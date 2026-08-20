České pole na Zemi živitelce vybírá další české plodiny

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  14:17
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České Budějovice 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Kroupy z české pšenice a ječmene, jáhly, pohanka či oves. To jsou kandidáti na rozšíření iniciativy České pole, která na letošní Zemi živitelce pokračuje ve své snaze vracet tradiční české plodiny do profesionální gastronomie a vytvářet pro ně podmínky pěstování i odbytu.

O dalších produktech budou ve čtvrtek 20. srpna přímo na stánku České pole jednat zástupci České zemědělské univerzity v Praze společně s dalšími signatáři iniciativy České pole. Setkání navazuje na červnovou diskusi, při které signatáři společně se zástupci gastronomie vytipovali suroviny s potenciálem pro další rozšíření projektu.

V uplynulých dvou měsících odborníci České zemědělské univerzity v Praze hledali české odrůdy obilovin. Mezi posuzovanými plodinami jsou pšenice a ječmen pro výrobu krup, proso pro jáhly, tvrdá pšenice pro výrobu bulguru či kuskusu, pohanka a několik typů ovsa. ČZU současně doporučila konkrétní české či pro tuzemské podmínky vhodné odrůdy, například Bohemia, Julie, Vanessa či Turandot u ozimé pšenice, Hanáckou Manu a Unicum u prosa nebo Ruzydur u tvrdé pšenice.

Od českého pole přes gastronomii zpět k zemědělci

Princip iniciativy zůstává stejný jako při jejím vzniku: najít spolu se zástupci gastra zajímavou původní českou plodinu, doporučit vhodné místo k pěstování, podpořit zemědělce, který ji dokáže vypěstovat a najít společně s ambasadory a talentovanými kuchaři z projektu makro GEN jejich moderní gastronomické využití a vytvořit tak poptávku, aby pěstování dávalo dlouhodobě smysl.

Proto bude po odborném posouzení ČZU následovat obchodní vyhodnocení jednotlivých plodin ze strany makro ČR, následně budou hledáni vhodní pěstitelé a producenti a na podzim se začne pracovat na jejich zařazení do nabídky.

„České pole od začátku nestavíme jako jednorázovou podporu několika produktů. Chceme hledat české plodiny, které mají svůj příběh, dávají smysl v našich podmínkách a současně pro ně dokážeme společně s gastronomií vytvořit reálný a dlouhodobý odbyt. Právě spojení zemědělce, odbornosti ČZU, potřeb kuchařů a naší znalosti trhu je podle mě největší silou celého projektu,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR a zakládající signatář iniciativy České pole.

Země živitelka spojí signatáře Českého pole

Setkání signatářů proběhne ve čtvrtek od 15 hodin na stánku Českého pole v pavilonu T2. Vedle výběru nových plodin se bude věnovat dalšímu rozvoji iniciativy a rozdělení konkrétních úkolů mezi její partnery. České pole se na Zemi živitelce představuje po celou dobu konání výstavy od 20. do 25. srpna. Návštěvníci přitom mohou české suroviny nejen poznat, ale také ochutnat.

Ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude Kateřina Kloudová z českobudějovického Slaďme se připravovat koláče ze surovin českého pole, ve čtvrtek odpoledne představí Ondřej Kurák z restaurace Na Gruntu placky z brambor, kmínu, česneku a zelí z Českého pole. V pátek na program naváže Filip Vaněk s Makro akademií s česnečkou a chlebem. Nebude chybět ani oblíbená kmínka a moravské víno.

Ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude Kateřina Kloudová a Ondřej Kurák z Na Gruntu vařit ze surovin českého pole

České pole a Z pole na talíř

Letošní Země živitelka zároveň ukáže, že se původní myšlenka Českého pole postupně rozvíjí i do dalších oblastí. Zatímco iniciativa České pole nadále podporuje české zemědělce a producenty, hledá vhodné české plodiny a vytváří pro ně cestu do profesionální gastronomie, projekt „Z pole na talíř“ je její odbornou platformou zaměřenou na veřejné a institucionální stravování.

V pátek 21. srpna v 11:30 proto na stánku Českého pole vystoupí ministr zemědělství Martin Šebestyán společně s Jiřím Nehasilem. Ministr představí vládní materiál k uplatnění lokálních potravin v institucionálním stravování a další kroky projektu „Z pole na talíř“.

Jedno tak na Zemi živitelce ukazuje, co už České pole dokázalo a co chce pěstovat dál. Druhé otevírá novou cestu, jak dostat více českých potravin také do škol, nemocnic a dalších veřejných institucí.

České Pole je iniciativa společnosti makro ČR, která vznikla v roce 2022 s cílem podporovat a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře a gastronomii. Pevně věříme, že lokální plodiny a potraviny jsou nenahraditelné pro zachování pestrosti a tradice české gastronomie, mají významnou roli i pro regionální ekonomiku a nemalý přínos pro kvalitu životního prostředí. České Pole se snaží udržitelně a trvale navrátit původní lokální potraviny do naší gastronomie. Na rozdíl od ostatních podporuje napřímo prvovýrobce, kterým díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a zemědělskou komunitou, doporučuje konkrétní plodiny a produkty vhodné k pěstování, navrhuje následné zpracování pro projekt Chytrý kuchař, pomáhá s dohledem nad kvalitou produkce v Makro akademii a zajišťuje distribuci a prodej prostřednictvím velkoobchodu makro ČR.

Svým širokým záběrem, od odborného posouzení vhodných plodin a lokalit přes pěstování, sklizeň a hodnocení kvality až po podporu receptur v restauracích, je iniciativa České Pole zcela unikátní, a díky tomu získala ocenění Inovace roku 2023 v prestižní soutěži Mastercard Obchodník roku 2023 na jubilejním 30. ročníku Retail summitu.

Zdroj: Iniciativa České pole 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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