Česko poprvé hostí globální kongres FDI

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Praha 18. srpna 2026 (PROTEXT) - Umělá inteligence, roboti a světové stomatologické špičky míří do Prahy. Česko poprvé hostí globální kongres FDI.

Budou za deset let zuby extrahovat roboti? Bude o léčbě spolurozhodovat umělá inteligence? A přivítá pacienta v ordinaci jako první člověk, nebo digitální recepční? Otázky, které ještě donedávna zněly jako science fiction, budou od 4. do 7. září v Praze řešit nejvýznamnější osobnosti světové stomatologie. Poprvé se nejprestižnější světový stomatologický kongres uskuteční v České republice. Jde o výjimečnou příležitost, která se v podobném rozsahu nemusí v České republice opakovat.

Ve dnech 4.–7. září 2026 se O2 arena promění v místo, kde se nebude pouze přednášet o budoucnosti zubního lékařství. Řada technologií, které ji budou určovat, bude v Praze už přímo představena a diskutována.

Na kongres je již registrováno 4818 účastníků ze 118 zemí, do odborného programu bylo přijato 1293 abstraktů ze 76 zemí, vystoupí 97 pozvaných řečníků a program nabídne více než 100 hodin odborných přednášek. Souběžně se uskuteční rozsáhlá výstava nejnovějších technologií a materiálů pro zubní lékařství.

Jedním z hlavních témat bude umělá inteligence v diagnostice a při klinickém rozhodování. Odborníci budou diskutovat, jak AI pomáhá rychleji a spolehlivěji rozpoznávat zubní kaz, endodontická onemocnění nebo úbytek kosti při parodontitidě – ale také kde jsou její hranice a kdo ponese odpovědnost za chybné rozhodnutí.

Samostatná část programu se bude věnovat roboticky asistované implantologii, která již dnes usiluje o přesnost v řádu zlomků milimetru. Praha tak nebude pouze hádat, jak bude stomatologie vypadat v roce 2035. Ukáže technologie, které právě nyní vstupují do klinické praxe.

Mezi pozvanými řečníky jsou mezinárodně uznávané osobnosti, jako jsou Niklaus Lang, Syngcuk Kim, Falk Schwendicke, Daniel Edelhoff, Domenico Ricucci, Katrin Bekes, Nicola Scotti, Ricardo Mitrani nebo James Chow. Přijedou přední vědci, kliničtí lékaři, představitelé univerzit, profesních organizací i globálního dentálního průmyslu.

„Nechceme v Praze předvádět science fiction. Chceme ukázat, co už dnes vstupuje do ordinací a jak tyto technologie využít tak, aby zvyšovaly bezpečnost pacientů, nikoliv rizika. Umělá inteligence zubního lékaře nenahradí. Lékař, který ji dokáže kriticky a bezpečně používat, ale může v budoucnu nahradit toho, kdo ji ignoruje,“ říká doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory a předseda místního organizačního výboru kongresu.

Světový stomatologický parlament bude rozhodovat v Praze

Praha nebude hostit pouze odborný kongres. Ve dnech 3.–8. září se zde uskuteční také Světový stomatologický parlament FDI – nejvyšší rozhodovací fórum světové stomatologické federace.

Účast již potvrdilo více než 380 delegátů ze 102 zemí. Budou rozhodovat o odborných standardech a budoucnosti profese, ale také o tématech s přímým dopadem na veřejné zdraví: prevenci kouření, alternativních nikotinových výrobcích, nadměrné spotřebě cukru nebo propojení ústního a celkového zdraví.

Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky a dalších představitelů státu, hlavního města Prahy a akademické sféry. Osobní účast jednotlivých představitelů bude upřesněna podle jejich potvrzeného programu.

Zahájení propojí AI, českou historii a světovou show

Jedním z vrcholů kongresu bude zahajovací ceremoniál 4. září od 18 hodin v O2 areně. Propojí českou historii a kulturu s moderními technologiemi a umělou inteligencí, která se stane symbolickým průvodcem vstupu stomatologie do nové éry.

Součástí kongresu budou také Pražské dentální dny ve dnech 4.–5. září. Celý mezinárodní odborný program bude s využitím AI simultánně tlumočen také do českého jazyka.

Pozvání pro média 
Česká stomatologická komora a FDI World Dental Federation zvou zástupce médií na mezinárodní tiskovou konferenci a následný slavnostní zahajovací ceremoniál.

Tisková konference 
4. září 2026, 12:30–14:00 O2 universum, sál B3, druhé patro

Slavnostní zahájení FDI World Dental Congress 2026 
4. září 2026 od 18:00 O2 arena

Tisková konference proběhne v angličtině se simultánním překladem do češtiny. Po jejím skončení bude prostor pro otázky a předem domluvené individuální rozhovory. Prosíme o akreditaci na níže uvedeném kontaktu nejpozději do 1. září 2026. Děkujeme a těšíme se na Vás.

Zdroj: Česká stomatologická komora

 

Kontakt pro média: 
Bc. Karolina Slavíčková 
Česká stomatologická komora 
E-mail: slavickova@dent.cz 
Tel.: 604607495 
www.dent.cz

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