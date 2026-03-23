České soudy často rozhodují na základě nepravdivých posudků

A jak fungovali znalci v případu Metropolitního spořitelního družstva (MSD)?
Znalecké posudky na zastavené nemovitosti k 7 úvěrům, které jsou předmětem hlavního líčení, zpracovali čtyři soudní znalci, kteří byli přezkoušení českým státem, složili slib a byli bezúhonní. Soudní znalce si vybírali žadatelé o úvěr a MSD z veřejných zdrojů ověřovalo jejich bezúhonnost. Pro jednoduchost označme tržní hodnotu stanovenou těmito znalci jako 100.
Soud si přizval společnost A-Consult plus, spol. s r. o. (A-Consult), která vypracovala znalecké posudky na zastavené nemovitosti s tržní hodnotou pro jednoduchost označenou jako 10.
Proč je na místě prohlásit posudky zpracované společností A-Consult za nepravdivé?
- A-Consult znal dopředu ceny, za které byly nemovitosti, sloužící jako zástavy úvěrů, nakoupeny. A jak přiznal jednatel A-Consult, tak jimi zpracované posudky vždy odpovídaly těmto cenám. Zde je potřeba uvést, že cena konkrétní jedné transakce může, ale nemusí odpovídat tržní hodnotě nemovitosti, zvláště když prodávající a kupující nemají stejné informace o trhu.
- Všichni čtyři soudní znalci byly trestně stíháni a jejich trestní stíhání bylo zastaveno ba dokonce i s poukazem na to, že nepravdivé posudky zpracoval A-Consult.
- Na stejné nemovitosti, zcela nezávisle, zpracovala posudky i společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o. Tržní hodnoty zastavených nemovitostí stanovila v rozmezí 20-100. Ani jednou se „netrefila“ do transakčních cen.
- Já sám jsem podal na čtyři znalce trestní oznámení, a to bylo zamítnuto.
- Na popud soudkyně v prvním hlavním líčení, která prohlásila, že PČR a státní zastupitelství na okresní úrovni odvedly špatnou práci, když odložily trestní stíhání čtyř znalců, jsem podal podnět na GIBS. Ten však nekonal.
Z výše uvedeného vyplývá, že čtyři soudní znalci byli skutečně bezúhonní a zpracovali pravdivé posudky zastavených nemovitostí.
Soudy v demokratickém právním státě nesmí nekriticky upřednostňovat posudky zpracované na žádost police nebo státního zastupitelství. Zároveň nesmí zcela nekriticky považovat za důkaz tržní hodnoty nemovitosti jednorázovou transakční cenu, zvláště když prodávajícím je člověk, který evidentně trhu s nemovitostmi nerozumí.
autor: Jan Zavřel