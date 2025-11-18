České proudové motory od PBS na Air Show v Dubaji

„Sledujeme dynamický růst leteckého a obranného průmyslu a zejména masivní rozvoj bezpilotních aplikací, ve kterých nachází uplatnění naše špičkové výrobky, posilujeme proto mezinárodní spolupráci a naše obchodní vazby v oblasti leteckého a obranného průmyslu. Účast na veletrhu Dubai Airshow je pro nás strategickou příležitostí prohlubovat vztahy s našimi zákazníky, oslovovat nové a upevňovat naši pozici na trzích, kde jsme již přítomni nebo rozvíjet ty, kde vidíme potenciál,“ uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.
Na veletrhu se PBS GROUP prezentuje v rámci Českého pavilonu, kde jsou k vidění její motory široce využívané u zákazníků po celém světě. Jedná se o motor PBS TJ150, který se osvědčil jako výkonná a spolehlivá pohonná jednotka vojenských i civilních dronů, a motor PBS TJ80, jenž nachází uplatnění zejména jako pohon střel s plochou dráhou letu.
Motory PBS mohou být nasazeny napříč různými ofenzivními, obrannými i průzkumnými platformami. Výhodou je unikátní know-how, kdy firma nabízí motory s výjimečným poměrem hmotnosti a tahu, schopností startovat ve vysokých nadmořských výškách a dlouhou životností nebo dokonce odolností proti mořské vodě.
Díky více než 20 letům výroby, vývoje i úspěšného nasazení v mezinárodních projektech jsou motory PBS GROUP prověřeny v bojových podmínkách a dosahují požadovaného výkonu a kvality i pro nasazení v nejkritičtějších obranných aplikacích. Kromě výroby motorů dodává PBS v oblasti letectví i pomocné energetické jednotky, klimatizační systémy, letecké přístroje a další komponenty.
PBS globálně roste. Letos otevřela zcela nový výrobní závod ve Spojených státech amerických a plánuje tam další investice. Oznámila také strategickou spolupráci s předním výrobcem v oblasti letectví, společností Pratt & Whitney, která dále rozšiřuje možnosti vývoje a exportu špičkových technologií.