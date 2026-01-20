České policejní odbory vstoupily do evropské asociace

„Vstupem do EU.Pol získává Nezávislý odborový svaz Policie České republiky možnost aktivně se podílet na evropském sociálním dialogu, sdílet zkušenosti s partnerskými odborovými organizacemi a společně prosazovat hodnoty, které jsou klíčové pro důstojnou, bezpečnou a respektovanou službu,“ říká předseda největší české odborové organizace bezpečnostních sborů Tomáš Machovič.
Jednání vedená na evropské úrovni mohou mít konkrétní dopady i v České republice – ať už prostřednictvím tlaku na úpravy evropské legislativy, nastavování společných standardů, nebo posilování vyjednávací pozice národních odborových svazů vůči vládám a zaměstnavatelům.
Zdroj: Tomáš Vašíček
