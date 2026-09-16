Česko se o víkendu připojí k největšímu úklidu světa. Přidejte se i vy!

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  12:40
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Již o tomto zářiovém víkendu se Česká republika prostřednictvím Ukliďme Česko připojí k World Cleanup Day – Celosvětovému úklidovému dni. Po celé republice je aktuálně naplánováno přes 600 dobrovolnických úklidů a další ještě přibývají.

Letošní World Cleanup Day se nese ve znamení výzvy #StriveForFive, jejímž cílem je zapojit do společné akce až 5 % světové populace. Miliony lidí po celém světě tak ve stejném čase vyrazí uklízet své okolí, města i přírodu. A Česko bude opět u toho.

„Stačí, když každý uklidíme kousek prostoru kde žijeme, chodíme na výlety nebo trávíme volný čas... Tisíce takových místních akcí dohromady dokážou změnit nejen naše okolí, ale také vztah lidí k němu,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Stejně jako každý rok se k úklidu připojí i estonské velvyslanectví v Praze, pro které je World Cleanup Day velice speciální akcí.

„Společný úklid je první krok ke snižování množství odpadu, který nás může nasměrovat k čistší budoucnosti. První cleanup day Let´s do it! se konal v Estonsku už v roce 2008 a stala se z něj celosvětová akce, do které se v průběhu let zapojilo přes 139 milionu lidí z více než 212 zemí. Velkému uznání se této iniciativě dostalo i zařazením Dne úklidu do oficiálního kalendáře OSN. I Estonské velvyslanectví se tento pátek 18. září s partnery, týmem společnosti Bolt, přáteli a členy estonské komunity pustí do úklidu na Praze 8. K iniciativě za čistší Prahu se tentokrát připojí také předseda estonského parlamentu „Riigikogu“ pan Lauri Hussar, který v tomto týdnu navštíví Českou republiku,“ informuje velvyslankyně Estonska paní Jana Vanaveski.

Uklízet se bude také na Stezce Českem

K letošnímu World Cleanup Day se připojí také Stezka Českem, která ve spolupráci s Ukliďme Česko připravuje úklidy na vybraných úsecích dálkové trasy napříč republikou. Do úklidů se zapojí stezkaři i další dobrovolníci celkem na 18 úsecích stezky.

„Pravidelná účast v rámci spolupráce s Ukliďme Česko, u nás pod názvem Ukliďme Stezku Českem, je logické doplnění naprosto přirozeného přístupu chování v přírodě - tedy nenechávat po sobě stopy. Je to unikátní možnost zanalyzovat, co nás v přírodě trápí a formou edukace a příkladu na tuto problematiku poukázat. Očekávám, že do budoucna se tato akce stane stejně běžnou jako je například zamykání řek po sezóně,“ sdělil Martin Úbl, zakladatel Stezky Českem.

Každý pár rukou se počítá

Zapojit se může každý – jednotlivci, rodiny, školy, firmy, spolky i skupiny přátel. Stačí si na webu Ukliďme Česko vybrat některý ze 600 naplánovaných úklidů, případně ještě zorganizovat vlastní.

O víkendu 18. - 20. září tedy vezměte rodinu, kamarády nebo kolegy a vyrazte s námi ven. Každý dobrovolník se počítá a každý uklizený kousek Česka má smysl.

Více informací, mapa úklidů a registrace: UkliďmeCesko.cz

 

Zdroj: Ukliďme Česko z.s.

 

Kontakt:

Radek Janoušek

Ukliďme Česko z.s.

E-mail: radek@uklidmecesko.cz

www.uklidmecesko.cz

 

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59185.

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