České mediální asociace a veřejnoprávní média připravily samoregulační desatero

Autor:
  9:33
Praha 8. srpna 2025 (PROTEXT) - Při příležitosti nabytí účinnosti Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) představily české mediální asociace a veřejnoprávní média samoregulační desatero, které reflektuje požadavky tohoto evropského nařízení. V následujících měsících se zaměří na přijetí memoranda, které bude řešit aplikační procesy tohoto Desatera.

Od 8. srpna nabývá účinnosti Evropský akt o svobodě médií (známý též pod zkratkou EMFA). Toto nařízení přináší řadu nástrojů na ochranu svobody, plurality a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků v celé Evropské unii. Více jak rok se proto v souvislosti s tímto nařízením subjekty působící na českém mediálním trhu zabývají otázkou, jak naplnit požadavky tohoto nařízení v oblasti samoregulace.

Níže podepsané profesní organizace proto oznamují, že se dohodly na podobě tzv. Desatera za účelem společné samoregulace odvětví. Podoba připravované samoregulace a Desatera vychází z principu podporujícího svobodu médií, při dodržování vysoké úrovně transparentnosti a odpovědnosti vůči veřejnosti. Signatáři tímto krokem potvrzují odhodlání k dodržování zásad formulovaných v Desateru.

Nedílnou součástí systému samoregulace je obrana svobody projevu a svobodného mediálního prostředí. Podepsané organizace společně deklarují, že díky tomuto konsensu jsou připraveny plnit roli, která jim podle EMFA přísluší. Zúčastněné subjekty budou partnerem jak pro velmi velké platformy (VLOPs), tak pro stát a další veřejné instituce, a to ve všech bodech, v nichž EMFA předpokládá roli samoregulace.

Více informací bude zveřejněno v průběhu září na webových stránkách signatářů.

 

Kontakty pro média:

Asociace komerčních televizí (AKTV), kontakt: Marie Fianová, marie.fianova@aktv.cz

Asociace online vydavatelů (AOV), kontakt: Lucie Sýkorová, lucie.sykorova@ecpmf.eu

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), kontakt: Jan Neumann, neuman@mms.cz

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), kontakt: Robert Čásenský, robert.casensky@reportermagazin.cz

Český rozhlas (ČRo), kontakt: Lidija Erlebachová, lidija.erlebachova@rozhlas.cz

Česká televize (ČT), kontakt: tiskové oddělení, pr@ceskatelevize.cz 

Česká tisková kancelář (ČTK), kontakt: Petr Orálek, oralek@ctk.cz 

Česká unie vydavatelů (ČUV), kontakt: Tomáš Tkačík, tomas.tkacik@bmczech.cz 

Sdružení pro internetový rozvoj v ČR (SPIR), kontakt: Filip Dotlačil, filip.dotlacil@spir.cz

Syndikát novinářů ČR (SN ČR), kontakt: Ivana Šuláková, ivana.sulakova@syndikat-novinaru.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu s Desaterem, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.