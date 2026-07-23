Česko může mít nejmodernější pravidla pro zákaz mobilů ve školách. Stačí hodinky

Hlavním argumentem pro vykázání smartphonů ze škol je snaha vrátit do tříd pozornost. Mobilní telefony plné her, notifikací a sociálních sítí děti rozptylují, narušují jejich schopnost vnímat výklad a soustředit se na práci. Zákaz podle tisku 232 proto míří správným směrem a má platit nejen ve výuce, ale i o přestávkách, v družině, školním klubu a jídelně, s účinností od září 2027. Současná definice v návrhu ale nerozlišuje mezi chytrými telefony a bezpečnostními hodinkami, a plošný zákaz bez logické výjimky tak může zbytečně postihnout i zařízení, která slouží především k bezpečí dětí.
Rozlišovat podle funkcí, ne podle displeje
Princip je jednoduchý: nerozhodovat podle toho, zda má zařízení displej, ale podle toho, co skutečně umí a zda lze zařízení během výuky technicky uzamknout. Přesně to doporučila školám metodika Ministerstva školství z února 2026, když uvedla, že „chytré hodinky lze nastavit tak, aby se chovaly jako obyčejné hodinky“ a žáky nesmí rušit notifikacemi ani vibracemi. Podle květnového šetření MŠMT má navíc už 93 % škol pravidla pro mobily ve školním řádu. Nový zákon by tak měl převzít tuto přesnější logiku ministerstva a neslučovat pod jeden obecný pojem chytré telefony s bezpečnostními hodinkami.
„Se zákazem mobilů a sociálních sítí ve výuce stoprocentně souhlasíme, do škol nepatří a dětem jen berou pozornost. Jenže bezpečné dětské hodinky fungují úplně jinak,“ vysvětluje Michal Štefan ze společnosti elem6, distributora evropské značky dětských bezpečnostních hodinek LAMAX, a dodává: „Rodiče v mobilní aplikaci jednoduše nastaví školní režim, který se pak každý den v určenou dobu zapne. V něm hodinky kompletně zamknou své funkce, dítě je samo nedokáže zapnout a na displeji svítí jen obyčejný čas. Nikoho neruší, nepípají, nedá se na nich surfovat na internetu. Na ruce ale zůstává pojistka pro případ nouze, kdy dítě může zmáčknout SOS tlačítko a rodič zase jednoduše vidí, že jejich dcera nebo syn po škole dorazili bezpečně na kroužek nebo domů.“
Hodinky podporují učitelé i rodiče
Právě zkušenosti z praxe potvrzují, že učitelé i rodiče rozdíl mezi chytrými telefony a dětskými hodinkami vnímají “Chytré hodinky děti méně rozptylují a ty se tak mohou víc soustředit na výkon a činnost, kterou ve škole dělají. Nemají v sobě tolik funkcí a neláká je to ke sledování sociálních sítí. Rodiče je volí právě proto, že se bojí, že jinak jejich děti sklouznou k závislosti na telefonu, a to se v případě hodinek nestane,” vysvětluje Jaroslav Vágner, zástupce rodičovského spolku Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. A pořízení hodinek místo chytrého telefonu doporučuje také ředitelka klatovské základní školy Hálkova Dana Kočí: „Hodinky bych především doporučila pro děti na prvním stupni, protože díky nim mají rodiče o svých dětech neustálá přehled.”
S tím souhlasí i rodiče, pro které jsou hodinky nepostradatelným pomocníkem při každodenní logistice. „Zákaz mobilů podporuji, ale chytré hodinky nám jako rodině neskutečně usnadňují den. Když se například zdržím v zácpě nebo v práci, dám dceři vědět, že mám menší zpoždění a ať na mě počká v bezpečí školy. Stejně tak mi může dcera snadno zavolat, že se zdržela na obědě, a já pak nemusím zmatkovat, kde je,“ popisuje svou zkušenost Aleš Hrnčiřík, otec devítileté Elišky z Prahy.
„Plány se u dětí mění každou chvíli. Když synovi odpadne kroužek a potřebuji ho rychle nasměrovat k babičce, pošlu mu zprávu rovnou na hodinky. Je to rychlé, spolehlivé a vím, že se o změně okamžitě dozví,“ doplňuje maminka Veronika Černá z Plzně.
Hodinky oddálí koupi mobilního telefonu
Právě možnost nechat dítěti bezpečné hodinky paradoxně pomáhá naplnit hlavní cíl chystaného zákona. Když mají rodiče možnost zkontrolovat polohu školáka nebo mu v nouzi zavolat, nemusí mu kupovat klasický mobil. Hodinky tak slouží jako ideální mezikrok, který pořízení prvního smartphonu oddálí o několik let. Děti jsou díky tomu déle chráněny před riziky digitálního světa a závislostmi. V Česku dnes dětské bezpečnostní hodinky nosí desítky tisíc dětí.
Také podle odborníků má odložení pořízení prvního chytrého telefonu zásadní pozitivní vliv na psychické zdraví a celkovou duševní pohodu dětí. Studie zveřejněná v lednu 2026 v odborném časopise Pediatrics (Dětská nemocnice ve Filadelfii, Berkeley a Columbia, vzorek 10 588 dospívajících[1]) spojila vlastnictví smartphonu ve dvanácti letech s přibližně o 30 % vyšším rizikem deprese, o 40 % vyšším rizikem obezity a o 60 % vyšším rizikem nedostatku spánku. Jde o statistickou souvislost, ne o důkaz přímé příčiny, podporuje ale snahu rodičů pořízení prvního smartphonu odložit.
A oceňují to i rodiče. „Chytré hodinky nám pomohly skvěle vyřešit věčné dilema s prvním telefonem. Dcera sice přišla s tím, že všichni ve třídě už mobil mají, ale díky hodinkám jsme nákup smartphonu mohli s klidem odložit. Máme spolu spojení, kdykoliv je potřeba, a přitom vím, že netráví volný čas bezcílným surfováním na internetu,“ říká maminka Kateřina Dlouhá z Brna.
Zkušenosti z praxe
Zahraniční zkušenosti z Floridy, Queenslandu nebo Západní Austrálie navíc ukazují, že takový model funguje: mobily jsou z výuky přísně vykázány, ale hodinky ve školním režimu mají zelenou. Školy navíc nemusí řešit drahé uzamykatelné skříňky ani odpovědnost za ztracenou elektroniku, protože hodinky má dítě bezpečně na zápěstí. Tam, kde hodinky svázali s telefony do jednoho balíku, si naopak rodiče stěžují: oficiální hodnocení z Jižní Austrálie zaznamenalo výhrady rodin právě k hodinkám. Česko může být proaktivní a této vlně se rovnou vyhnout.
Návrh řešení přímo do zákona
Žádná země na světě zatím nemá zákonnou kategorii bezpečného zařízení. Česko ji může zavést jako první a nabídnout vzor pro celou Evropu. Aby byla pravidla jasná a učitelé nemuseli s rodiči řešit spory případ od případu, navrhuje se doplnit do chystaného školského zákona přesné vymezení bezpečného zařízení:
“Bezpečné zařízení je hodinka nebo náramek, který rodič přes aplikaci přepne do školního režimu: po dobu výuky umí jen ukázat čas, polohu, přijmout hovor od rodiče a přivolat pomoc (SOS) a nejde na něm internet, sítě, hry ani aplikace. Režim je technicky vynucený a dítě ho nevypne.”
Česko má nyní jedinečnou šanci nezavádět nepopulární plošné restrikce, ale vytvořit moderní zákon, který omezí rušivé používání mobilů ve školách a zároveň zachová bezpečí školáků i klid pro jejich rodiče.
[1] Smartphone Ownership, Age of Smartphone Acquisition, and Health Outcomes in Early Adolescence: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41324306/
Zdroj: Konektor PR