Česko a Slovensko chtějí dál prohlubovat spolupráci měst a obcí

Setkání ve vile Tugendhat navázalo na dlouhodobou blízkost českých a slovenských samospráv. Jak signatáři v memorandu uvádějí, přestože se před desítkami let společné státní cesty rozešly, vztahy mezi českými a slovenskými městy, obcemi a jejich obyvateli zůstaly živé.
Memorandum vytváří rámec pro praktickou spolupráci samospráv a jejich sdružení i podporu partnerství mezi českými a slovenskými městy a obcemi. Součástí spolupráce má být výměna dobrých řešení a odborných zkušeností, společné projekty, odborná setkání i další aktivity zaměřené na prohlubování vzájemných vztahů.
Jednou z možností, jak spolupráci dále rozvíjet, může být také Týden česko-slovenské vzájemnosti, který se plánuje na přelomu října a listopadu.
Spolupráce se má týkat širokého spektra témat, která jsou důležitá pro rozvoj měst a obcí i kvalitu života jejich obyvatel. Memorandum zmiňuje například rozvoj měst a obcí, moderní veřejné služby, regionální rozvoj, energetiku, dopravu, digitalizaci, vzdělávání, sociální služby, cestovní ruch, kulturu a životní prostředí.
Prostor má vzniknout také pro propojování samospráv s odborným, akademickým, podnikatelským a občanským prostředím a pro přípravu společných iniciativ a projektů.
„České a slovenské samosprávy mají k sobě přirozeně blízko. Sdílíme řadu zkušeností a řešíme podobné výzvy. Memorandum je proto především potvrzením naší vůle tuto spolupráci dál rozvíjet a převádět ji do konkrétních aktivit, které mohou být užitečné pro města, obce a jejich obyvatele,“ uvedl František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky.
Zdroj: SMO ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59271.