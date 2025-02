Česko pozná své Hrdiny moderní energetiky. Hledají se inspirativní a chytré energetické projekty

Česko zažívá v posledních letech renesanci solární energie, vznikají první projekty sdílení elektřiny, firmy se zaměřují na částečnou energetickou soběstačnost často v kombinaci s úsporami energie a úspěšný program Nová zelená úsporám otevřel cestu ke komplexním renovacím domů. Během nedávné energetické krize se potvrdilo, že dobře zateplené domy a domácí výroba čisté energie z obnovitelných zdrojů jsou klíčem k energetické bezpečnosti a cenově dostupným energiím pro domácnosti i firmy. Technologický rozvoj spojený především s poklesem nákladů umožnil a umožňuje také v České republice realizovat řadu zajímavých projektů využití obnovitelných zdrojů v domácnostech, firmách či obcích. Nejlepší z těchto projektů využívajících obnovitelné zdroje se na jaře letošního roku dočkají ocenění.

„Projekt ocenění Hrdinové moderní energetiky má za cíl najít zejména komplexní projekty, které zelenou energii v domácnostech, městských či obecních projektech nebo firmách kombinují s chytrým řízením spotřeby, akumulací energie, tepelnými čerpadly, energetickou účinností domů nebo čistou mobilitou. V kategorii věnované velkým obnovitelným zdrojům energie, jako jsou solární a větrné parky, bioplynové či biometanové stanice nebo zdroje na biomasu, je cílem upozornit na taková řešení, která vznikají s respektem k přírodě a krajině a za podpory místní komunity,“ představuje ocenění Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, který projekt zaštiťuje spolu se Solární asociací a dalšími oborovými podporovateli.

Do kategorií projektů realizovaných v obytných domech (Zelená energie pro domácnosti), městech a obcích (Chytrá energie pro města, obce i komunity) a firmách (Podnikání s čistou stopou) lze nominovat projekty uvedené do provozu v posledních pěti letech. Naopak kategorie Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku, zaměřená na velké instalace, je otevřena projektům realizovaným či rozpracovaným za posledních deset let.

Detailní kritéria soutěže jsou k dispozici na www.hrdinovemodernienergetiky.cz, kde lze také projekty do soutěže snadno nominovat. Sběr projektů probíhá od začátku února do 15. března 2025. Následně bude o nominovaných projektech rozhodovat odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže, odborníků z oblasti energetiky, zástupců veřejné sféry a oborových médií a zástupců akademické sféry. Vítězové jednotlivých kategorií získají ocenění na galavečeru, který proběhne 29. května 2025 za účasti hostů z řad odborné a byznysové veřejnosti. Vítězné projekty získají patřičnou publicitu a stanou se tak inspirací pro všechny, kdo o využívání šetrných zdrojů zatím jenom uvažují. Oceněná inspirující řešení mohou také získat potřebné konzultace pro svůj další rozvoj.

V porotě zasednou například ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová, místopředseda představenstva ČEPS Pavel Šolc, ekoložka a expertka na environmentální poradenství Yvonna Gaillyová, která byla loni za svou dlouholetou práci oceněna prezidentem republiky, dále také ředitel pro vědu a výzkum Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT Antonín Lupíšek a další.

Komplexní projekty slouží domácnostem

Kategorie věnovaná domácnostem se zaměří na komplexní energetické renovace s využitím obnovitelných zdrojů energie, které vedou k maximalizaci energetické soběstačnosti domácností a prokazatelnému snížení jejich výdajů za energie. Vítány jsou zejména projekty kombinující různé technologie a inovativní přístupy k řešení energetických potřeb domácností.

„Komplexní energetické renovace s kombinací zeleného zdroje umožňují v rezidenčním sektoru dosáhnout maximálních úspor a nízkých nákladů za energie, a to vše s pozitivním efektem v podobě snížení znečištění ovzduší. Vítám proto, že se ocenění Hrdinové moderní energetiky zaměřuje právě na takové projekty, abychom společně inspirovali další zájemce o energetické renovace domů. Jde to ruku v ruce s aktuálními trendy úspěšného programu Nová zelená úsporám, který vedle komplexních renovací podpoří smysluplné využití střešní fotovoltaiky, tepelného čerpadla, úložišť energie s chytrým řízením spotřeby a sdílením přebytků energie do místní komunity,“ přivítal start soutěže ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podnikání s čistou stopou

Oceňovány jsou projekty, které komplexně řeší energetické potřeby firem, kombinují různé technologie vč. akumulace energie a kladou důraz na maximalizaci lokální spotřeby energie. Důležitým aspektem hodnocení je také integrace projektu do firemní ESG strategie.

„Výměna osvětlení, zateplení budovy, nákup energeticky efektivní výrobní technologie a instalace solárních panelů na střechu firemních budov patří mezi cesty, které mohou zvýšit konkurenceschopnost podniků a snížit částky na fakturách za teplo a elektřinu. Využití příležitostí modernizace zlepší také pracovní prostředí zaměstnancům, a proto je třeba hledat inspirující průkopníky, kteří posouvají moderní energetiku ve firmách kupředu. Vítáme ocenění jako příležitost na takové projekty upozornit a vyzdvihnout rozumná opatření, která dávají ekonomický smysl,“ vyzdvihl pozitivní inspiraci příklady dobré praxe ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Chytrá energie pro města, obce i komunity

Do této kategorie spadají projekty realizované samosprávami měst a obcí nebo komunitami občanů, jejichž cílem je posílení lokální energetické soběstačnosti. Kategorie zahrnuje řešení pro veřejné budovy, městské čtvrti i celé komunity. Zvláštní důraz je kladen na projekty využívající principy komunitní energetiky a projekty s významným přínosem pro místní obyvatele.

„Komunitní energetika přichází poté, co se v posledním období výrazně zvýšila cena silové elektřiny, ale zároveň se obnovitelné zdroje staly dostupnými díky poklesu jejich pořizovacích nákladů. Lidé už nejsou jen odběrateli elektřiny, stávají se postupně také výrobci, a buď jako aktivní zákazníci, či společně v rámci energetického společenství mohou své přebytky sdílet. Legislativa dala šanci vzniku prvních energetických společenství, která mohou podnítit zájem dalších následovníků. Bude dobré, pokud se soutěži Hrdinové moderní energetiky podaří najít i takové projekty, které řeší energetiku komplexně. Takové, v nichž jsou výroba a spotřeba energie optimalizované v dané lokalitě, včetně návrhu úsporných opatření v budovách. To pak jednoznačně vede ke zvýšení energetické resilience lokality a je pro členy komunity ekonomicky atraktivní,“ upozornila radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová.

Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku

Tato kategorie je určena pro velké projekty obnovitelných zdrojů energie (např. solární, větrné elektrárny, bioplynové a biometanové stanice, zdroje na biomasu apod.), které významně přispívají k transformaci české energetiky. Jak vyplývá z této podmínky, v kategorii mohou vedle dokončených projektů soutěžit i projekty ve stádiu rozpracovaného konceptu, které jsou ve vysokém stádiu připravenosti k realizaci. Hodnocení klade důraz na projekty s promyšleným byznys plánem, využitím akumulace energie, pozitivním vztahem k místní komunitě a příkladným přístupem k ochraně okolního prostředí.

„Česko má od konce minulého roku jasnou strategii rozvoje obnovitelných zdrojů, která počítá s pětinásobným navýšením energie z fotovoltaiky a větrných elektráren. Po minulém desetiletí, kdy tyto zdroje bohužel stagnovaly, začal obor obnovitelných zdrojů opět růst. Abychom nezůstali jen u čísel na papíře a podpořili energetickou bezpečnost Česka, potřebujeme posílit důvěru veřejnosti ve využití nejen solární energie, ale také větrných turbín, bioplynek či biometanových stanic a dalších řešení. Příklady dobré praxe větších obnovitelných zdrojů, které vznikly s respektem k přírodě a krajině a zapojením místní komunity, tomu mohou významně pomoci,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Soutěž pořádá Svaz moderní energetiky a Solární asociace v rámci projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou. Ocenění podporují také odborní partneři: Asociace AKU-BAT CZ, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Aliance pro bezemisní budoucnost, CZ Biom, Energetická agentura Zlínského kraje, Energetická agentura Kraje Vysočina, Energy Centre České Budějovice, JINAG a Národní síť místních akčních skupin.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.