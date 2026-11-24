Podle nejnovějšího šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, do kterého se zapojilo 604 zařízení, uvedlo 61,4 % respondentů, že nemají dostatek pracovníků ve všech potřebných profesích. Po přepočtu na celý sektor chybí odhadem 2761 lidí. Největší část deficitu tvoří pracovníci v sociálních službách, kterých chybí přibližně 1402, ve zdravotnických profesích pak dalších 672 pracovníků.
„Sociální služby budou v příštích letech potřebovat výrazně více pracovníků a domácí pracovní trh sám tuto potřebu pravděpodobně nepokryje. V řadě západoevropských zemí je zapojení zahraničních pracovníků v dlouhodobé péči běžnější než u nás, a i v Česku v něm vidíme potenciál. Podmínkou je ale dobře zvládnutá jazyková příprava, splnění kvalifikačních požadavků a kvalitní začlenění pracovníků do českých týmů,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Potřeba pracovníků bude dál růst
Na konci roku 2025 žilo v Česku 2,27 milionu lidí ve věku 65 let a více, tedy 20,8 % populace. Do roku 2050 má jejich podíl podle projekce Českého statistického úřadu vzrůst na 29 %. Podle Studie dlouhodobé sociální péče, kterou pro APSS ČR zpracovala společnost Deloitte, bude jen v terénních a ambulantních službách pro seniory potřeba do roku 2035 zvýšit personální kapacitu z přibližně 34 tisíc plných pracovních úvazků v roce 2024 na 55 tisíc.
Jednou z cest je řízený nábor ze zahraničí
Kasea CZ chce při náboru pro sociální služby využít zkušenosti, které získala při náboru kvalifikovaného zdravotnického personálu z Filipín pro české nemocnice.
„Mezi kandidáty, se kterými na Filipínách pracujeme, potkáváme zkušené lidi, kteří si práci v pečujících profesích vědomě zvolili. Z naší zkušenosti mají velmi silný respekt ke starším lidem, trpělivost a přirozenou ochotu pomáhat druhým. Zároveň mají o práci a dlouhodobý život v Česku skutečný zájem. Pro české sociální služby proto mohou být velmi kvalitní posilou, pokud jejich nábor doprovází pečlivý výběr, příprava a podpora při začlenění,“ říká Gabriela Pchálková, majitelka a jednatelka personální poradenské společnosti Kasea CZ.
Řízený nábor musí stát na důsledném výběru kandidátů, férových pracovních podmínkách, jazykové přípravě, splnění kvalifikačních požadavků a podpoře při integraci. Požadavky se přitom liší podle konkrétní profese – jiné podmínky platí pro pracovníky v sociálních službách a jiné pro regulované zdravotnické profese působící například v domovech pro seniory.
Kasea CZ zajišťuje zahraniční nábor od vyhledání a prověření kandidátů přes jazykovou přípravu a administrativu až po podporu zaměstnance i zaměstnavatele po příjezdu. V roce 2026 jako první společnost v Česku úspěšně zprostředkovala příchod a zaměstnání filipínských všeobecných sester v českých nemocnicích. Nyní připravuje první konkrétní projekty s poskytovateli sociálních služeb.
Zdroj: Kasea CZ
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60217.