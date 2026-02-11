Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit

Dnes slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, Valným shromážděním OSN vyhlášený v roce 2015. Podle Eurostatu se tehdy v rámci Evropské unie podíl žen ve vědeckovýzkumných oborech pohyboval kolem třetiny, do roku 2024 však dorostl na 40,4 procenta. Česko tento vývoj ovšem zcela minul, odpovídající hodnota u nás již mnoho let osciluje kolem 27 procent. Další srovnání jsou ještě méně lichotivá, například ve správních radách českých vědeckých institucí sedělo v roce 2022 pouze 17,4 procent žen, zatímco pro Unii jako celek je tento podíl s 39,5 procenty více než dvojnásobný.
„Situace se pro ženy ve vědě v mnoha směrech zlepšuje, ale stále příliš pomalu. A my jako společnost potřebujeme více vědkyň – a nejde o nějaké kvóty – jde o rozmanitost. Ženy tvoří polovinu lidstva a přináší unikátní pohledy, zkušenosti a výzkumná témata a také se stávají vzorem a inspirací. A právě z rozmanitosti vznikají inovace a také schopnost čelit výzvám dnešního světa,“ zdůrazňuje Pavla Hubálková, popularizátorka vědy a autorka knihy Neviditelné ženy ve vědě. A dodává: „Věda byla po dlouhá léta doménou mužů a tak se na témata, která více trápí ženy, zapomínalo. Dnes tak létáme do vesmíru a stavíme roboty, ale o tématech jako menstruace, endometrióza nebo menopauza toho stále příliš nevíme.“
V předvečer Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, tedy v úterý 10., se Pavla Hubálková účastnila první letošní veřejné akce programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Panelová diskuze na dané téma se konala na půdě Akademie věd ČR, která program dlouhodobě podporuje, a dále na pódiu usedly doktorka Ilona Müllerová jako místopředsedkyně AV ČR a Markéta Hujerová, Ph.D, mezinárodně významná výzkumnice na poli nanomateriálů, zakladatelka start-upu Nanoflexion a jedna ze tří laureátek L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2025. Dále se do diskuse aktivně zapojily vědkyně Ing. Silvie Rimpelová, PhD. a Mgr. Michaela Tencerová, PhD.
„Program Pro ženy ve vědě stojí na dvou hlavních pilířích. Jedním je upozorňování na podreprezentaci žen ve vědě prostřednictvím médií a akcí, jako byla včerejší velmi povedená diskuze. A zároveň oceňujeme mladé badatelky za jejich přínos vědě, a to i finančně, abychom je podpořili na praktické rovině. Naše laureátky se stávají svého druhu ambasadorkami české vědy a žen v ní. Po celý rok se je snažíme zviditelňovat tak, aby inspirovaly mladé lidi, a to nejen dívky, k této profesní cestě,“ popisuje cíle programu Ivona Karvinen, jeho šéfka pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti L‘Oréal.
Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě přitom letos slaví dvacáté jubileum svého konání v České republice. Za tu dobu si v jeho rámci udělovaná ocenění převzalo již 53 talentovaných vědkyň, které si mezi sebou rozdělily přibližně 12 milionů korun. Každoročně totiž každá ze tří laureátek obdrží finanční podporu ve výši 200 tisíc korun, kterou může využít libovolně, ať už na financování pracovní stáže, pořízení vybavení nebo třeba na výpomoc s hlídáním dětí či jiné usnadnění náročné práci vědkyně.
Program je otevřen pro badatelky v přírodovědeckých oborech, formálních vědách, jako jsou matematika či informatika, a na poli technologií. Kritéria způsobilosti zahrnují ukončené doktorské studium a věk do 40 let včetně. Přihlášky lze podávat výhradně elektronicky do 30. dubna 2026 a jsou k nalezení na webu www.prozenyvevede.cz.
O programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.
Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4 400 žen ze 140 zemí.
Zdroj: L’Oréal