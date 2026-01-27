České řešení přináší inovace do osvětlení obcí i sportovišť

Systém nabízí spolehlivé řešení, které usnadní práci těm, kteří mají veřejné osvětlení denně na starosti. Technickým službám poskytuje nástroj, který šetří čas a zjednodušuje každodenní provoz. Starostům dává možnost řídit a sledovat energetické úspory a zlepšit bezpečnost obce. Montážním firmám přináší rychlou a jednoduchou instalaci s dostupnou technickou podporou a pro sportovní střediska je cestou, jak efektivně a jednoduše ovládat osvětlení areálů. Systém je vyvíjen v České republice a nabízí dlouhodobý servis přímo od výrobce s možností kompletní dodávky na klíč.
POSEIDON City umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti složitého školení a přináší bezpečný provoz díky funkcím jako je stmívání, časové plány, skupinové řízení, detekce pohybu či automatický reporting. Bezdrátová technologie poskytuje možnost online správy odkudkoliv a minimalizuje zásahy do stávající infrastruktury.
Novinky zahrnují rozšířené měření, analýzu a diagnostiku, včetně výpočtu spotřeby svítidla z dat předřadníku, tvorby vlastní výkonnostní křivky a detailnější diagnostická data s chybovými hlášeními. V oblasti ovládání přibyla podpora pohybových čidel, možnost rozsvítit svítidlo mimo skupinu a časový plán, editace pasportizačních dat, bezkontaktní správa přijímačů a ovladačů přes mobilní aplikaci Poseidon NFC. Správa systému nyní nabízí GPS lokalizaci a barevné označení přijímačů na mapě, správu uživatelských rolí a rozhraní API pro integraci s jinými řídicími systémy.
