Česko a Ukrajina posilují spolupráci v kyberbezpečnosti a odolnosti průmyslu

Kybernetická bezpečnost průmyslu, ochrana digitálně propojených technologií a možnosti česko-ukrajinské spolupráce byly hlavními tématy incomingové mise ukrajinských stakeholderů, která mezi 5. – 9. říjnem 2026 zamířila do Brna. Patnáct zástupců ukrajinských technologických firem, univerzit a inovačních organizací se během programu setkalo s českými odborníky, navštívilo významné výzkumné a technologické instituce a zapojilo se do odborné konference a kulatého stolu na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2026.
Misi organizovalo sdružení CzechInno jako jeden z partnerů EDIH Cybersecurity Innovation Hub, za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu PROPEX 2026. Jejím cílem bylo propojit české a ukrajinské průmyslové, technologické a výzkumné prostředí a otevřít prostor pro další spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, bezpečné digitalizace a odolnosti průmyslových systémů.
Od technologických návštěv k novým příležitostem pro spolupráci
Program mise zahájilo setkání účastníků na MSV 2026, návštěva České národní expozice a prohlídka veletrhu se zaměřením na české společnosti a organizace působící v průmyslu a kybernetické bezpečnosti. Ukrajinští účastníci se také aktivně zapojili do obchodních jednání v rámci matchmakingové akce Kontakt-Kontrakt a navázali kontakty s potenciálními partnery.
Ve středu 7. října se delegace věnovala především českému výzkumnému, akademickému a inovačnímu prostředí. Navštívila Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Fakultu informačních technologií VUT, univerzitní institut CyberSecurity Hub a Botanická Living Lab. Setkání představila odborné kapacity českých institucí a vytvořila prostor pro diskusi o možnostech společných aktivit, výzkumných vazeb a zapojení do inovačních ekosystémů obou zemí.
Důležitou součástí programu bylo také propojení s prostředím Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Český Cybersecurity Innovation Hub a ukrajinská centra digitálních inovací představují potenciální partnery pro spolupráci při podpoře podniků a veřejných organizací, rozvoji digitálních dovedností a zavádění bezpečných technologických řešení do praxe. Mise v tomto ohledu navázala na Česko-ukrajinské EDIH Memorandum, které bylo uzavřeno v říjnu loňského roku.
Ukrajinskou delegaci tvořili zástupci sedmi firem - IT-Enterprise, Synteza, Security Expert Group, AI? Digital, INTRAMOTION Ukraine, ITRetail, ToDo, čtyř univerzit – Národní univerzity v Chmelnickém, Národního leteckého institutu v Kyjevě, Národní technické univerzity v Ivano-Frankivsku a Národní lékařské univerzity v Ivano-Frankivsku a s nimi propojených tří ukrajinských EDIH – EDIX CLOTEX-HUB, EDIH Kyiv hi-Tech, EUNITED Digital Hub a Eastern Ukraine EDIH a klastrových organizací - Ukrainian Cluster Alliance a Kharkiv IT Cluster. Široké zastoupení firem, univerzit a klastrových organizací umožnilo propojit průmyslovou praxi s výzkumnými a inovačními aktivitami.
Konference na MSV 2026 představila zkušenosti z Ukrajiny i české kapacity
Hlavním odborným bodem mise byla ve čtvrtek 8. října konference Cybersecurity in Industry Czechia–Ukraine, pořádaná sdružením CzechInno ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Uskutečnila se na České národní expozici v prostoru Contact Ukraine 2026 na brněnském výstavišti.
Úvodní slovo přednesl Petr Očko, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, který uvedl:
„Česká republika i Ukrajina patří mezi silně průmyslově orientované země, a proto je Svaz průmyslu a dopravy ČR přirozenou součástí česko-ukrajinské spolupráce a jednoznačně se hlásí k jejímu dalšímu prohlubování. Naše země mají bohužel také společnou zkušenost s ruskou agresí a dobře vědí, že bezpečnostní hrozby dnes nepředstavuje pouze tradiční válečný konflikt, ale také stále sofistikovanější hybridní útoky, které mohou ohrozit průmysl, kritickou infrastrukturu i fungování celé společnosti. O to důležitější je sdílet zkušenosti, posilovat připravenost a rozvíjet konkrétní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a odolnosti průmyslu.“
Aktuální situaci a novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslu na Ukrajině představil Alexandre Yurchak, výkonný ředitel Asociace průmyslové automatizace Ukrajiny a prezident Ukrainian Cluster Alliance. Následovaly příspěvky věnované možnostem spolupráce evropských center pro digitální inovace v Česku a na Ukrajině, jejich službám pro podniky a veřejné organizace a potenciálu společných projektů.
Odborná část konference se zaměřila také na ukrajinský aplikovaný výzkum v kyberbezpečnosti, bezpečnost v dopravě a ochranu energetiky. Své zkušenosti a pohledy představili mimo jiné Artem Polozentsev z Kyiv Aviation Institute, Roman Oliynyk ze společnosti INTRAMOTION Ukraine, Ruslan Rachkevych z Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Oleksandr Ochkasov z IT-enterprise, Andrii Stolbov z a-gnostics. Konference tak propojila perspektivu výzkumu, technologických firem a průmyslových organizací s tématy důležitými pro bezpečný provoz moderní ekonomiky.
Kulatý stůl se zaměřil na navazující česko-ukrajinské projekty
Na konferenci navázal Česko-ukrajinský kulatý stůl ke spolupráci (nejen) v kyberbezpečnosti za účasti stakeholderů z průmyslu a kybernetické bezpečnosti. Jeho cílem bylo identifikovat průsečíky zájmů českých a ukrajinských organizací, propojit potenciální projektové partnery a diskutovat o možnostech konkrétní spolupráce.
Zvláštní pozornost byla věnována bezpečnosti a odolnosti průmyslu v prostředí rostoucí digitalizace a vzájemného propojování technologií. Pro další rozvoj spolupráce je důležité nejen sdílení odborných zkušeností, ale také hledání partnerů schopných společně připravovat a realizovat technologické, výzkumné a inovační projekty.
Závěrečné setkání účastníků na veletrhu poskytlo prostor pro vyhodnocení programu a formulaci navazujících kroků.
Ty shrnula výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka EDIH Cybersecurity Innovation Hub Tereza Šamanová slovy:
„Za největší přínos této v pořadí již desáté mise ukrajinských expertů zorganizované naším sdružením CzechInno považuji to, že jsme se posunuli od sdílení zkušeností ke konkrétním příležitostem pro spolupráci. Účastníkům ukrajinské delegace chceme pomoci navázat partnerství s vysoce inovativními českými firmami a organizacemi, mimo jiné z okruhu projektu Vizionáři, který CzechInno již šestnáctým rokem rozvíjí a který představuje inspirativní příklady českých inovací s potenciálem uplatnění v praxi. Velmi konkrétním výsledkem jednání je dohoda o výměně dat o kybernetických útocích, k nimž došlo na Ukrajině, a o jejich využití při tvorbě realistických scénářů kyberbezpečnostních cvičení a vzdělávacích programů pro české firmy a organizace. Právě propojení ukrajinských zkušeností z reálných incidentů s českými odbornými a technologickými kapacitami může významně přispět k lepší připravenosti na kybernetické hrozby.“
Pokračování dlouhodobého česko-ukrajinského partnerství
Mise navázala na předchozí aktivity sdružení CzechInno zaměřené na česko-ukrajinskou spolupráci v oblasti chytrého průmyslu, digitálních inovací a kyberbezpečnosti i na existující memoranda o spolupráci v oblasti digitálních inovací a EDIH - Evropských center pro digitální inovace.
Významnou roli v tomto úsilí hraje EDIH Cybersecurity Innovation Hub, který propojuje odborné kapacity v oblasti technické, organizační a dalších dimenzí kybernetické bezpečnosti a pomáhá podnikům a veřejným organizacím bezpečně zavádět digitální technologie.
Cílem sdružení CzechInno je rozvíjet kontakty navázané během mise směrem k dlouhodobým partnerstvím, společným projektům a praktickým výsledkům. Propojení českých průmyslových a výzkumných kapacit s ukrajinskými zkušenostmi a technologickým prostředím může přispět k rozvoji inovací, bezpečnější digitalizaci a vyšší odolnosti průmyslu v obou zemích.
O sdružení CzechInno:
Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.
V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která v roce 2026 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací z 25 zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny české EDIHy (Evropská centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem jednoho z nichž (EDIH Cybersecurity Innovation Hub) je i sdružení CzechInno.
CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, série projektů na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Ukraine a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na usnadnění pokročilé digitalizace a zvyšování úrovně kyberbezpečnosti v podnikání i veřejné sféře.
Zdroj: CzechInno, z.s.p.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59557.