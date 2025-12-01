České strojírenství slaví úspěchy. Nejlepší firmy oceněny na jubilejním 30. ročníku Českých 100 Nejlepších

Jednou z oceňovaných kategorií bylo i letos strojírenství, které patří k dlouhodobým pilířům české ekonomiky a důležitým nositelům inovací, exportu i technického know-how. V této oborové kategorii byly vybrány čtyři výrazné společnosti, které představují špičku domácího průmyslu – jak v oblasti automatizace, tak pokročilé výroby, energetiky či precizního strojírenství.
PhDr. Pavel Diviš, CEO společnosti TGS a odborný garant Strojírenské kategorie, k letošním oceněným firmám uvedl:
„Strojírenské firmy dnes dokazují, že český průmysl má nejen tradici, ale i vynikající budoucnost. V každé z oceněných společností je vidět jasná kombinace odvahy inovovat, schopnosti přizpůsobit se a poctivého řemesla. Pokud se české strojírenství spojí v digitální transformaci, energetické efektivitě a odpovědné výrobě, máme šanci udržet světovou úroveň i v dalších desetiletích.“
Prezident společnosti Comenius Ing. Karel Muzikář, CSc., k jubilejnímu ročníku dodává:
„Za každým oceněním stojí lidé, kteří své práci věnují obrovské úsilí, odbornost i srdce. Strojírenské firmy jsou toho krásným příkladem. Jejich příběhy dokazují, že české podnikání má budoucnost a že kvalita, poctivost a inovace se stále vyplácí.“
Oceněné firmy ve strojírenské kategorii 2025
Níže uvedené společnosti reprezentují rozmanitost českého strojírenského sektoru – od automatizace a laserových technologií až po precizní výrobu a moderní energetiku.
ISOS Automation s.r.o.
Ocenění během slavnostního večera převzal Mgr. Bohumil Říha, jednatel firmy.
Společnost ISOS Automation patří mezi rychle rostoucí české firmy v oblasti automatizace, robotizace a průmyslového řízení. Zaměřuje se na efektivní zavádění moderních výrobních technologií do firem všech velikostí a pomáhá průmyslovým podnikům zvládat klíčové výzvy současnosti – od nedostatku pracovní síly po tlak na vyšší produktivitu. ISOS Automation je ceněna především pro flexibilitu, přístup založený na dlouhodobé partnerské spolupráci a schopnost technicky vyřešit i neobvyklé úkoly.
LASER CENTRUM CZ, s.r.o.
Václav Kvapil, majitel a jednatel
LASER CENTRUM CZ je přední českou firmou specializující se na laserové technologie, přesné dělení materiálů a zakázkovou výrobu. Díky špičkovému technologickému zázemí, dlouholetým zkušenostem a vlastním výzkumným aktivitám patří k lídrům v oblasti precizního zpracování kovů. Podnik se výrazně podílí na zvyšování kvality finálních výrobků u zákazníků napříč automobilovým, elektrotechnickým a strojírenským sektorem.
Rieter CZ s.r.o.
Ing. Pavel Kubíček, generální ředitel a jednatel
Rieter CZ je součástí světové technologické skupiny Rieter a řadí se mezi nejvýznamnější zaměstnavatele a inženýrská centra ve Zlínském kraji. Specializuje se na vývoj a výrobu komponent pro textilní stroje, které jsou exportovány do desítek zemí. Díky vysoké odbornosti, rozsáhlým výrobním kapacitám a dlouhodobému důrazu na kvalitu je Rieter klíčovým hráčem v globálním textilním strojírenství a výrazně posiluje pozici českého průmyslu na mezinárodním trhu.
TEDOM Group
Ladislav Zeman, člen představenstva a generální ředitel
TEDOM Group je jedním z nejrespektovanějších českých podniků v oblasti energetiky a kogeneračních technologií. Firma vyvíjí, vyrábí a provozuje zařízení pro efektivní výrobu tepla a elektřiny, a to s důrazem na udržitelnost a moderní energetické trendy. TEDOM patří mezi globálně uznávané značky, které pomáhají průmyslu, obcím i velkým provozům snižovat energetické náklady a přecházet k ekologičtějším řešením.
Svaz strojírenské technologie (SST)
Svaz strojírenské technologie (SST) je klíčovou institucí českého průmyslu, sdružující výrobce obráběcích a tvářecích strojů. Díky aktivnímu působení v evropské asociaci CECIMO poskytuje českým firmám přístup k mezinárodnímu know-how, otevírá nové trhy a posiluje prestiž českého strojírenství v zahraničí.
Ing. Ivo Červenka, ředitel SST, dlouhodobě podporuje inovace, digitalizaci výroby a rozvoj technického vzdělávání.
Více informací k ocenění Českých 100 Nejlepších:
www.comenius.cz/ceskych-100-nejlepsich.htm
Zdroj: Českých 100 Nejlepších
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT