České strojírenství slaví úspěchy. Nejlepší firmy oceněny na jubilejním 30. ročníku Českých 100 Nejlepších

Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT) - V pražském Obecním domě byly v pátek 28. listopadu 2025 slavnostně předány ceny jubilejního 30. ročníku prestižního podnikatelského žebříčku Českých 100 Nejlepších, který tradičně pořádá společnost Comenius. Cílem projektu je už tři dekády oceňovat výjimečné české firmy napříč obory, a to podle jejich skutečného přínosu, nikoli podle velikosti či obratu.

Jednou z oceňovaných kategorií bylo i letos strojírenství, které patří k dlouhodobým pilířům české ekonomiky a důležitým nositelům inovací, exportu i technického know-how. V této oborové kategorii byly vybrány čtyři výrazné společnosti, které představují špičku domácího průmyslu – jak v oblasti automatizace, tak pokročilé výroby, energetiky či precizního strojírenství.

PhDr. Pavel Diviš, CEO společnosti TGS a odborný garant Strojírenské kategorie, k letošním oceněným firmám uvedl:

„Strojírenské firmy dnes dokazují, že český průmysl má nejen tradici, ale i vynikající budoucnost. V každé z oceněných společností je vidět jasná kombinace odvahy inovovat, schopnosti přizpůsobit se a poctivého řemesla. Pokud se české strojírenství spojí v digitální transformaci, energetické efektivitě a odpovědné výrobě, máme šanci udržet světovou úroveň i v dalších desetiletích.“

Prezident společnosti Comenius Ing. Karel Muzikář, CSc., k jubilejnímu ročníku dodává:
„Za každým oceněním stojí lidé, kteří své práci věnují obrovské úsilí, odbornost i srdce. Strojírenské firmy jsou toho krásným příkladem. Jejich příběhy dokazují, že české podnikání má budoucnost a že kvalita, poctivost a inovace se stále vyplácí.“

 

Oceněné firmy ve strojírenské kategorii 2025

Níže uvedené společnosti reprezentují rozmanitost českého strojírenského sektoru – od automatizace a laserových technologií až po precizní výrobu a moderní energetiku.

 

ISOS Automation s.r.o.

Ocenění během slavnostního večera převzal Mgr. Bohumil Říha, jednatel firmy.

Společnost ISOS Automation patří mezi rychle rostoucí české firmy v oblasti automatizace, robotizace a průmyslového řízení. Zaměřuje se na efektivní zavádění moderních výrobních technologií do firem všech velikostí a pomáhá průmyslovým podnikům zvládat klíčové výzvy současnosti – od nedostatku pracovní síly po tlak na vyšší produktivitu. ISOS Automation je ceněna především pro flexibilitu, přístup založený na dlouhodobé partnerské spolupráci a schopnost technicky vyřešit i neobvyklé úkoly.

 

LASER CENTRUM CZ, s.r.o.

Václav Kvapil, majitel a jednatel

LASER CENTRUM CZ je přední českou firmou specializující se na laserové technologie, přesné dělení materiálů a zakázkovou výrobu. Díky špičkovému technologickému zázemí, dlouholetým zkušenostem a vlastním výzkumným aktivitám patří k lídrům v oblasti precizního zpracování kovů. Podnik se výrazně podílí na zvyšování kvality finálních výrobků u zákazníků napříč automobilovým, elektrotechnickým a strojírenským sektorem.

 

Rieter CZ s.r.o.

Ing. Pavel Kubíček, generální ředitel a jednatel

Rieter CZ je součástí světové technologické skupiny Rieter a řadí se mezi nejvýznamnější zaměstnavatele a inženýrská centra ve Zlínském kraji. Specializuje se na vývoj a výrobu komponent pro textilní stroje, které jsou exportovány do desítek zemí. Díky vysoké odbornosti, rozsáhlým výrobním kapacitám a dlouhodobému důrazu na kvalitu je Rieter klíčovým hráčem v globálním textilním strojírenství a výrazně posiluje pozici českého průmyslu na mezinárodním trhu.

 

TEDOM Group

Ladislav Zeman, člen představenstva a generální ředitel

TEDOM Group je jedním z nejrespektovanějších českých podniků v oblasti energetiky a kogeneračních technologií. Firma vyvíjí, vyrábí a provozuje zařízení pro efektivní výrobu tepla a elektřiny, a to s důrazem na udržitelnost a moderní energetické trendy. TEDOM patří mezi globálně uznávané značky, které pomáhají průmyslu, obcím i velkým provozům snižovat energetické náklady a přecházet k ekologičtějším řešením.

 

Svaz strojírenské technologie (SST)

Svaz strojírenské technologie (SST) je klíčovou institucí českého průmyslu, sdružující výrobce obráběcích a tvářecích strojů. Díky aktivnímu působení v evropské asociaci CECIMO poskytuje českým firmám přístup k mezinárodnímu know-how, otevírá nové trhy a posiluje prestiž českého strojírenství v zahraničí.
Ing. Ivo Červenka, ředitel SST, dlouhodobě podporuje inovace, digitalizaci výroby a rozvoj technického vzdělávání.

 

