České zemědělství 2026: Jak čelit nákladovým tlakům? Zvyšováním efektivity

Podle analýz Agrární komory ČR čelí tuzemské zemědělství souběhu několika nepříznivých vlivů. Jedním z nich jsou dovozy ze třetích zemí, které často nepodléhají stejným regulačním požadavkům jako produkce v Evropské unii a vytvářejí tlak na pokles cen zemědělských komodit. Současně dochází k výraznému nárůstu nákladů na vstupy, včetně energií, techniky a pracovních sil, zatímco příjmy zemědělců stagnují. Dalším faktorem je rostoucí administrativní zátěž, která omezuje flexibilitu rozhodování na úrovni podniků. Významnou roli hraje rovněž klimatická nejistota, kdy extrémní výkyvy počasí komplikují plánování výnosů i finančních toků.
Z pohledu ekonomiky zemědělských podniků tak nabývá na významu především zvyšování efektivity výroby. V prostředí nízkých výkupních cen je jednou z mála cest k udržení ziskovosti zvyšování a stabilizace výnosů při současné optimalizaci nákladů. Omezování vstupů bez odpovídající náhrady by přitom mohlo vést k poklesu produkce a zhoršení kvality půdy. Klíčovým přístupem se proto stává maximální využití existujícího produkčního potenciálu.
Na tuto situaci dlouhodobě upozorňuje i společnost BioAktiv CZ, která se specializuje na zvyšování efektivity rostlinné výroby prostřednictvím moderních agronomických postupů. „V současných podmínkách je zásadní zaměřit se na optimalizaci využití živin a stabilizaci výnosů, nikoliv pouze na snižování nákladů,“ řekl CEO firmy Tomáš Dolejš.
V této souvislosti se do popředí dostává koncept účinnosti využití živin (Nutrient Use Efficiency, NUE). Data z dlouhodobých pokusů realizovaných ve spolupráci s odbornými institucemi jako jsou SPZO, SELGEN nebo Česká zemědělská univerzita, ukazují, že i v náročných podmínkách lze prostřednictvím cílených opatření dosahovat pozitivní návratnosti investic. "Naše data z dlouhodobých pokusů u nezávislých partnerů (SPZO, SELGEN či ČZU) ukazují, že i v náročných podmínkách lze skrze cílenou technologii stimulace a výživy dosáhnout návratnosti této investice (ROI) v průměrném poměru 1:2,“ doplnil CEO Tomáš Dolejš.
Když nemůžete ovlivnit cenu, ovlivněte proces
Moderní přístupy k hospodaření se proto zaměřují na efektivnější využívání vstupů namísto jejich plošného navyšování. Odborníci ze společnosti BioAktiv CZ doporučují především práci s půdním prostředím a podporu přirozených procesů, které umožňují lepší dostupnost živin pro rostliny. Praktická opatření zahrnují například aktivaci půdní mikroflóry, jež napomáhá zpřístupnění fosforu a draslíku vázaných v půdě, nebo stabilizaci dusíkatého režimu, která omezuje ztráty živin a zajišťuje jejich postupné uvolňování v průběhu vegetace.
Součástí těchto postupů je rovněž podpora fyziologické odolnosti rostlin. Listová výživa nepředstavuje pouze doplnění mikroprvků, ale komplexní nástroj, který pomáhá rostlinám zvládat stresové podmínky, jako jsou sucho či teplotní výkyvy, a přispívá k udržení výnosového potenciálu i v méně příznivých ročnících. „Budoucnost českého zemědělství bude každopádně záviset především na ekonomicky silných a efektivně řízených podnicích. Ty představují klíčový pilíř produkce i potravinové bezpečnosti. Dlouhodobě proto prosazujeme přístup založený na datech a odbornosti. Investice do zdravé půdy a vitálních porostů není pouhým nákladem – je to jediná funkční obranná strategie proti tržní volatilitě,“ vysvětlil CEO BioAktiv Tomáš Dolejš.
Zdroj: BioAktiv CZ
