Česká republika si v celosvětovém žebříčku znalosti angličtiny EF English Proficiency Index (EF EPI) meziročně pohoršila. Se skóre 569 bodů obsadila 24. místo ze 117 hodnocených zemí a regionů, oproti loňsku tak klesla o jednu příčku a ztratila 13 bodů. Nadále se však řadí mezi země s vysokou úrovní znalosti angličtiny. Mezi českými městy vyniká Brno, které opět předstihlo Prahu. Na čele světového žebříčku došlo ke změně – dosud vedoucí Nizozemsko vystřídalo Švédsko.
Česko zaostává za sousedy, Slovensko dlouhodobě posiluje
Přestože se Česká republika řadí mezi země s vysokou úrovní znalosti angličtiny, v porovnání se sousedními státy má stále prostor pro zlepšení. Rakousko se letos umístilo na druhém místě světového žebříčku se 613 body, Německo na čtvrtém (611 bodů), Slovensko obsadilo 11. příčku (594 bodů) a Polsko skončilo patnácté (587 bodů).
Právě Slovensko patří mezi evropské země, které v dlouhodobém horizontu zaznamenaly nejvýraznější zlepšení. Od roku 2016 si polepšilo o 49 bodů. Přestože letos jeho skóre meziročně pokleslo, zůstává o 25 bodů před Českou republikou.
„Náskok Slovenska o 25 bodů a jeho dlouhodobý vzestup zasluhují gratulaci a rovněž by pro nás měly být jasným budíčkem. Přestože tento žebříček mapuje znalosti dospělé populace, výsledky přímo odrážejí, co si lidé odnesli ze škol a jak s jazykem dál pracují v praxi,“ poukazuje na roli českého školství v rozvoji jazykových dovedností doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Brno opět porazilo Prahu. Nejlépe si vede Jihomoravský kraj
Brno letos dosáhlo 613 bodů, tedy o 28 více než Praha, která získala 585 bodů. Brněnské skóre tak odpovídá výsledku druhého nejlepšího státu světového žebříčku, Rakouska. Meziročně se však rozdíl mezi oběma městy zmenšil. Zatímco Praha si oproti loňsku polepšila o 9 bodů, z 576 na 585, Brno naopak zaznamenalo pokles o 7 bodů, z 620 na 613. Úspěch Brna se promítá také do regionálního hodnocení. Nejlépe hodnoceným českým regionem se stal Jihomoravský kraj se 606 body.
Švédsko vystřídalo Nizozemsko. Angličtina přitom globálně oslabuje
První místo letošního žebříčku obsadilo Švédsko se 615 body, které na čele vystřídalo Nizozemsko. To letos skončilo páté s 609 body. Mezi obě země se zařadily Rakousko (613 bodů), Dánsko (612 bodů) a Německo (611 bodů).
Výsledky zároveň upozorňují na dlouhodobý celosvětový vývoj. Průměrná úroveň angličtiny klesá již pátým rokem v řadě a více než dvě třetiny zemí, u nichž je možné meziroční srovnání, letos zaznamenaly horší výsledek. Pokles se nevyhnul ani Evropě, kde si pohoršilo 27 z 33 hodnocených zemí.
Mluvení zůstává celosvětovou slabinou. Češi se v něm ale zlepšili
Jedním z nejvýraznějších zjištění letošního EF EPI je rozdíl mezi porozuměním angličtině a schopností ji aktivně používat. Globální průměrné skóre v mluvení dosahuje 464 bodů, tedy o 57 méně než v případě čtení. Přibližně ve 40 % hodnocených zemí je mluvení nejslabší jazykovou dovedností, v dalších 40 % pak poslech.
Také v České republice zůstává mluvení nejslabší hodnocenou dovedností, oproti loňskému roku se však Češi v této oblasti zlepšili. Zatímco ve čtení dosáhli čeští účastníci 593 bodů, v mluvení získali 514 bodů, což představuje meziroční zlepšení o 16 bodů navzdory poklesu celkového skóre.
„Porozumět angličtině a dokázat v ní pohotově komunikovat jsou dvě odlišné věci. Podobný obrázek přináší i náš aktuální průzkum realizovaný prostřednictvím platformy Ipsos Instant Research. Z lidí, kteří angličtinu alespoň základně ovládají, začne pouze 18 % bez obav mluvit a dvě třetiny se kvůli jazykovým obavám někdy vyhnuly určité situaci nebo příležitosti. Každý osmý se dokonce kvůli obavám z angličtiny neucházel o pracovní pozici, která ho lákala. Proto je důležité při jazykovém vzdělávání rozvíjet nejen znalosti, ale také sebevědomí a schopnost používat jazyk v reálných situacích,“ říká Sabina Wyrobová z EF Education First.
Na potřebu většího důrazu na praktickou komunikaci při výuce angličtiny upozorňuje také docentka Klára Uličná: „Češi mívají solidní teoretické základy, ale často je brzdí ostych a nedostatek příležitostí angličtinu aktivně používat. Pokud nechceme v konkurenci sousedů zaostávat, musíme výuku posunout ke skutečné komunikaci, zkvalitnit přípravu učitelů, omezit podíl nekvalifikované výuky a vytvářet prostředí, kde je angličtina přirozeným nástrojem každodenní praxe, nikoli jen školním předmětem.“
Nejlépe si vedou lidé mezi 26 a 30 lety
Letošní výsledky zároveň ukazují na velmi dobrou úroveň angličtiny mezi českými mladými dospělými. Nejvyššího skóre dosáhli lidé ve věku 26 až 30 let, a to 609 bodů, tedy o 40 bodů více, než je celostátní průměr. Výraznější rozdíl je patrný také mezi muži a ženami. Zatímco čeští muži získali 581 bodů, ženy dosáhly 558 bodů. Rozdíl 23 bodů ve prospěch mužů odpovídá širšímu celosvětovému trendu. Muži letos dosáhli vyššího skóre než ženy téměř v 70 % hodnocených zemí.EF
Education First slaví 20 let v Česku
EF Education First si letos připomíná 20 let působení na českém trhu. Mezinárodní vzdělávací organizace, založená v roce 1965 ve Švédsku, pomáhá prostřednictvím jazykového vzdělávání a zahraničních zkušeností otevírat lidem nové studijní, pracovní i osobní příležitosti. „Za dvacet let našeho působení v České republice se možnosti jazykového vzdělávání výrazně proměnily. Dnes máme angličtinu díky internetu a moderním technologiím prakticky na dosah ruky, přesto nám často chybí jistota při skutečné komunikaci. Právě přímá zahraniční zkušenost, kdy člověk jazyk každodenně používá a musí se spolehnout sám na sebe, je pro rozvoj mluvení a jazykového sebevědomí naprosto klíčová. Proto dlouhodobě stavíme na propojení jazykového vzdělávání s pobytem v mezinárodním prostředí,“ říká Sabina Wyrobová z EF Education First.
O EF Education First: EF Education First je mezinárodní vzdělávací organizace založená roku 1965 Bertilem Hultem ve Švédsku. Zaměřuje se na jazykové vzdělávání, studijní pobyty v zahraničí a mezinárodní vzdělávací programy. V České republice působí od roku 2006.
O EF EPI: EF English Proficiency Index (EF EPI) každoročně porovnává úroveň angličtiny dospělých po celém světě. Vydání pro rok 2026 vychází z výsledků 2,3 milionu účastníků jazykového testu EF SET ze 117 zemí a regionů, kteří test absolvovali v roce 2025. Kompletní výsledky jsou dostupné na www.ef.com/epi.
O průzkumu Ipsos Instant Research: Průzkum „Češi a jazyky“ byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro vzdělávací organizaci EF Education First. Sběr dat byl ukončen 16. října 2026. Zúčastnilo se ho 523 respondentů ve věku 18–65 let z celé České republiky. Průzkum se zaměřil na deklarované jazykové znalosti, používání cizích jazyků, obavy z komunikace a zkušenosti s pobyty v zahraničí.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60084.