České vědkyně získaly prestižní ocenění za výzkum na poli medicíny a životního prostředí

Program, jenž se snaží inspirovat mladé ženy ke vstupu do vědeckých oborů a podpořit jejich profesní růst, uděluje laureátkám finanční podporu ve výši 200 000 Kč a zároveň jim zajišťuje prostor v médiích a v odborných panelech.
Laureátky 19. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice jsou:
Doc. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D., která se na Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT věnuje výzkumu způsobů, jakými mikroorganismy a nádorové buňky rozvíjejí rezistenci vůči léčivům. Její práce pomáhá předvídat reakce buněk na terapii a obnovit jejich citlivost vůči antibiotikům nebo protinádorovým lékům.
Ing. Markéta Hujerová (Klíčová), Ph.D. působí na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci, kde ve spolupráci s kolegy z jiných pracovišť i klinickými lékaři vyvíjí nanovlákenné náplasti pro krytí střev po operacích. Její mezinárodně oceněné řešení dokáže výrazně omezit riziko pooperačních komplikací a má navíc obrovský komerční potenciál.
Ing. Pavlína Modlitbová. Ph.D. používá Spektroskopii laserem buzeného plazmatu a Ramanovu spektroskopii ke sledování obsahu polutantů v biologických vzorcích, a to zejména mikroplastů v různých částech rostlin. Její výzkum na brněnském Ústavu přístrojové techniky Akademie věd pomáhá porozumět míře a dopadům znečistění životního prostředí člověkem.
„Vědecké objevy, které letos oceňujeme, dokazují, že podpora vědy přináší konkrétní výsledky – inovace, které mohou měnit svět. Stejně důležité ale je, aby tyto výsledky byly vidět a vědkyně měly možnost vystupovat i mimo laboratoře. Jen tak můžeme inspirovat mladé dívky k tomu, aby si zvolily vědu jako svou budoucnost,“ říká Ivona Karvinen šéfka programu pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti L‘Oréal.
O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.
Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4400 žen ze 140 zemí.
L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice
V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 53 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši přibližně 12 milionů korun českých.
Zdroj: L‘Oréal