Česko a Ukrajina propojí síly v kyberbezpečnosti a bezpečném průmyslu

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  17:08
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Praha/Brno 5. října 2026 (PROTEXT) - Ukrajinští experti, firmy a univerzity přijíždějí u příležitosti MSV 2026 hledat do Brna nové příležitosti pro kyberbezpečnostní spolupráci s českým průmyslem.

Kyberbezpečnost, digitalizace a odolnost průmyslu budou hlavními tématy česko-ukrajinské mise, která se uskuteční ve dnech 5.–9. října 2026 v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV 2026. Do České republiky přijíždí patnáctičlenná delegace ukrajinských odborníků a zástupců technologických a průmyslových firem, univerzit, výzkumných institucí a klastrových organizací. Cílem mise je především propojit české a ukrajinské partnery a připravit konkrétní společné projekty v oblasti kyberbezpečnosti a bezpečného a odolného průmyslu.

Misi organizuje sdružení CzechInno jako partner EDIH Cybersecurity Innovation Hub a realizátor projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu PROPEX 2026. Navazuje na dlouhodobou česko-ukrajinskou spolupráci v oblasti digitálních inovací a na řadu předchozích misí CzechInno zaměřených mimo jiné na chytrý průmysl, umělou inteligenci, kosmické technologie, smart cities a kyberbezpečnost.

Bezpečný průmysl dnes znamená nejen kvalitní technologie, ale také schopnost chránit data, výrobní procesy a kritickou infrastrukturu před rostoucími kybernetickými hrozbami. Ukrajina má v této oblasti mimořádně cennou praktickou zkušenost a Česká republika zase silné průmyslové, technologické a výzkumné kapacity. Propojení obou ekosystémů může přinést konkrétní nové projekty a inovace,“ říká za organizátory Tereza Šamanová, členka řídicího výboru a výkonná ředitelka sdružení CzechInno.

Od průmyslových technologií ke kyberbezpečnosti

Ukrajinská delegace propojí zástupce firem, akademické a výzkumné sféry i inovačních a klastrových organizací. Mezi účastníky jsou například společnosti IT-Enterprise, Security Expert Group, Technochim, INTRAMOTION Ukraine a ITRetail, dále E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of UkraineKyiv Aviation Institute a Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

Ukrajinský inovační ekosystém zastoupí mimo jiné Ukrainian Cluster Alliance, EDIX CLOTEX-HUB / Khmelnytskyi National University a Kharkiv IT Cluster, který je součástí konsorcia Eastern Ukraine EDIH.

Program mise propojí kybernetickou bezpečnost s průmyslovou digitalizací a technologickými inovacemi. Delegace se během návštěvy setká s českými odborníky a institucemi a zavítá například na Vysoké učení technické v Brně, do univerzitního institutu CyberSecurity Hub a do nového brněnského technologického parku Botanická Living Lab

Hlavním bodem bude konference na MSV 2026

Vrcholným bodem mise bude ve čtvrtek 8. října konference „Cybersecurity in Industry Czechia–Ukraine“, kterou CzechInno pořádá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR na České národní expozici na MSV 2026 v prostoru Contact Ukraine 2026.

Konference nabídne prostor pro prezentaci českých a ukrajinských zkušeností a pro diskusi o tom, jak posilovat kybernetickou bezpečnost, technologickou odolnost a bezpečnou digitalizaci průmyslu. Akce je otevřena odborné veřejnosti bez nutnosti předchozí registrace.

Na konferenci naváže česko-ukrajinský kulatý stůl stakeholderů z průmyslu a kyberbezpečnosti, jehož cílem je identifikovat konkrétní příležitosti ke spolupráci a propojit firmy, výzkumné organizace, univerzity a další zájemce o společné projekty.

Registrace ke kulatému stolu je otevřena do 7. října 2026.

Registrovat se na kulatý stůl

Partnerství, která budou pokračovat i po skončení mise

Aktuální mise je další etapou dlouhodobého budování česko-ukrajinského inovačního partnerství. Navazuje mimo jiné na Česko-ukrajinské memorandum o spolupráci v oblasti digitálních inovací a Česko-ukrajinské EDIH memorandum a na několik předchozích společných aktivit.

Ambicí organizátorů není pouze výměna zkušeností během několika dnů. Mise má především vytvořit podmínky pro dlouhodobou spolupráci, nové technologické projekty, výzkumná partnerství a obchodní příležitosti mezi českými a ukrajinskými organizacemi.

 

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která v roce 2026 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací z 25 zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny české EDIHy (Evropská centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem jednoho z nichž (EDIH Cybersecurity Innovation Hub) je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, série projektů na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Ukraine a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na usnadnění pokročilé digitalizace a zvyšování úrovně kyberbezpečnosti v podnikání i veřejné sféře. 

 

Zdroj: CzechInno, z.s.p.o.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59482.

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