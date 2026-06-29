České značky drží při sobě. Botas a Czech Inn Hotels zahajují spolupráci

Spolupráce byla oficiálně představena během tradiční letní party společnosti Czech Inn Hotels, kde manažeři hotelové skupiny symbolicky nazuli legendární botasky a vyjádřili tak podporu českému obuvnickému průmyslu a odkazu značky BOTAS, kterou společnost Vasky v posledních letech úspěšně znovu oživila.
Za vznikem partnerství stojí také osobní setkání majitelů obou společností během natáčení podnikatelské reality show Jáma lvová. V ní Jaroslav Svoboda a Václav Staněk působí v rolích zkušených podnikatelů a investorů, kteří pomáhají začínajícím vizionářům prosadit jejich projekty na českém trhu.
„České firmy by se měly navzájem podporovat. Máme skvělé značky, talentované lidi a silné podnikatelské příběhy. Když mohou české firmy spolupracovat a společně růst, prospívá to nejen jim samotným, ale i celé ekonomice. Botas / Vasky jsou příkladem moderní české značky, která dokázala uspět díky kvalitě, poctivému přístupu a silné vizi. Právě takové firmy si zaslouží podporu,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel a zakladatel Czech Inn Hotels.
Podle Václava Staňka je právě spolupráce domácích firem jedním z klíčů k budování silných českých značek.
„Od začátku jsme ve Vasky věřili, že české značky mají obrovský potenciál. O to více nás těší spolupráce s Czech Inn Hotels, která dlouhodobě dokazuje, že i česká firma může vybudovat silnou a respektovanou pozici ve svém oboru. Pokud se budou domácí značky podporovat a spolupracovat, bude z toho těžit celý český byznys,“ uvádí Václav Staněk, zakladatel a majitel společnosti Vasky.
Partnerství obou společností stojí na společných hodnotách – důrazu na kvalitu, lokální původ, podnikatelskou odvahu a podporu českého trhu. Symbolické obutí legendárních botasek během letního setkání managementu Czech Inn Hotels se stalo vyjádřením podpory českým značkám a připomínkou toho, že silné domácí firmy mohou společně vytvářet ještě silnější příběhy.
O Czech Inn Hotels
Skupina Czech Inn Hotels byla založená současným majitelem a jednatelem společnosti Jaroslavem Svobodou v roce 2003. Začátkem byl pronájem malého hotýlku v Harrachově. V současnosti je největší hotelovou sítí v České republice, která ubytovala přes 2 miliony hostů v roce 2025, provozuje 28 hotelů a nabízí hostům více než 9000 lůžek. Hotely se nachází převážně v Praze, ale i v Brně, Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku a Maďarsku. Mezi nejznámější budovy patří například hotel The Grand Mark Prague (bývalý Kempinski), Grand Hotel International, Grand Hotel Prague Towers nebo Grand Palace v Brně.
Zdroj: Czech Inn Hotels