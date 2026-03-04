České know-how dobývá svět: Projectman inspiruje mezinárodní kliniky, jak ovládnout éru umělé inteligence

Příběh z roku 2026: Když vám klinika rozumí dřív, než promluvíte
Představte si, že uvažujete o estetickém zákroku. Je neděle večer, sedíte na gauči a píšete dotaz do Messengeru své oblíbené kliniky. Nečekáte na pondělní ráno, až dorazí recepční. Odpověď dostáváte okamžitě.
„AI agent dnes není jen automatická odpověď. Může mít také bezpečný přístup ke kalendáři v reálném čase, zná dostupnost lékařů, všechny best practices, informace o zákrocích i historii pacienta,“ vysvětluje Jan Klimíček, AI Ambassador společnosti Projectman.
Digitální asistent s vámi projde základní kontraindikace, navrhne termín konzultace a připraví lékaře ještě před vaší návštěvou.
Když pak vstoupíte do ordinace, nečeká vás lékař s očima přilepenýma k monitoru a klávesnici. „Staré pravidlo, kdy doktor tráví hodiny administrativou během konzultace, končí. Díky moderním AI nástrojům pro přepis a práci s dokumentací vzniká lékařská zpráva už během rozhovoru s pacientem. Lékař se vám může 100% věnovat, dívat se vám do očí a budovat důvěru,“ popisuje Klimíček realitu, která lékařům šetří minimálně 15 minut na každém pacientovi.
Marketing, který nelže, ale inspiruje
Další část kliniky budoucnosti se odehrává u zrcadla – digitálního. Místo anonymních fotografií „před a po“ přichází personalizovaná vizualizace.
Pomocí nástrojů lékař pacientovi na jeho vlastní fotografii ukáže rozdíl mezi různými variantami zákroku. Animace vytvořené pomocí AI umožňují vidět výsledek v pohybu – například po transplantaci vlasů.
Zajímavým prvkem jsou také AI avatary. Očekávání u nových pacientů mohou být také negativní z důvodu nevědomosti nebo strachu z prvního zákroku či operace. V tomto novém konceptu komunikace “Clinic of tomorrow” jsme se podívali také na tento problém a skrze již zmiňované AI avatary či další zajímavé AI nástroje jsme klinikám ukázali, jak se s nevědomostí a negativními předsudky vyrovnat skrze naučná videa, která připraví každého pacienta na zákrok, bez potřeby astronomických investic do produkce a přípravy podkladů pro kliniku samotnou. Klinika tak získává autentický naučný obsah, bez spousty práce a nákladů.
„Ironií je, že automatizací těch 'nudných' věcí získáváme více času na to být osobní. AI nám umožňuje škálovat byznys bez ztráty kvality péče,“ říká Jan Klimíček.
Od prvního dotazu po dlouhodobou péči: jak vypadá vnitřní motor úspěchu?
To, co pacient vnímá jako plynulý a klidný proces, je výsledkem pečlivě nastaveného systému. Projectman inspiruje kliniky jak pracovat s tzv. AI customer journey – tvořenou aktivními nástroji, které samostatně plánují další kroky a reagují na situaci.
Jak vypadá cesta pacienta z pohledu AI?
1. Pre-sale: Okamžitá odpověď na dotaz a kvalifikace zájmu.
2. Konzultace: Automatický zápis a vizualizace výsledku.
3. Pre-op: AI komunikuje personalizované instrukce k přípravě na zákrok, čímž
sníží stres pacienta.
4. Post-op péče: Po operaci nastává doba hojení, ve které vyvstává spoustu otázek a potřeba častější komunikacei. V našem konceptu se AI ozve s check-upem. Pokud pacient zmíní jakoukoli komplikaci (Red Flag Alert), okamžitě domluví konzultaci s lékařem.
5. Upsell a loajalita: Po 14 dnech AI navrhne vhodné doplňkové produkty pro lepší hojení, atd. Po měsíci s velkou radostí pošle gratulaci k výsledku.
Klinika tak nezvyšuje tržby tlakem na personál, ale díky lepší práci s daty a péčí o pacienta v celém jeho životním cyklu.
Česká stopa v digitální transformaci zdravotnictví
Vystoupení Projectman na mezinárodním summitu potvrdilo, že české know-how patří ke světové špičce v oblasti praktického využití AI. Firma pomáhá klinikám i velkým organizacím přejít od modelu „klinika minulosti“ k modernímu proaktivnímu provozu.
„Nejsme tu, abychom lékaře nahradili. Jsme tu, abychom se pokusili jim dát superschopnosti,“ uzavírá Jan Klimíček.
Umělá inteligence tak v podání českých expertů nepředstavuje hrozbu, ale konkurenční výhodu – a cestu k péči, která je efektivnější, lidštější a připravená na budoucnost.
Zdroj: Projectman.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz