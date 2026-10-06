Česko jako jedno z mála neuznává mezinárodní řidičské průkazy zahraničních pracovníků

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  13:30
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Praha 6. října 2026 (PROTEXT) - V Evropské unii chybí téměř půl milionu profesionálních řidičů, jen v Česku kolem 25 tisíc. A vedle toho existují zkušení filipínští řidiči, kteří patří k nejžádanějším na světě a v okolních státech se dlouhodobě osvědčují. Kamiony řídí v Polsku, Nizozemsku i Pobaltí. V Česku ale nejezdí. Přestože Filipíny přistoupily k mezinárodní Vídeňské úmluvě o silničním provozu a jejich řidičské průkazy platí ve většině zemí světa, Česko je jako jedna z mála zemí neuznává. Filipínský řidič tu proto musí složit všechny zkoušky od úplného začátku, od osobního auta až po kamion s návěsem. Trvá to měsíce, stojí to desítky tisíc korun a vše jde na vrub firem. Přitom stačí řidiče přezkoušet z pravidel silničního provozu a ověřit, že rozumí všem dopravním značkám.

Filipínští řidiči patří k nejžádanějším na světě

Filipíny patří k největším světovým vývozcům pracovní síly a jejich profesionální řidiči jsou vyhledávaní napříč kontinenty. Filipíny přistoupily k Vídeňské úmluvě o silničním provozu už v roce 1973, takže jejich řidičské průkazy vycházejí z mezinárodních standardů. Filipínci jsou zároveň nejrychleji rostoucí komunitou cizinců v Česku. Žije jich tady už více než 16 tisíc a osvědčili se ve strojírenství, logistice i dalších oborech.

"Filipínští řidiči dnes jezdí prakticky po celém světě a všude se osvědčili. Mají mezinárodně uznávané řidičské průkazy, se kterými je pustí za volant v Evropě, v Asii i na Blízkém východě. Jediná země, která jim neuzná vůbec nic, je Česká republika," říká Jana Míčková Sladká, zakladatelka společnosti GrapeCare, která filipínské zaměstnance českým firmám zajišťuje, a dodává: "Plošné neuznávání mezinárodních průkazů přitom nemá žádné opodstatnění a poškozuje především samotné české firmy."

I po 20 letech musí v ČR začít od začátku jako nováček

Filipínský řidič musí v Česku skládat řidičské zkoušky znovu a postupně. Nejprve na osobní automobil skupiny B, poté na nákladní vozidlo skupiny C, následně na soupravu C+E a nakonec ještě musí získat průkaz profesní způsobilosti. Okolní státy přitom postupují jinak. Polsko průkazy ze zemí Vídeňské úmluvy vyměňuje bez zkoušek. V Německu a dalších zemích stačí jen přezkoušení ze znalosti pravidel silničního provozu.

"Zkušený profesionál, který roky vozil zboží po dálnicích celého světa, u nás začíná jako úplný začátečník. Firma za jednoho řidiče zaplatí desítky tisíc korun za zkoušky, výcvik a profesní průkaz a tím čeká dlouhé měsíce, než smí vůbec vyjet. Jsou to zbytečné překážky, které si jako jedna z mála zemí klademe sami," říká Jana Míčková Sladká.

Stačí přezkoušení z pravidel silničního provozu, ne zkoušky od nuly

Podle GrapeCare by stačilo, aby se filipínský řidič prokázal platným mezinárodním řidičským průkazem s oprávněním řídit nákladní vozidlo nebo jízdní soupravu a následně v České republice absolvoval pouze teoretickou a praktickou zkoušku. Nemusel by tak znovu procházet celou autoškolou a postupně získávat oprávnění skupin B, C a C+E, která již získal a řádně doložil na Filipínách.

"Nežádáme žádnou revoluci. Ať jsou filipínští profesionálové přezkoušeni z pravidel silničního provozu a prokážou, že rozumí všem značkám. Nemusí ale procházet kompletními zkouškami od úplného začátku. Čeští dopravci by mohli obsadit tisíce prázdných kabin a zboží by nezdražovalo jen proto, že ho nemá kdo vozit," navrhuje Jana Míčková Sladká.

Problém prohlubuje i pomalá digitalizace

Řidičské průkazy nejsou jedinou brzdou. Nábor z Filipín zdržuje také pomalá a nedigitalizovaná pracovní imigrace. Zatímco Polsko vyřídí příchod filipínského pracovníka zhruba za dva až tři měsíce a Německo přijímá žádosti o víza online, v Česku trvá celý proces přibližně půl roku a mezi úřady a ambasádou stále putují papírové dokumenty. Zhruba 15 % nejlepších kandidátů proto na Česko nečeká a přijme nabídku jinde.

Firmám se zhoršuje schopnost garantovat termíny a kapacitu přepravy

Vyšší mzdové náklady, omezené kapacity a nižší schopnost pružně reagovat na poptávku zvyšují cenu přepravy a postupně se promítají také do cen zboží. Nejvíce je to vidět v e-commerce, kde zákazník očekává rychlé doručení bez zdražení. Podle poradenské skupiny Moore Czech Republic už není nedostatek pracovníků jen otázkou náboru. Dopravcům se prodražuje provoz, komplikuje se plánování a zvyšuje se citlivost na jakýkoli výpadek v celém dodavatelském řetězci. Firmy tak mají menší prostor pro rezervy a každé narušení činnosti se rychleji promítá do kvality služby i výsledné ceny přepravy.

Nedostatek pracovníků dopadá na provoz i náklady

Profesionálních řidičů dlouhodobě ubývá, zatímco poptávka firem po této kvalifikaci naopak roste. Napětí na trhu práce se tak dál stupňuje a žene náklady dopravců vzhůru. Nápor na zvyšování mezd, náborové příspěvky ani širší nabídka benefitů zatím nedokázaly tento trend zvrátit.

"Mezi hlavní příčiny nedostatku řidičů patří odliv pracovníků z pohraničí do Německa a Rakouska, kde je odměňování výrazně atraktivnější. Slábne také zájem mladší generace, mimo jiné proto, že tato profese nabízí omezenou flexibilitu. Firmy proto musejí při náboru oslovovat širší okruh uchazečů a nespoléhat jen na tradiční skupiny zájemců. I to je důvod, proč se v posledních 10 až 15 letech postupně zvyšuje podíl žen mezi řidiči, a to nejen v osobní, ale i v nákladní dopravě. Práce řidiče navíc často znamená noční směny, víkendy i svátky. To její atraktivitu na trhu práce dál snižuje," říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

O společnosti GrapeCare

GrapeCare je společnost, která českým firmám zajišťuje kvalifikované zahraniční zaměstnance, především z Filipín, a to legálně a na klíč. To vše od náboru a testování přímo v zemi původu přes vízový servis až po dopravu a následnou asistenční péči koordinátorů. Za deset let přivedla do českých firem přibližně 4 000 pracovníků a vyrostla ze 3 na 30 zaměstnanců. Spolupracuje zhruba se 140 zaměstnavateli. Je členem Hospodářské komory ČR a Svazu personalistů ČR. V čele společnosti stojí zakladatelka Ing. Jana Míčková Sladká. Více na www.grapecare.cz.

 

Zdroj: GrapeCare

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59492.

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