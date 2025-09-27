České firmy v operativním leasingu dohánějí Evropu. Tahounem jsou malé firmy

České firmy zvolna dohánějí Evropu
Přestože v Česku stále přímý nákup firemních aut hraje prim, tuzemské firmy ve využívání operativního leasingu pomalu dohánějí evropský průměr. V Evropě takto provozuje firemní flotily 28 % společností.
„Potřeba českých firem auta vlastnit je stále silná. V posledních letech však pozorujeme, že čím dál víc firem ustupuje od přímého nákupu a volí raději operativní leasing, který jim přináší řadu výhod. Měsíční splátka je uznatelný daňový náklad, firma si může lépe řídit cashflow a nemusí při obnově vozového parku řešit prodej aut. Roli hraje také přechod firemních flotil na elektromobily. Při stále vysokých pořizovacích cenách elektroaut je pro firmy výhodnější si je pronajmout,” přibližuje důvody rostoucího zájmu o operativní leasing Tomáš Kadeřábek, šéfkonzultant leasingové společnosti Arval.
Růst zájmu o operativní leasing potvrzuje i ČLFA
Rostoucí zájem o operativní leasing v dlouhodobém horizontu potvrzují také data České leasingové a finanční asociace (ČLFA). V loňském roce její členové financovali nákup 73 tisíc nových osobních automobilů, z toho 51 % prostřednictvím operativního leasingu.
Jak uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA, počet aktivních smluv na full service leasing osobních automobilů v portfoliích členů ČLFA vzrostl od roku 2022 do poloviny roku 2025 o 21 procent na více než 85 tisíc.
Nejvíce o operáku uvažují malé firmy
Operativní leasing zvažují nejvíce malé firmy do stovky zaměstnanců. Průzkum Arval Mobility Observatory uvádí, že v letošním roce provozuje své fleety na operák 22 % malých firem. V příštích třech letech chce v tomto segmentu trhu provozovat svá auta na operativní leasing 30 % firem, což je největší podíl mezi dotazovanými společnostmi. „Malé firmy si uvědomují, že je pro ně operativní leasing efektivním řešením pro pořízení a správu vozového parku. Firmy mají pokrytou řadu provozních nákladů v jasně dané měsíční splátce. Ta zahrnuje například servis, sezónní pneumatiky včetně výměny a uskladnění, dálniční známku či komplexní pojištění. Správu vozového parku nechají firmy na leasingové společnosti, která poskytuje řidičům i fleetovým manažerům specializované nástroje a aplikace pro efektivní využívání firemních vozidel a úsporu nákladů. Právě malé firmy na operativní leasing přecházejí, protože opravdu funguje, nikoli aby splnily podmínky mateřských společností ze zahraničí,” vysvětluje trend Tomáš Kadeřábek.
Zdroj: Arval