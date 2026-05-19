Česko a Nizozemsko posilují spolupráci v oblasti polovodičů

Autor:
  13:20
Sledovat Metro na Googlu
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - High Tech NL a Czech National Semiconductor Cluster (CNSC) podepsali Memorandum o porozumění. Během Czech Semicon Days 2026 v Praze podepsaly organizace High Tech NL Semiconductors a Czech National Semiconductor Cluster (Český národní polovodičový klastr) Memorandum o porozumění (MoU). Podpisu se zúčastnila H.E. velvyslankyně Nizozemského království v České republice Miny Noor.

Hlavním cílem tohoto partnerství je etablace expertní platformy pro dlouhodobý rozvoj spolupráce polovodičových ekosystémů v oblasti polovodičů, České republiky i Nizozemska. „Podpis Memoranda o porozumění je pro Nizozemsko důležitým signálem strategického partnerství s Českou republikou. Polovodiče dnes nejsou pouze průmyslovým odvětvím – jsou páteří evropské konkurenceschopnosti, technologické suverenity i probíhající digitální transformace, kterou žádný členský stát nezvládne sám. Česko přináší relevantní zkušenosti, silnou základnu v automobilovém průmyslu, elektronice a špičkový výzkum; Nizozemsko litografii, zařízení, fotoniku a pokročilý design – odvětví a oblasti, které si nekonkurují, ale vzájemně se násobí," H.E. Mina Noor, velvyslankyně Nizozemského království v České republice. 

Obě strany se budou věnovat konkrétním společným aktivitám, zejména: 

  • Společným prezentacím na SEMICON (SEMICON events organizovaných SEMI) a dalších významných mezinárodních akcích,
  • rozvoji společných projektů v oblasti výzkumu, inovací a dodavatelských řetězců,
  • koordinovanému přístupu k IPCEI AST (Important Project of Common European Interest on Advanced Semiconductor Technologies),
  • společnému ovlivňování a přípravě Chips Act 2,
  • spolupráci na propojení energy gridu, AI, výkonové elektroniky.

Tato expertní platforma zajistí systematické sdílení know-how, identifikaci příležitostí pro společné projekty a posílení evropské technologické suverenity.

Citace:

„Toto MoU představuje důležitý milník v našich vztazích s Českou republikou. Nizozemsko disponuje silným ekosystémem v oblasti polovodičů a high-tech, Česko nabízí vynikající průmyslové zázemí, talent a strategickou polohu. Společná expertní platforma přispěje k větší odolnosti a inovacím evropského polovodičového průmyslu – včetně společných prezentací na SEMICON, rozvoje společných projektů, koordinace v IPCEI AST a přípravy Chips Act 2.“

 Pieter Jan Hendrix, Cluster Manager Semiconductors, High Tech NL

„Podpis MoU s High Tech NL je klíčovým krokem v mezinárodní semiconductor diplomacii pro CNSC. Otevře dveře k etablaci expertní platformy s podporou obou zemí, konkrétním projektům, společným prezentacím na SEMICON a posílení českého postavení v klíčových EU aktivitách včetně IPCEI AST a Chips Act 2.“ 

Stanislav Černý, President, Czech National Semiconductor Cluster

O High Tech NL

High Tech NL je národní sektorová organizace nizozemského high-tech průmyslu se silným zaměřením na polovodiče (High Tech NL Semiconductors). Sdružuje stovky firem a výzkumných institucí a slouží jako hlavní kontaktní bod pro mezinárodní spolupráci v nizozemském čipovém ekosystému. 

O Czech National Semiconductor Cluster (CNSC)

CNSC je hlavní platformou českého polovodičového ekosystému, která propojuje průmysl, akademickou sféru, výzkum a státní správu. Sdružuje více než 50 členů polovodičového hodnotového řetězce a aktivně se podílí na implementaci Národní polovodičové strategie ČR.

Zdroj: Czech National Semiconductor Cluster

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Doprava u Spytihněvi je po vážné dopravní nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Ilustrační snímek

Z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Úsek je hlavní spojnicí mezi...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Liberec neví, zda bude v příštím roce pokračovat v projektu s domovníky

ilustrační snímek

V Liberci letos skončí tříletý evropský projekt za 14 milionů korun, kdy v městských bytových domech působí šest domovníků. Radnice zatím neví, zda je bude...

19. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  14:11

Žádný brankář z NHL nejspíš český tým nedoplní. Senzační Dobeš pokračuje v play off

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká hokejová reprezentace s největší pravděpodobností uzavře soupisku pro MS 2026 bez další posily z NHL. Jakub Dobeš totiž pomohl Montrealu Canadiens k postupu do semifinále play off a jeho...

19. května 2026  14:10

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  14:02

Třinecký čtenářský festival ČteFesT láká na autorská čtení i výšlapy do hor

ilustrační snímek

Čtenářský festival ČteFesT, který bude v Třinci na Frýdecko-Místecku, Českém Těšíně na Karvinsku a v polském Těšíně, nabídne autorská čtení, poezii, slam...

19. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Crypto4me oznamuje partnerství s elitním evropským basketbalovým klubem

19. května 2026  13:51

JYSK plánuje otevřít až 100 nových prodejen

19. května 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.