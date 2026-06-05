České ozdoby Koulier dobývají svět - National Polka Festival v texaském Ennisu

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  10:23
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Praha 5. června 2026 (PROTEXT) - Ozdoby české rodinné sklárny Koulier se představily na 60. ročníku National Polka Festivalu v texaském Ennisu ve Spojených státech. Ten se konal na konci května tohoto roku. Do Texasu odplulo 1400 ručně foukaných ozdob. Každý kus vznikl ručně – od foukání přes stříbření až po malbu. Pro tuto příležitost vznikla speciální kolekce vytvořená přímo pro tuto událost. Hlavním motivem byla texaská květina bluebonnet – lupina. Ozdoby nesou nápis „Ennis, Texas“. Tento třídenní festival oslavuje české kulturní dědictví, tradice, hudbu a jídlo. Zahrnoval tradiční průvod, tanec, klobásy a bohatý program pro celou rodinu. Krajanské spolky v USA hrály a stále hrají svoji roli při udržování české kultury, jazyka, zvyků, tradic i národní identity pro generace narozené v zahraničí. Sklárna Koulier komunitě s českými kořeny v Texasu představila českou tradici. Součástí prezentace byla i ukázka procesu výroby. Projekt propojil české řemeslo s americkou tradicí a publikem.

Byli jsme osloveni Pardubickým krajem, který podporuje česko-texaské vztahy. Krajané z Texasu navštívili naši sklárnu, právě v rámci návštěvy Pardubického kraje,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, MBA, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. „Osobně jsme se s našimi krajany v Americe setkali a byli jsme dojati, jak důsledně naše zvyky a tradice dodržují a uchovávají pro své děti. A jak čestně se ke svému původu hlásí. V Texasu jsme se setkali se spoustou zajímavých osob,“ dodává Kateřina Šrámková.

Celková příprava a výroba kolekce „Ennis, Texas“ trvala necelé tři měsíce. Od prvotních lednových jednání přes návrh kolekce až po výrobu ozdob a jejich distribuci do USA na konci března. Hlavním motivem kolekce se stal právě bluebonnet – lupina, česky někdy vlčí bob, protože se jedná o oficiální státní květinu Texasu. Ta je známá pro svou sytě modrou barvu a schopnost pokrýt krajinu rozsáhlými koberci.

Počátky National Polka Festivalu v texaském městě Ennis jsou spojeny se jmény Raymonda Zapletala, Lena Gehriga a Joe Lisky z Ennis, kteří viděli v jiných městech velký ohlas na polka bandy lidí československého původu. Věřili, že lidé by mohli mít zájem přijet do jejich malého města Ennis ze stejných důvodů. Proto v roce 1967 představili svůj nápad manažerovi Obchodní komory Jacku McKayovi. Tomu se myšlenka líbila i s ohledem na to, že by to bylo velkým přínosem pro Ennis a československou komunitu. Tak v této oblasti jeden z největších polkových festivalů v zemi začal. Během prvních tří let měl festival obrovský úspěch, když ho navštívilo až 30.000 lidí z celé země, aby si užili hudbu a zábavu. Festival se koná do dnešních dní.

V texaském městě Waxahachie bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Pardubickým krajem a Ellis County. Jde o vůbec první memorandum tohoto typu mezi českým krajem a texaským county. Memorandum podepsal hejtman Martin Netolický společně se soudcem okresu Johnem Wrayem. Ellis County se nachází v severní části Texasu, přibližně 50 kilometrů jižně od Dallasu. Jeho správním centrem je město Waxahachie. Na území okresu je řada významných krajanských komunit. Hlavním centrem aktivit je město Ennis, kde se každoročně koná významný National Polka Festival. Ennis je významným centrem českých tradic. Česká stopa je však v Texasu patrná dodnes i v dalších městech, tradicích, hudbě nebo rodinných příbězích potomků českých přistěhovalců. Kraj chce pokračovat ve spolupráci také v dalších oblastech, a to včetně podpory českých firem, výměny studentů a dalších oblastí. V letošním roce zde například prezentoval sklárnu Koulier, která vyrábí tradiční skleněné vánoční ozdoby.

 

Zdroj: Koulier

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