České sklárny a porcelánka opouští své ateliéry a vydávají se do prosluněného atria Vřídelní kolonády v Karlových Varech v rámci Filmového festivalu

„Sklárna Harrachov, Koulier a porcelánka Thun 1794 se stanou součástí doprovodného programu 59. ročníku Karlovarského filmového festivalu. A to v rámci akce Česká tradiční řemesla. Tento workshop proběhne každý festivalový den ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech. V tomto roce bude také v rámci 59. KVIFF prezentována česká nezisková organizace Sue Ryder. Zúčastněné sklárny a porcelánka část výtěžku z akce Česká tradiční řemesla věnují právě této neziskové organizaci,“ uvádí primátorka Karlových Varů Ing. Andrea Pfeffer Ferklová.

„Sama mám ráda osobité neotřelé věci, postupy, a to jednak jako výrobce ručně vyráběných, foukaných a malovaných ozdob ze skla, tak jako spotřebitel. Vymýšlíme řadu takových postupů, jako prodej ozdob v létě, kdy vznikají malované baňky plné rozkvetlých lučních květů či skleněné kytice různobarevných květin pro slavnostní příležitosti nebo ucelené jarní a velikonoční kolekce pro dekoraci a ozdobu domovů po chladné a temné zimě anebo exkurze u nás ve výrobě spojené spolu s tvořivými dílnami,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka a ředitelka sklárny Koulier na Chrudimsku. „Ne každý ale má tolik volna, aby k nám na Chrudimsko zavítal. Proto představujeme naši práci i na místech, kde by nás před třemi lety možná ještě nikdo nečekal. Protože jsme ale byli v letošním roce oceněni za naše Exkurze do nové sklárny Koulier a tvůrčí dílny na Oflendě v rámci prestižní soutěže Velká cena cestovního ruchu 2024/2025 za naše pojetí exkurzí ve výrobě, a poptávka po nich velice narůstá, víme, že se lidem toto pojetí líbí. Seznámí se při nich s výrobou a sami si vyzkouší, o jak krásnou, ale náročnou práci se jedná. To se nám potvrdilo i v rámci naší předchozí účasti na karlovarském filmovém festivalu, kdy zájem o workshopy byl enormní. A protože jsou naše výrobky spotřebním zbožím, je krásné toto setkávání se spolu se spotřebiteli. Ti umí náležitě naši práci ocenit. Dává nám to smysl, kdy krásné ručně vyráběné věci dělají radost ve všech domovech, v průběhu celého roku, jehož vrcholem jsou pak beze sporu Vánoce a pro ně určené naše vánoční dekorace," dodává Kateřina Šrámková.

Každý velký i malý úspěch by se měl oslavit. A každá velká i malá oslava si žádá přípitek a pár vřele pronesených slov. V pátek 4. července společně připijeme na zahájení dalšího nezapomenutelného filmového festivalu, který všichni tak milujeme. Aby měl tento přípitek, nebo jakýkoliv jiný, ten správný zvuk a šmrnc, je zapotřebí, aby byl proveden za použití kvalitních křišťálových sklenic. Nejlépe za použití ručně tvarovaných a ručně zabrušovaných sklenic z nejstarší české sklárny, ze Sklárny Harrachov.

„Je nám potěšením, že i letos může být Sklárna Harrachov součástí oslav těch nejlepších českých i zahraničních filmů na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V souvislosti se sklem a českými sklárnami se v Čechách často mluví o takzvaném rodinném stříbře. Sklárna Harrachov je přesně takovou sklárnou. Je to jedna z mála dochovaných skláren, kde se udržely tradiční metody výroby skla, foukáním rozžhavené hmoty do dřevěných forem a ručním tvarováním nožiček a dýnek, na kterých sklenice stojí. Sklenice jsou vyráběné z toho nejkvalitnějšího barnatého křišťálu a jsou unikátní svým nenapodobitelným hutním zpracováním a také barevnou sklovinou. Sklárna Harrachov je navíc ryze českým rodinným podnikem“, uvádí Petr Novosad, majitel společnosti Sklárna a minipivovar Novosad a syn s.r.o., která Sklárnu Harrachov vlastní.

V rámci prezentace tradičních řemesel si návštěvníci filmového festivalu na Vřídelní kolonádě mohou nadekorovat ručně vyráběné sklenice sklárny Novosad a syn vlastním motivem za použití rycích tužek a hydroglazurových barev. Takto ozdobené sklenice pak budou moci sloužit k přípitku na velkých i malých oslavách, nebo jiných příležitostech po mnoho let. Sklárnu lze pak navštívit nejen během Filmového festivalu na Vřídelní kolonádě, ale lze zajet přímo tam, kde tyto krásné sklenice vznikají - do Harrachova v Krkonoších. Ruční výrobu je možno vidět během komentované prohlídky ve Sklárně Harrachov každý den, včetně sobot a nedělí

„Když před třemi roky vznikla myšlenka uspořádat prezentaci tradiční české řemeslné výroby, nenapadlo by nás, jak úspěšná tato akce bude a kolik přiláká návštěvníků. Chceme návštěvníky znovu pozvat do světa jemného řemesla, kde se z obyčejné měkké hlíny rodí nadčasová krása, která však vyniká svou vysokou pevností a odolností. Již přes 25 let pro MFF KV vyrábíme festivalové hrnky, a právě celá tato festivalová kolekce je k dispozici na Vřídelní kolonádě. Návštěvníci si mohou v rámci workshopu odekorovat svůj festivalový hrnek aktuálními dekoračními motivy 59. KVIFF,“ uvádí zástupci Thun 1794 a.s. „Všichni milovníci českého řemesla, tvoření a originálních dekorací jsou srdečně zváni na náš jedinečný řemeslný workshop. Přijďte si odpočinout, popustit uzdu fantazii a odnést si domů krásný originální kousek v podobě svého festivalového hrnku,“ dodávají zástupci porcelánky.

Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Jedná se o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405 ° C. Vysoká kvalita a osobitý design vycházející z 230leté tradice výroby porcelánu v Čechách zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky.

Značka českých vánočních ozdob Koulier se vyrábí na Oflendě na Vysočině. Majitelé-manželé Šrámkovi tak navazují na dlouholetou tradici výroby vánočních ozdob v České republice a její založení považují za důležitý krok v uchování rukodělné tradice výroby a malování foukaných skleněných českých vánočních ozdob u nás. Rozhodujícím aspektem pro toto rozhodnutí bylo uzavření jiné provozovny na Chrudimsku, ze které bylo na jaře 2021 propuštěno přes 20 kvalifikovaných sklářů. Šrámkovi jim nabídli pracovní uplatnění. A dále také skutečnost, že současný majitel podniku má rodinné kořeny právě na Vysočině a jednu výrobu již vlastní. Koulier se zaměřuje na nové trendy ve výrobě skleněných vánočních i nevánočních ozdob. Ozdoby značky Koulier naleznou zákazníci na e-shopu www.koulier.cz, dále v podnikové prodejně na Vysočině na Oflendě, v zámecké prodejně zámku Loučeň ve Středních Čechách a u dalších partnerů.

