a titul World Class Bartender of the Year si tentokrát odnesl František Dandáš. Bezprostředně po vyhlášení neskrýval svou radost a svěřil se, že se soutěže účastnil poprvé. „Pro všechny to bylo velké překvapení, ale určitě se nejedná o náhodu. Přípravě na tuto soutěž jsem dal opravdu hodně a zároveň je to ocenění a vyvrcholení mé práce, kterou dělám už skoro pět let. Jsem vážně moc vděčný, že mohu tohle zažívat a těším se na světové finále,” řekl ke svému vítězství František Dandáš, jehož barmanský um můžete okusit v Becher´s Baru v Karlových Varech.

„Jsem nadšený z letošního vítěze. Celým finále prošel velmi profesionálně a bylo vidět, že nepodcenil přípravu. Věřím, že naváže na úspěchy Víti Ciroka a Honzy Šebka, kteří nás skvěle reprezentovali na předchozích světových finále. Přeji Františkovi, aby v září na 15. globálním finále v Šanghaji předvedl to nejlepší a stal se důstojným reprezentantem české barové komunity, svého baru i sám sebe. Nyní má chvíli na odpočinek, ale už na konci června mu začíná náročná příprava,” uvedl Petr Kymla, Reserve Product Manager pořádající společnosti STOCK Plzeň-Božkov a ambasador soutěže.

Celosvětové finále, jehož přední příčky patřily v posledních letech také českým reprezentantům, se uskuteční v čínské Šanghaji ve dnech 7.-14. září 2024.

Náročná cesta na barmanský trůn

Výzvy slavnostního finálového večera ovšem nebyly jediné, kterým soutěžící čelili. Již v lednu se na zahájení se značkou Don Julio sešlo 90 českých barmanů a barmanek, kterým bylo zadáno několik soutěžních disciplín. Hrdinkou semifinálových disciplín se stala tequila Don Julio. Následně porota vybrala TOP 12, jejíž schopnosti prověřilo náročné soutěžní klání předcházející samotnému finále, které hostil pražský gastronomický komplex Alma.

Základ drinků ve finálových disciplínách tvořil gin Tanqueray No. Ten a whisky Johnnie Walker Black Label 12YO. O celkové vítězství, titul World Class Bartender of the Year a možnost reprezentovat naši republiku na 15. světovém finále se na slavnostním večeru před zraky 350 hostů utkalo posledních pět postupujících, kteří dostali za úkol vytvořit originální nápoj založený na skotské whisky The Singleton 12Y. Hlavní finálová disciplína, Singleton Disco Challenge, byla inspirována disco érou a kromě samotného drinku si soutěžící měli za úkol připravit komplexní vystoupení a byli hodnoceni rovněž za interakci s publikem. Postupující i vítěze určil počet bodů získaný v jednotlivých disciplínách.

Barmanství jako inspirace

Autorem ceny pro letošního vítěze je opět přední český designér Jan Plecháč, který se tentokrát při její tvorbě nechal inspirovat náročností barmanského povolání. V díle tvořeném nerezovými slámkami poskládanými do snopce, kterému vévodí jedna odnímatelná magnetická slámka z 24karátového zlata, zachytil esenci barmanského světa. Zároveň se v ní odráží architektura města, v němž se uskuteční letošní světové finále soutěže, tedy Šanghaje, které dominují mrakodrapy.

Historie soutěže

Vznik soutěže Diageo Reserve World Class se datuje do roku 2009 a tehdy se jí zúčastnilo 14 zemí. Historicky prvním vítězem světového klání se stal Řek Aristotelis Papadopoulos. V roce 2014 předvedli poprvé své umění na globální soutěži i zástupci Česka a Slovenska, od té doby se účastní pravidelně a nezřídka si odvážejí také ocenění. V České republice se soutěž koná letos podesáté a již třetím rokem ji má pod svými křídly společnost STOCK Plzeň-Božkov. Cílem Diageo Reserve World Class je kromě ocenění barmanské práce rovněž dlouhodobá péče o barmanskou komunitu, ke které patří vzdělávání, inspirování i další podpora. Zároveň se zasazuje o podporu trhu a inspiruje lidi k lepšímu pití (Better drinking), zaměření na lokální, sezonní suroviny a zero waste.

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, spadající pod Stock Spirits Group, je jedničkou na českém trhu, jež přináší zákazníkům tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. Portfolio společnosti čítá více než 120 značek jako jsou populární Božkov, Fernet Stock či vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky, mezi něž patří importovaný rum Captain Morgan, nejsilnější značka skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Portfolio doplňují ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň-Božkov distribuuje také veškeré prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, pod které spadá například rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit. Více informací na www.stock.cz.

