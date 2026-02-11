Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit

Autor:
  9:32
Praha 11. února 2026 (PROTEXT) - Podíl žen ve vědě a výzkumu u nás jen s námahou přelézá čtvrtinu. To naši zemi řadí na chvost vyspělého světa, což mimochodem platí i o celé řadě dalších indikátorů rovnosti pohlaví. Právě začíná jubilejní dvacátý ročník programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, který na tyto souvislosti bude upozorňovat v rámci ucelené mediální kampaně.

Dnes slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, Valným shromážděním OSN vyhlášený v roce 2015. Podle Eurostatu se tehdy v rámci Evropské unie podíl žen ve vědeckovýzkumných oborech pohyboval kolem třetiny, do roku 2024 však dorostl na 40,4 procenta. Česko tento vývoj ovšem zcela minul, odpovídající hodnota u nás již mnoho let osciluje kolem 27 procent. Další srovnání jsou ještě méně lichotivá, například ve správních radách českých vědeckých institucí sedělo v roce 2022 pouze 17,4 procent žen, zatímco pro Unii jako celek je tento podíl s 39,5 procenty více než dvojnásobný.

Situace se pro ženy ve vědě v mnoha směrech zlepšuje, ale stále příliš pomalu. A my jako společnost potřebujeme více vědkyň – a nejde o nějaké kvóty – jde o rozmanitost. Ženy tvoří polovinu lidstva a přináší unikátní pohledy, zkušenosti a výzkumná témata a také se stávají vzorem a inspirací. A právě z rozmanitosti vznikají inovace a také schopnost čelit výzvám dnešního světa,“ zdůrazňuje Pavla Hubálková, popularizátorka vědy a autorka knihy Neviditelné ženy ve vědě. A dodává: „Věda byla po dlouhá léta doménou mužů a tak se na témata, která více trápí ženy, zapomínalo. Dnes tak létáme do vesmíru a stavíme roboty, ale o tématech jako menstruace, endometrióza nebo menopauza toho stále příliš nevíme.“

V předvečer Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, tedy v úterý 10., se Pavla Hubálková účastnila první letošní veřejné akce programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Panelová diskuze na dané téma se konala na půdě Akademie věd ČR, která program dlouhodobě podporuje, a dále na pódiu usedly doktorka Ilona Müllerová jako místopředsedkyně AV ČR a Markéta Hujerová, Ph.D, mezinárodně významná výzkumnice na poli nanomateriálů, zakladatelka start-upu Nanoflexion a jedna ze tří laureátek L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2025. Dále se do diskuse aktivně zapojily vědkyně Ing. Silvie Rimpelová, PhD. a Mgr. Michaela Tencerová, PhD.

Program Pro ženy ve vědě stojí na dvou hlavních pilířích. Jedním je upozorňování na podreprezentaci žen ve vědě prostřednictvím médií a akcí, jako byla včerejší velmi povedená diskuze. A zároveň oceňujeme mladé badatelky za jejich přínos vědě, a to i finančně, abychom je podpořili na praktické rovině. Naše laureátky se stávají svého druhu ambasadorkami české vědy a žen v ní. Po celý rok se je snažíme zviditelňovat tak, aby inspirovaly mladé lidi, a to nejen dívky, k této profesní cestě,“ popisuje cíle programu Ivona Karvinen, jeho šéfka pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti L‘Oréal.

Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě přitom letos slaví dvacáté jubileum svého konání v České republice. Za tu dobu si v jeho rámci udělovaná ocenění převzalo již 53 talentovaných vědkyň, které si mezi sebou rozdělily přibližně 12 milionů korun. Každoročně totiž každá ze tří laureátek obdrží finanční podporu ve výši 200 tisíc korun, kterou může využít libovolně, ať už na financování pracovní stáže, pořízení vybavení nebo třeba na výpomoc s hlídáním dětí či jiné usnadnění náročné práci vědkyně.

Program je otevřen pro badatelky v přírodovědeckých oborech, formálních vědách, jako jsou matematika či informatika, a na poli technologií. Kritéria způsobilosti zahrnují ukončené doktorské studium a věk do 40 let včetně. Přihlášky lze podávat výhradně elektronicky do 30. dubna 2026 a jsou k nalezení na webu www.prozenyvevede.cz.

O programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4 400 žen ze 140 zemí.

Zdroj: L’Oréal

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Ve Slaném brzy začne druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje

ilustrační snímek

Ve Slaném na Kladensku začne v nejbližších dnech druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje. Současný nezpevněný povrch nahradí asfaltový, který bude...

11. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Moravské divadlo uvede poprvé Zvoníka u Matky Boží, představí se mladí herci

MoravskĂ© divadlo uvede poprvĂ© ZvonĂ­ka u Matky BoĹľĂ­, pĹ™edstavĂ­ se mladĂ­ herci

Na jevišti Moravského divadla v Olomouci ožije poprvé tento pátek slavný román Victora Huga Zvoník u Matky Boží. Inscenace pod vedením režiséra a uměleckého...

11. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud poslal na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě.

11. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt Snooper učí děti i dospělé digitální bezpečnosti v Kutné Hoře

Únor 2026 patří v Kutné Hoře kyberbezpečnosti.

Kutná Hora se v únoru 2026 stává jedním z mála měst v České republice, které k tématu digitální bezpečnosti přistupuje systematicky, plošně a napříč generacemi.

11. února 2026  11:27

Skupina Unicorn pokračuje v dlouhodobém růstu a posiluje svou pozici lídra v oblasti inovativních softwarových řešení

11. února 2026  11:25

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:20

Běžecké lyžování na ZOH 2026: Program Tuže, Janatové a i dalších Čechů

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále...

Čeští běžci na lyžích sice v posledních letech nepatří k absolutní světové špičce, na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo ale mají před sebou řadu zajímavých startů. Na...

11. února 2026  11:16

Úterní požár ve výrobní hale Bobcat v Dobříši způsobil škodu 6,5 milionu korun

ilustrační snímek

Úterní požár ve výrobní hale strojírenské společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku způsobil škodu 6,5 milionu korun. Vyplývá to z denního hlášení hasičů o...

11. února 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Finanční poradci sjednali v roce 2025 finanční produkty za více než 240 miliard korun, meziročně o 27 % více

11. února 2026  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spor Ukrajinců na hrách sílí. Olympijský výbor mluví o propagandě, Zelenskyj o pravdě

Kateryna Kocarová po dokončení jízdy na olympiádě.. Původní helmu s nápisem...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal ukrajinské lyžařce Kateryně Kocarové helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“ a skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi přilbu s portréty padlých...

11. února 2026  11:05

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?

Rolling Stones a Václav Havel, srpen 1990

Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.

vydáno 11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.