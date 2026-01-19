Česko otevřelo dveře autonomním vozům. Jaká budou pravidla a pojistné události?

Autor:
  9:15
Praha 19. ledna 2026 (PROTEXT) - Od 1. ledna 2026 platí právní úprava provozu vozidel s podmíněnou automatizací řízení třetí úrovně. Jde o automobily, které v přesně vymezených situacích zvládnou jízdu samy, zatímco řidič musí zůstat připraven na výzvu systému neprodleně a bezpečně převzít řízení.

Zákon se vztahuje výhradně na schválená vozidla a pouze na provozní situace, pro které je automatizovaný systém homologován. Automatizovaný režim se aktivuje jen při splnění provozních a technických podmínek stanovených systémem a schválením vozidla.

Během aktivního automatizovaného řízení se řidič nemusí věnovat samotnému řízení ani sledovat dopravní situaci. Nadále však musí zůstat způsobilý vozidlo řídit a reagovat na výzvy systému. Zůstávají zachována standardní pravidla: zákaz alkoholu, používat bezpečnostní pásy a dodržovat další základní pravidla silničního provozu, stejně jako zákaz telefonování s mobilem v ruce.

Zákon tak do určité míry předbíhá současnou realitu. Automatizovaných vozidel třetí úrovně se ve větším měřítku na českých silnicích sice ještě několik let nedočkáme, smysl má ale úprava už dnes. „Česko se může stát důležitou zemí pro testování automatizovaných vozidel. Má kvalitní dálniční síť, postupně se rozvíjející inteligentní dopravní infrastrukturu i silné technické univerzity a výzkumná centra. To vše může vývoj těchto technologií výrazně urychlit,“ říká Jáchym Knedlhans, který má na starost provoz Direct auto Parků.

Kdo nese odpovědnost, když auto řídí samo

Otázka odpovědnosti patří k nejcitlivějším tématům automatizovaného řízení. Ve třetím stupni automatizace musí být řidič připraven neprodleně převzít řízení, pokud ho k tomu systém vyzve. Pokud výzvu ignoruje nebo nereaguje včas, posuzuje se jeho odpovědnost stejně, jako by vozidlo řídil sám.

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy je automatizovaný režim aktivní a systém řidiče k převzetí řízení vůbec nevyzve. U přestupků souvisejících se samotným řízením v takovém případě nenese odpovědnost ani řidič, ani provozovatel vozidla. Odpovědnost se v těchto případech přesouvá na výrobce vozidla nebo subjekt, který automatizovaný systém uvedl na trh a garantuje jeho funkčnost v daných situacích.

U dopravních nehod se škoda bude zpravidla řešit prostřednictvím povinného ručení, podobně jako dnes. Následně může dojít k vymáhání náhrady po výrobci, pokud se prokáže, že příčinou nehody bylo technické selhání automatizovaného řízení.

Klíčovou roli při posuzování těchto případů sehrají data. Vozidla s automatizovaným řízením jsou vybavena záznamovým zařízením, které umožňuje zpětně ověřit, zda v daném okamžiku řídil člověk, nebo automatizovaný systém. Pokud tato data nejsou k dispozici nebo nejsou zpřístupněna, posuzuje se situace tak, jako by automatizovaný režim aktivní nebyl.

Pojištění se bude muset změnit

Jednotný model pojištění automatizovaných vozidel zatím neexistuje. „Stále platí, že za povinné ručení je odpovědný provozovatel auta. Situaci ale samozřejmě sledujeme a připravujeme se na to, až první auta získají potřebnou homologaci, aby mohla automatizaci řízení třetí úrovně skutečně využívat. Budeme muset samozřejmě řešit spoustu otázek, například to, jak se bude pojišťovně prokazovat, jestli za nehodu mohl řidič, nebo stroj,“ uvádí specialista na autopojištění z Direct pojišťovny Jan Dofek.

 

Zdroj: PR Moc 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

Pronásledovaný vůz vybrzdil policisty, ti nabourali do zaparkovaných aut (29....

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:32

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.