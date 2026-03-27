České klenoty pro Ósaku: Muzeum Českého ráje vystaví zlatou sadu pro Expo 2025 od Granátu Turnov

Granát Turnov touto účastí navázal na dlouholetou tradici prezentace firmy i tradičního českého řemesla na světových výstavách – historicky se představil v Montrealu, Bruselu, Ósace, Aichi a Šanghaji.
„Být partnerem tohoto projektu pro nás znamenalo nejen možnost prezentovat značku Granát Turnov na prestižní mezinárodní scéně, ale také příležitost ukázat krásu české šperkařské tradice a kulturního dědictví, které české granáty symbolizují,“ říká obchodní a marketingová ředitelka Granátu Turnov Petra Pavlištová a dodává: „Tento projekt nám pomohl posílit značku v Japonsku a věřím, že také otevřít dveře k dlouhodobé spolupráci. Expo 2025 pro nás bylo důležitým milníkem, který otevřel další příležitosti a potvrzuje, že trpělivá a systematická práce se vyplácí.“
Soupravu tvoří náhrdelník a náušnice ze žlutého zlata o ryzosti 585/1000, osazené dvěma výjimečnými kameny s českým původem. Dominantní je český granát – jedinečný svou sytě rudou barvou a historickou hodnotou, který doplňuje zelený vltavín, přírodní sklo meteoritického původu. Třetím prvkem je diamant – kámen, který ve špercích zdůrazňuje jejich výjimečnost.
Souprava je navržena v duchu moderní elegance, přesto však s citlivým odkazem na české kulturní dědictví. Každý detail byl zpracován s důrazem na preciznost, symetrii a harmonii. Zlatá souprava Expo 2025 není jen šperkem – je nositelkou příběhu. Jde o příběh českého granátu, který po staletí zdobil panovníky a významné osobnosti, a dnes nese dál poselství českého umu do světa.
Unikátní šperková souprava byla zapojena také do dalšího programu během Expo 2025. Jeho součástí byl mj. projekt Ballet of Tomorrow: The Symphony of Cloud, jehož byl Granát Turnov generálním partnerem. Toto unikátní spojení baletu, opery, klavírní hudby a moderních technologií jako je umělá inteligence, holografie a virtuální realita mělo světovou premiéru 1. srpna 2025 v auditoriu českého pavilonu. Šperky turnovského družstva Granát tehdy ozdobily kostýmy tanečníků, a staly se tak součástí i tohoto mimořádného kulturně-uměleckého zážitku. Toto představení se také v rámci soutěže Expolympics umístilo na 5. místě v kategorii Best presentation (na Expo 2025) a porazilo řadu silných soupeřů.
Umělecké družstvo ze severočeského Turnova se zabývá tradiční výrobou šperků s českými granáty již od roku 1953. V minulosti realizovalo řadu prestižních zakázek pro významné zahraniční osobnosti, například pro britského prince Charlese a jeho manželku Camillu, amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle nebo papeže Jana Pavla II. či Benedikta XVI. Elegantní dámskou brož obdržela před začátkem světové výstavy při oficiální návštěvě Českého pavilonu od zástupců české účasti na Expo také manželka bývalého japonského premiéra Shigeru Ishiby.
