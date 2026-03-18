České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

  11:44
Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Přestože digitalizace a automatizace se v českém průmyslu postupně prosazují, mnoho firem stále nemá dostatečný přehled o datech ze svých výrobních procesů. Chybí jim především přístup k výrobním datům v reálném čase o výkonu strojů, údržbě nebo spotřebě energií, což brzdí efektivitu i konkurenceschopnost. Na tuto oblast se zaměřuje česká technologická firma Better Industry.

Digitalizace průmyslu přitom dávno není jen technologickým trendem. Česko má podle dat Eurostatu vysokou digitální intenzitu pouze u 21 % firem s více než deseti zaměstnanci, zatímco průměr EU je zhruba 25 %. Řada podniků tak stále nevyužívá potenciál digitálních nástrojů naplno, například při sběru a vyhodnocování dat z výroby.

České firmy zatím nevyužívají data z výroby naplno

„Firmy často překvapí, kolik informací o výrobě nemají k dispozici v reálném čase. Už samotné zavedení systému pro sběr a vyhodnocování dat může přinést rychlé zlepšení. V závislosti na vyspělosti firmy se dlouhodobý efekt na produktivitu výroby pohybuje podle našich zkušeností přibližně mezi třemi a dvaceti procenty,“ říká Tomáš Krejčí, zakladatel a jednatel společnosti Better Industry, která vyvíjí systémy pro sběr a vyhodnocování dat z výroby a spolupracuje s podniky například ve strojírenském, zbrojním, automobilovém, plastikářském či potravinářském průmyslu.

V praxi jde především o to, aby firmy měly okamžitý přehled o dění ve výrobě. Manažeři tak mohou rychleji odhalit neefektivní procesy nebo opakující se poruchy a lépe rozhodovat o organizaci výroby, plánování údržby či investicích do technologií. Tento přístup je často spojován s konceptem Průmyslu 4.0, který staví na propojení strojů, dat a digitálních nástrojů pro efektivnější řízení výroby.

Výrobní data v reálném čase mění řízení výroby 

„V některých případech se díky tomu ukáže, že není nutné pořizovat nové stroje, ale že stačí lépe využít kapacitu těch stávajících,“ vysvětluje Jan Hroch, výkonný ředitel České společnosti pro údržbu.

Podobnou zkušenost má i jihočeská potravinářská společnost Madeta. „Pomocí nasazení systému BI CONTROL od společnosti Better Industry dnes vidíme data z výroby v reálném čase a máme mnohem lepší přehled o fungování linek. Pomáhá nám to přesněji plánovat výrobu a postupně zvyšovat její kapacitu,“ uvádí Tomáš Sviták, člen představenstva společnosti Madeta.

Digitalizace výroby jako dlouhodobý trend českého průmyslu

Digitalizace výrobních procesů tak podle odborníků zůstává jedním z klíčových témat českého průmyslu i v následujících letech. „Firmy, které dokážou lépe pracovat s daty z výroby, mohou získat výraznou výhodu nejen v produktivitě, ale i v schopnosti rychle reagovat na změny trhu,“ uzavírá Tomáš Krejčí z Better Industry.

Společnost Better Industry byla založena v roce 2018 a zaměřuje se na vývoj softwarových řešení pro digitalizaci výroby, řízení údržby a energetický management. Její systémy umožňují firmám sbírat a analyzovat provozní data ze strojů a výrobního procesu v reálném čase a tím efektivněji řídit výrobu. Better Industry má ve svém portfoliu více než 40 firem, například CSG Group, Tatra Trucks, Vítkovice Steel, Ferona, Marlenka, Madeta, Eldis Pardubice, MSM group, Reprofit a další výrobní podniky v Česku i zahraničí napříč průmyslovými obory.

 

Zdroj: Czech Promotion

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

