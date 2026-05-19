Česko a Nizozemsko posilují spolupráci v oblasti polovodičů

Hlavním cílem tohoto partnerství je etablace expertní platformy pro dlouhodobý rozvoj spolupráce polovodičových ekosystémů v oblasti polovodičů, České republiky i Nizozemska. „Podpis Memoranda o porozumění je pro Nizozemsko důležitým signálem strategického partnerství s Českou republikou. Polovodiče dnes nejsou pouze průmyslovým odvětvím – jsou páteří evropské konkurenceschopnosti, technologické suverenity i probíhající digitální transformace, kterou žádný členský stát nezvládne sám. Česko přináší relevantní zkušenosti, silnou základnu v automobilovém průmyslu, elektronice a špičkový výzkum; Nizozemsko litografii, zařízení, fotoniku a pokročilý design – odvětví a oblasti, které si nekonkurují, ale vzájemně se násobí," H.E. Mina Noor, velvyslankyně Nizozemského království v České republice.
Obě strany se budou věnovat konkrétním společným aktivitám, zejména:
- Společným prezentacím na SEMICON (SEMICON events organizovaných SEMI) a dalších významných mezinárodních akcích,
- rozvoji společných projektů v oblasti výzkumu, inovací a dodavatelských řetězců,
- koordinovanému přístupu k IPCEI AST (Important Project of Common European Interest on Advanced Semiconductor Technologies),
- společnému ovlivňování a přípravě Chips Act 2,
- spolupráci na propojení energy gridu, AI, výkonové elektroniky.
Tato expertní platforma zajistí systematické sdílení know-how, identifikaci příležitostí pro společné projekty a posílení evropské technologické suverenity.
Citace:
„Toto MoU představuje důležitý milník v našich vztazích s Českou republikou. Nizozemsko disponuje silným ekosystémem v oblasti polovodičů a high-tech, Česko nabízí vynikající průmyslové zázemí, talent a strategickou polohu. Společná expertní platforma přispěje k větší odolnosti a inovacím evropského polovodičového průmyslu – včetně společných prezentací na SEMICON, rozvoje společných projektů, koordinace v IPCEI AST a přípravy Chips Act 2.“
Pieter Jan Hendrix, Cluster Manager Semiconductors, High Tech NL
„Podpis MoU s High Tech NL je klíčovým krokem v mezinárodní semiconductor diplomacii pro CNSC. Otevře dveře k etablaci expertní platformy s podporou obou zemí, konkrétním projektům, společným prezentacím na SEMICON a posílení českého postavení v klíčových EU aktivitách včetně IPCEI AST a Chips Act 2.“
Stanislav Černý, President, Czech National Semiconductor Cluster
O High Tech NL
High Tech NL je národní sektorová organizace nizozemského high-tech průmyslu se silným zaměřením na polovodiče (High Tech NL Semiconductors). Sdružuje stovky firem a výzkumných institucí a slouží jako hlavní kontaktní bod pro mezinárodní spolupráci v nizozemském čipovém ekosystému.
O Czech National Semiconductor Cluster (CNSC)
CNSC je hlavní platformou českého polovodičového ekosystému, která propojuje průmysl, akademickou sféru, výzkum a státní správu. Sdružuje více než 50 členů polovodičového hodnotového řetězce a aktivně se podílí na implementaci Národní polovodičové strategie ČR.
Zdroj: Czech National Semiconductor Cluster
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.