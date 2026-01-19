Česko otevřelo dveře autonomním vozům. Jaká budou pravidla a pojistné události?

Zákon se vztahuje výhradně na schválená vozidla a pouze na provozní situace, pro které je automatizovaný systém homologován. Automatizovaný režim se aktivuje jen při splnění provozních a technických podmínek stanovených systémem a schválením vozidla.
Během aktivního automatizovaného řízení se řidič nemusí věnovat samotnému řízení ani sledovat dopravní situaci. Nadále však musí zůstat způsobilý vozidlo řídit a reagovat na výzvy systému. Zůstávají zachována standardní pravidla: zákaz alkoholu, používat bezpečnostní pásy a dodržovat další základní pravidla silničního provozu, stejně jako zákaz telefonování s mobilem v ruce.
Zákon tak do určité míry předbíhá současnou realitu. Automatizovaných vozidel třetí úrovně se ve větším měřítku na českých silnicích sice ještě několik let nedočkáme, smysl má ale úprava už dnes. „Česko se může stát důležitou zemí pro testování automatizovaných vozidel. Má kvalitní dálniční síť, postupně se rozvíjející inteligentní dopravní infrastrukturu i silné technické univerzity a výzkumná centra. To vše může vývoj těchto technologií výrazně urychlit,“ říká Jáchym Knedlhans, který má na starost provoz Direct auto Parků.
Kdo nese odpovědnost, když auto řídí samo
Otázka odpovědnosti patří k nejcitlivějším tématům automatizovaného řízení. Ve třetím stupni automatizace musí být řidič připraven neprodleně převzít řízení, pokud ho k tomu systém vyzve. Pokud výzvu ignoruje nebo nereaguje včas, posuzuje se jeho odpovědnost stejně, jako by vozidlo řídil sám.
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy je automatizovaný režim aktivní a systém řidiče k převzetí řízení vůbec nevyzve. U přestupků souvisejících se samotným řízením v takovém případě nenese odpovědnost ani řidič, ani provozovatel vozidla. Odpovědnost se v těchto případech přesouvá na výrobce vozidla nebo subjekt, který automatizovaný systém uvedl na trh a garantuje jeho funkčnost v daných situacích.
U dopravních nehod se škoda bude zpravidla řešit prostřednictvím povinného ručení, podobně jako dnes. Následně může dojít k vymáhání náhrady po výrobci, pokud se prokáže, že příčinou nehody bylo technické selhání automatizovaného řízení.
Klíčovou roli při posuzování těchto případů sehrají data. Vozidla s automatizovaným řízením jsou vybavena záznamovým zařízením, které umožňuje zpětně ověřit, zda v daném okamžiku řídil člověk, nebo automatizovaný systém. Pokud tato data nejsou k dispozici nebo nejsou zpřístupněna, posuzuje se situace tak, jako by automatizovaný režim aktivní nebyl.
Pojištění se bude muset změnit
Jednotný model pojištění automatizovaných vozidel zatím neexistuje. „Stále platí, že za povinné ručení je odpovědný provozovatel auta. Situaci ale samozřejmě sledujeme a připravujeme se na to, až první auta získají potřebnou homologaci, aby mohla automatizaci řízení třetí úrovně skutečně využívat. Budeme muset samozřejmě řešit spoustu otázek, například to, jak se bude pojišťovně prokazovat, jestli za nehodu mohl řidič, nebo stroj,“ uvádí specialista na autopojištění z Direct pojišťovny Jan Dofek.
Zdroj: PR Moc