České mediální asociace a veřejnoprávní média připravily samoregulační desatero

Od 8. srpna nabývá účinnosti Evropský akt o svobodě médií (známý též pod zkratkou EMFA). Toto nařízení přináší řadu nástrojů na ochranu svobody, plurality a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků v celé Evropské unii. Více jak rok se proto v souvislosti s tímto nařízením subjekty působící na českém mediálním trhu zabývají otázkou, jak naplnit požadavky tohoto nařízení v oblasti samoregulace.
Níže podepsané profesní organizace proto oznamují, že se dohodly na podobě tzv. Desatera za účelem společné samoregulace odvětví. Podoba připravované samoregulace a Desatera vychází z principu podporujícího svobodu médií, při dodržování vysoké úrovně transparentnosti a odpovědnosti vůči veřejnosti. Signatáři tímto krokem potvrzují odhodlání k dodržování zásad formulovaných v Desateru.
Nedílnou součástí systému samoregulace je obrana svobody projevu a svobodného mediálního prostředí. Podepsané organizace společně deklarují, že díky tomuto konsensu jsou připraveny plnit roli, která jim podle EMFA přísluší. Zúčastněné subjekty budou partnerem jak pro velmi velké platformy (VLOPs), tak pro stát a další veřejné instituce, a to ve všech bodech, v nichž EMFA předpokládá roli samoregulace.
Více informací bude zveřejněno v průběhu září na webových stránkách signatářů.
ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu s Desaterem, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.