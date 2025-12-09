České Radiokomunikace se stávají titulárním partnerem závodu Jizerská 25

Závod na 25 km je historicky nedílnou součástí programu Jizerské 50. Poloviční varianta slavného závodu patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější volby pro výkonnostní i hobby běžkaře, neboť spojuje atmosféru legendární Padesátky s dostupnější distancí a umožňuje závodníkům zažít skutečný sportovní příběh Jizerských hor, ať už jedou na výkon nebo pro radost.
„Jizerská 50 dokazuje, že sport má sílu spojovat lidi napříč generacemi i místy. Stejným způsobem chceme i my zlepšovat propojenost a dostupnost moderních technologií v celé České republice. Titulární partnerství Jizerské 25 je pro nás příležitostí podpořit akci, která motivuje k pohybu, zdravému životnímu stylu a silným příběhům,“ říká Anna Tůmová, ředitelka komunikace CRA.
České Radiokomunikace Jizerská 25 tak bude závodem, kde se tradice potká s moderní technologií. České Radiokomunikace se stanou viditelnou součástí atmosféry závodního víkendu a společně s organizátory podpoří hladký průběh akce, která spojuje tisíce běžkařů i fanoušků. Jizerská 25 získá silného partnera, jenž dlouhodobě stojí za rozvojem nejen sportovních událostí, ale především české komunikační infrastruktury.
Jizerská 50 stojí na silných příbězích a partnerských spolupracích. Společně s CRA bude chtít závodníkům nabídnout nejen zážitek v bílé stopě, ale i prvotřídní servis, který k moderním sportovním akcím patří.
59. ročník ČEZ Jizerské 50 se uskuteční na přelomu ledna a února 2026, přičemž závod na 25 km se rozběhne již v sobotu, 31. ledna. Registrace na České Radiokomunikace Jizerskou 25 i další závody je otevřena do 18. ledna, a do 30. prosince je navíc stále možné využít zvýhodněné startovné.
