České klenoty se zastavily v Brně

Brno 8. října 2024 (PROTEXT) - V centru Brna na Kobližné se v tyto dny prezentují klenoty českého průmyslu formou Czech Industry Photo putovní osvětové fotovýstavy. Nezávisle se tak časově potkávají s Mezinárodním strojírenským veletrhem (MSV), konaným každoročně v této moravské metropoli. V rámci nového ročníku této umělecké fotopřehlídky mohou návštěvníci spatřit vedle technologických inovací také tvůrčí odvětví, kde zlaté české ručičky, kreativní mysl a umělecké zpracování hraje prim. Jak se rodí originální šperk z rukou zkušeného lokálního mistra nebo klenot ze skla s nadčasovým designem? Případně jak lze pouhým nahlédnutím přes elektronový unikát rozluštit letitou záhadu v kriminalistice? To se musí zažít na vlastní oči! Organizátor proto zve širokou veřejnost k návštěvě této umělecké edukativní fotovýstavy, která bude přístupná zdarma před OD Centrum do 11. října. Poté se Czech Industry Photo přesune do Jihlavy.