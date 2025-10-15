České firmy využívají AI méně než slovenské. Většina ji ale považuje za strategickou prioritu

  11:04
Praha 15. října 2025 (PROTEXT) - České firmy přistupují k využívání umělé inteligence opatrněji než jejich slovenští sousedé. Zářijový průzkum společnosti SAP mezi 350 vedoucími pracovníky ukázal, že AI už reálně používá téměř polovina slovenských firem, zatímco v Česku jen čtyři z deseti. Hlavními překážkami rychlejší adopce jsou obavy z bezpečnosti dat a provozních výpadků. Přesto už každý desátý manažer v Česku důvěřuje umělé inteligenci natolik, že by jí svěřil rozhodování i na úrovni top managementu.

„U českých firem je dnes jasně vidět rozdíl mezi těmi, které sledují trendy, testují a pilotují nové AI technologie, a těmi, které je zatím vnímají spíš jako riziko nebo nezralou technologii. Ta propast se bude dál prohlubovat. Firmy, které začaly včas, získají náskok, který nebude jednoduché dohnat. Pro SAP je AI přirozenou evolucí byznysových aplikací a jasným směrem, kam se budou dále vyvíjet. Dává nám to příležitost posouvat aplikace tam, kde je dnešní svět potřebuje,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Odvážnější Slováci

V současné době využívá podnikový software s AI 41 % českých firem. To je méně než na Slovensku, kde kladně odpověděla téměř polovina dotázaných. Konzervativnější jsou Češi i při plánování – pouze každá jedenáctá firma v tuzemsku považuje AI za klíčovou součást své strategie a 42 % s ní experimentuje. Na Slovensku jde o každou desátou, přičemž testování už zahájilo 46 %.

Pozitivní zprávou je, že v obou zemích více než polovina firem počítá s AI jako součástí své dlouhodobé strategie.

Obavy o data

Česko i Slovensko také spojují obavy o bezpečnost dat. Jejich zneužití nebo únik vnímá mezi největšími hrozbami polovina dotázaných z obou zemí. S tím úzce souvisí i strach, že firemní údaje, které umělá inteligence zpracovává, zneužije buď konkurence nebo samotní tvůrci AI řešení. Obavy panují i na straně spolehlivosti. Každou třetí českou firmu zneklidňuje, že by AI mohla způsobit výpadek nebo technický problém, a tím tak ochromit chod celé firmy.

Čtvrtina firem v Česku se také obává, že AI bude stát za rozhodnutím, které negativně dopadne na firmu. To se promítá i do ochoty svěřit AI rozhodovací pravomoci ve firmě. K němu se staví zdrženlivě dva ze tří dotázaných. Pozitivněji se k delegaci běžných rozhodnutí staví 19 % dotázaných. Každý desátý už AI důvěřuje natolik, že by ji nechal rozhodovat i na úrovni top managementu.

„Ukazuje se, že manažeři dnes věří v zásadní dopad umělé inteligence na byznys. Zatím však chybí konkrétní výsledky, měření i jasný obraz toho, jak velký tento dopad skutečně je. Velkým úkolem lídrů proto je proměnit tuto víru v reálný přínos. To už ale není jen o technologiích – výzkum ukazuje, že lidé mají také řadu obav a nejistot. Právě proto je klíčové, aby lídři rozvíjeli nový mindset a dovednosti, tzv. AI-first leadership,“ říká Radka Dohnalová, zakladatelka a CEO ATAIRU.

Zvědavost i frustrace

Podle dat z průzkumu vyvolává AI u vedoucích pracovníků nejvíce zvědavost. To potvrdilo 84 % respondentů. Téměř polovina vnímá mezi benefity i úlevu a snížení stresu. K nové technologii se ale staví spíše s odstupem. Pouze 44 % uvedlo, že AI vnímá s nadšením. U 55 % vyvolává obavy a téměř sedm z deseti cítí pochybnosti a nejistotu. Každý třetí pak uvedl, že ho složitost AI frustruje.

„Je to typická ukázka učební křivky. Zvědavost a zároveň obava z neznámého. Většina z nás už tuší, že nám AI může výrazně ulehčit rozhodování v komplexním a rychlém světě. Stejně tak začíná být jasné, že neznalost a nekompetence v této oblasti je a bude zásadní konkurenční nevýhodou. Takže už víme, že vlak jede a nemá smysl ho brzdit,“ říká psycholog Zbyněk Rozbořil.

Klíčovou roli dnes hraje schopnost najít spolehlivé zdroje informací a relevantních zkušeností v záplavě obsahu, který kolem umělé inteligence vzniknul. „Nalezení relevantního mentora, který má přístup ke globálním zkušenostem, datům a kontaktům a který je schopný ukotvující a povzbuzující manažersko-podnikatelské diskuse, vnímám jako kritickou taktickou iniciativu progresivních leadership týmů,“ doplňuje Rozbořil.

Více šetřit než vydělávat

Při hledání výhod využívání AI se čeští manažeři zaměřují hlavně na úspory. Schopnost ušetřit peníze hodnotí kladně 72 % z nich. Pouze každý druhý ale věří, že jim AI dokáže peníze vydělat. Ještě intenzivněji vnímají vedoucí pracovníci úsporu času, což potvrdilo 82 % dotázaných. Nejde přitom jen o zefektivnění práce. Dva ze tří manažerů se shodli, že jim AI pomáhá vytvářet kvalitnější výstupy.

„Přidaná hodnota, kterou AI přináší, jde daleko za hranici pouhých úspor. Klíčem k jejímu získání je propojení dat, aplikací a AI napříč celou firmou. Tím vznikne jednotná platforma, která firmám umožňuje rychleji růst a pružně reagovat na potřeby trhu i samotných zákazníků,“ uzavírá Hana Součková.

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

O průzkumu SAP

Průzkum společnosti SAP proběhl v září 2025 mezi 350 zástupci nejvyššího vedení firem v Česku a na Slovensku, přičemž v České republice se průzkumu zúčastnilo 200 a na Slovensku 150 respondentů. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

O společnosti SAP

Globální lídr na trhu s podnikovými aplikacemi a umělou inteligencí SAP (NYSE: SAP) stojí na pomezí podnikání a technologií. Již více než 50 let organizace důvěřují SAP, který propojuje klíčové podnikové procesy v oblasti financí, nákupu, lidských zdrojů, dodavatelského řetězce a zákaznické zkušenosti. Více informací naleznete na www.sap.com.

Zdroj: SAP ČR

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zapálení Českého Švýcarska u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Pražský vrchní soud bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

GIVET rozšiřuje skincare portfolio a uvádí korejskou dermokosmetiku SKINSOO

15. října 2025  9:52

