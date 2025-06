České penzijní dilema: Do důchodu dřív, být v něm déle a zároveň důstojně. Na důstojné stáří může stačit 180.000 korun nebo polovina menšího bytu

Dubnový průzkum OVB Allfinanz na panelu agentury IPSOS o penzijních představách Čechů opět odhalil, že značná část populace nemá zdaleka jasnou představu o svém důchodu. Nevědí, kdy do něj půjdou, kolik peněz budou potřebovat nad rámec starobního důchodu, ani jaké nástroje využít, aby se na tuto životní etapu připravili skutečně efektivně a včas.

„I přes všechnu edukaci posledních dekád budou Češi podle našeho průzkumu při odchodu do důchodu řešit značné dilema. Chtěli by do něj výrazně dřív, než jak je nastaven současný systém, už kolem šedesáti let věku. Příliš si ale neuvědomují, že pravděpodobně budou žít mnohem déle, klidně do devadesáti či do sta let. A na otázku „jak se na něj připravují“, stále odpovídají, že převážně ukládáním úspor na účet, v lepším případě na termínovaný vklad nebo spořicí účet, čímž rozhodně potřebných prostředků nedosáhnou,“ odhaluje výsledky nedávného průzkumu Richard Beneš, obchodní ředitel OVB Allfinanz.

Přes 30 let v důchodu bude v Česku zanedlouho standard

Až 60 % respondentů označuje jako ideální věk k ukončení pracovní činnosti maximálně šedesátý rok věku. Pouze 7 % respondentů plánuje odejít do důchodu až v sedmdesáti letech a později, ačkoliv čtvrtina z nich věří, že v tomto věku bude ještě schopná, třeba jen částečně, pracovat. Hlavními důvody, proč chtějí lidé skončit dříve, jsou zdravotní obtíže, únava, dlouhodobý stres, a především touha konečně si užít zasloužený odpočinek. Data ČSÚ přitom ukazují, že dnešní dvacátníci se klidně mohou dožívat průměrného věku daleko přes devadesátku. I přesto 32 % mileniálů a 46 % zástupců generace Z nezná svůj důchodový věk a 46 % všech respondentů napříč generacemi neví, jaký důchod by mohli od státu pobírat.

„Faktem je, že nás čeká i třicet a více let v penzi. Češi bohužel často podceňují vyhlídku na délku důchodu a netuší, kolik budou potřebovat financí na pokrytí takto dlouhé penze, aby ji prožili důstojně,“ dodává Beneš. A 4 z 10 Čechů si na důchod nespoří vůbec, jak také potvrzuje i výzkum AKAT ČR z roku 2024, a více než jedna třetina si odkládá podle průzkumu OVB příliš málo, a to i přesto, že si jen 8 % dotázaných myslí, že jim starobní důchod ve stáří bude stačit. OVB tedy upozorňuje na české penzijní dilema. Češi sní o dřívějším odchodu do důchodu, zároveň si neuvědomují, jak dlouhou dobu v něm stráví, a přitom kladou velký důraz na to, prožít ho důstojně.

Půlka menšího bytu pro pohodlný důchod

Pokud chceme v penzi žít důstojně je nezbytné začít jednat včas a zvolit vhodné finanční nástroje. „Kdo chce žít v důchodu důstojně a bez stresu, měl by mít tři pilíře: starobní důchod, vlastní bydlení a dostatek naspořených peněz. Tato trojkombinace dává svobodu a jistotu, že se člověk nebude muset spoléhat jen na stát nebo rodinu,“ vysvětluje Beneš.

Díky efektu složeného úročení je možné zajistit na důchod právě narozené dítě jednorázovým vkladem 180.000 korun. Při 7% zhodnocení p. a. i bez dalších vkladů v průběhu jeho života bude hodnota jeho portfolia v 60 letech dorovnávat 70 % mediánové mzdy, tedy téměř 10,4 milionů korun.

„Naším doporučením je mít na důchod zainvestováno přibližně polovinu ceny nového malého bytu ve vašem městě,“ říká Vojtěch Šmajer, produktový analytik OVB Allfinanz pro investice a penze. „Když dobře nastavíte portfolio a využijete vrácené daně, dokážete výrazně zvýšit hodnotu investice, i když začnete později. Pro většinu populace v produktivním věku je řešením odkládat pravidelně 10 % svého příjmu. Důležité je připomenout, že prostředky naspořené na důchod se obvykle nevybírají najednou – slouží k pravidelnému vyplácení renty, zatímco jejich zbývající část zůstává investovaná a dál se zhodnocuje. Na mladé apeluji, aby se spořením na důchod začali ideálně okamžitě, i když se zprvu bude jednat o nižší částky,“ dodává Šmajer.

Co ale, když se podzim života nezadržitelně blíží a úspory na důchod jsou stále v nedohlednu? Pro ty, kdo už nemají dost času nebo prostředků si spořit, je řešením pojištění dlouhodobé péče. „Tento specifický produkt slouží k zajištění pravidelné finanční podpory v situaci, kdy se člověk ve stáří nebo po vážném úrazu stane závislým na pomoci druhých. Je to vhodná alternativa pro klienty ve vyšším věku nebo s omezeným rozpočtem,“ uzavírá Šmajer.

Zachrání Čechy touha vlastnit nemovitost?

Klíčovou roli v zajištění na důchod hraje možná trochu překvapivě vlastnictví nemovitosti. A nebývá vždy zvykem na nemovitost takto nahlížet. „Vlastní nemovitost v důchodu znamená zásadní výhodu. Přináší úsporu na nájmu a provozu, ale i větší jistotu a možnost financovat své potřeby – ať už prodejem, nebo pronájmem. Můžete se tak přizpůsobit aktuální životní situaci, třeba i přesunu do domova pro seniory,“ říká Michael Opočenský, produktový analytik OVB Allfinanz pro úvěry na bydlení.

„Samotné vlastní bydlení však na důchod nestačí,“ dodává Opočenský. Díky vysokému podílu vlastnictví nemovitosti současní senioři sice platí za bydlení méně než průměrná domácnost (6098 Kč měsíčně v roce 2023, zdroj: ČSÚ), ale kvůli nižším příjmům tvoří tyto náklady vyšší podíl jejich rozpočtu. „Nemovitost navíc přináší kapitál až ve chvíli, kdy ji prodáte nebo pronajímáte. Pokud vlastníte další investiční nemovitosti, znamenají nejen příjem z nájmu a růst hodnoty s možností prodeje, ale i potenciální řešení bydlení pro děti,“ uzavírá Opočenský.

Recept na důstojný důchod?

OVB pro důstojný důchod radí mít k dispozici zainvestovaný objem prostředků zhruba ve výši poloviny ceny nového malého bytu ve vašem městě, maximalizovat příspěvky zaměstnavatele a využívat daňové úlevy – nejen v rámci DIP (dlouhodobého investičního produktu, o kterém stále ale 58 % lidí neví nebo si není jistá), ale i u doplňkového penzijního spoření a životního pojištění. A nezapomenout reinvestovat vrácené daně, i to může výrazně navýšit konečnou částku.

Ne každý může pro maximalizaci daňových výhod odkládat 4000 korun měsíčně, ale i menší částky, pokud jsou správně a včas využity, mohou znamenat zásadní rozdíl. V systému, který je v mnoha ohledech rovnostářský, mohou být právě vysokopříjmoví pracující – zejména ve větších městech jako Praha - ti, kdo pocítí největší propad příjmů. O to důležitější je začít řešit budoucnost včas. Nejlépe hned, respektive již s první výplatou.

O průzkumu

Průzkum na téma „Jak si Češi představují penzi“ si nechala zpracovat společnost OVB Allfinanz, a.s., v dubnu letošního roku. Průzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 1 035 respondentů, mužů i žen z celé ČR, ve věku od 18 do 59 let prostřednictvím panelu IPSOS.

OVB Česká republika

Více než tři desetiletí od svého založení 11. prosince 1992 pomáhá OVB Česká republika, zakladatel finančního poradenství u nás, klientům spravovat osobní finance.

Staráme se o to, aby naše práce byla vnímána jako společensky hodnotná služba s vědomím vysoké odpovědnosti, kterou s sebou nese poskytování finančního poradenství. Dlouhodobě se věnujeme finanční gramotnosti a opakovaně realizujeme průzkumy zaměřené na finanční situaci na tuzemském trhu.

OVB v České republice za dobu své existence poskytla svoje služby více než jednomu 1,570.000 spokojených klientů, kterým zprostředkovala více než 4,600.000 smluv. Toho dosáhla díky spolupráci s renomovanými a prověřenými produktovými partnery z řad pojišťoven, bank, stavebních spořitelen a investičních či penzijních společností.

Osvědčený přístup: analýza – poradenství – servis staví vždy klienta na první místo. Spolupráci s klienty pak zakládáme na dlouhodobém partnerství.

OVB Allfinanz, a.s., je součástí OVB Holding AG.

O holdingu OVB

OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. Holding spolupracuje s více než stovkou významných poskytovatelů produktů, díky kterým uspokojuje individuální potřeby svých klientů zejména v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany či budování majetku, a v rámci Allfinanz konceptu tak poskytuje komplexní finanční poradenství.

OVB Holding AG působí v současné době v 16 evropských zemích a od července roku 2006 je kótován na frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Disclaimer

Tento materiál je určen výhradně pro informativní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. OVB Allfinanz, a.s. (dále jen „společnost“) upozorňuje, že v rámci toho sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle žádného konkrétního klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu.

Informace zde uvedené nejsou určeny k předávání klientům a neslouží jako nabídka nebo investiční poradenství či jiná investiční služba. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Před jakoukoliv investicí je nezbytné se detailně seznámit s dokumentem KIID jednotlivých fondů.

Zdanění a další informace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé na osobních poměrech každého investora a podléhají zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.

Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.ovb.cz.

Zdroj: OVB Allfinanz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.