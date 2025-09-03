Česko opět ocení EY Podnikatele roku, letos již po šestadvacáté

V soutěži, která se koná pod záštitou prezidenta České republiky, budou stejně jako v loňském roce vedle krajských vítězů a celonárodního držitele ocenění EY Podnikatel roku 2025 České republiky vyhlášeni také laureáti v kategoriích EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku; udělena bude také Cena České televize za udržitelné podnikání a Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz za nejlepší podnikatelský příběh.
Vítěze vyberou na začátku příštího roku odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících soutěže. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.
„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Hlavním hodnotícím kritériem soutěže je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem. Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.
Držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět dostane příležitost reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni a představit se na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.
Spolumajitelé Accolade a držitelé ocenění EY Podnikatel roku 2024 České republiky uvádějí: „Od prvního krajského kola po světové finále jsme během cesty soutěží EY Podnikatel roku poznali mnoho inspirativních příběhů, které spojuje silná vize, odvaha i přesahy nad rámec byznysu. Vážíme si toho, že i příběh Accolade o vytváření moderní průmyslové infrastruktury, díky níž sami posilujeme podnikání lokálních i globálních hráčů, mohl zaznít a byl oceněn," říká Milan Kratina a Zdeněk Šoustal doplňuje: „Podnikatelé jsou svým přínosem pro společnost i ekonomiku klíčoví a je třeba dobré příklady z praxe podporovat a zviditelňovat. Soutěž k tomu nabízí výbornou platformu. Účast v ní tedy všem, kdo ji zvažují, určitě doporučujeme. Je to skvělá zkušenost a příležitost."
Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2025
Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna. Hlavním partnerem je společnost Aricoma. Oficiálním vozem soutěže je BMW Czech Republic. Hlavním spoluorganizátorem je mediální skupina MAFRA – Mladá fronta DNES a iDNES.cz. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou Česká televize a magazín Forbes, mediálním partnerem jsou Seznam Zprávy. Podporovateli jsou Asociace společenské odpovědnosti, agentura CzechInvest a Hospodářská komora České republiky. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky.
„Dlouhodobým posláním České spořitelny, které se nemění ani v roce, kdy slavíme 200 let existence, je podporovat prosperitu podnikatelů, firem a celé společnosti. Způsoby, jak toho dosáhnout, se však v průběhu času vyvíjejí. Rychlé změny v podnikatelském prostředí, které zejména v poslední době pozorujeme, vyžadují flexibilní přístup a schopnost se přizpůsobovat. Cennou inspirací je přitom sdílení zkušeností a úspěšných příkladů. Soutěž EY Podnikatel roku je ideální platformou, která to umožňuje,“ říká Norbert Hovančák, člen představenstva České spořitelny odpovědný za řízení korporátního bankovnictví.
„Význam partnerství soutěže EY Podnikatel roku je pro Aricomu nasnadě. Na trhu působíme už více než 30 let a s podnikateli spolupracujeme velmi úzce, a to nejen v Česku, ale i na mezinárodní úrovni. Pomáháme jim mimo jiné projít digitalizací nebo zabezpečit provoz a tím úspěšně rozvíjet jejich byznys. Ten se dnes bez technologií samozřejmě neobejde,“ říká Milan Sameš, CEO společnosti Aricoma.
Doplňující informace
Porota soutěže: Porota | EY - Česká republika
O soutěži EY Podnikatel roku
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.
EY | Building a better working world
EY přispívá k lepšímu fungování světa tím, že vytváří hodnotu pro klienty, zaměstnance, společnost i celou planetu a buduje důvěru na kapitálových trzích.
Týmy odborníků EY s využitím dat, umělé inteligence a pokročilých technologií pomáhají klientům s důvěrou a sebedůvěrou utvářet budoucnost a nacházet odpovědi na ty nejnaléhavější výzvy dneška a zítřka.
Díky detailní znalosti různých ekonomických odvětví, globálně propojené multidisciplinární síti a ekosystému nejrůznějších partnerských organizací mohou týmy našich auditorů, konzultantů, daňových poradců i odborníků na strategické a transakční poradenství poskytovat komplexní služby ve více než 150 zemích a teritoriích.
All in to shape the future with confidence.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách ey.cz.
Foto: Soutěž EY Podnikatel roku 2024 České republiky, zleva: Milan Kratina, spolumajitel společnosti Accolade a držitel titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky; Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika; Zdeněk Šoustal, spolumajitel společnosti Accolade a držitel titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky.