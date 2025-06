Česko žilo beachvolejbalem. Perušič a Schweiner vybojovali na J&T Banka Ostrava Beach Pro bronz, fanoušci vytvořili atmosféru světového formátu

Češi zářili na domácím písku

Domácí hvězdy a úřadující mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner naplnili očekávání fanoušků a hnáni bouřící J&T Banka Arenou dokráčeli až do semifinále. V napínavém duelu s týmem Mol / Sorum, norskými olympijskými vítězi z Tokia, sice v tie-breaku padli, ale v zápase o 3. místo dokázali zabojovat a porazit polské duo Bryl / Łosiak. Odčinili tak nejen porážku ze skupiny, ale i semifinálové zklamání – a před nadšenými fanoušky slavili bronzovou medaili.

„Rozloučit se s turnajem vítězstvím je skvělé, rozhodně lepší než odcházet po prohře. A čím jsme starší, tím víc si podobné momenty a atmosféru kolem nás dokážeme užít a vážit si jich. Víme, že to není samozřejmost – naopak, v zahraničí je něco takového spíše výjimečné. Klobouk dolů organizátorům, městu Ostrava a Českému volejbalovému svazu, protože toto je opravdu rarita,” pochvaloval si po utkání o 3. místo Schweiner.

„Tento bronz řadím hodně vysoko, minimálně na úroveň našich předchozích stříbrných medailí z let 2019, 2021 a 2022. Vzhledem k tomu, že před turnajem jsme necítili úplně velkou formu, tak ta bronzová medaile a možnost odvděčit se fanouškům je něco skvělého,” hodnotil turnaj Perušič.

Vyprodáno! Ostrava znovu ukázala, že patří k top turnajům světa

Turnaj opět potvrdil svou výjimečnost nejen díky světovým hráčům, ale především díky své atmosféře a fanouškům. Od pátku do neděle byly tribuny J&T Banka Areny beznadějně vyprodané a veřejně přístupná fanzóna pulzovala energií od rána do večera. Potlesk, pokřiky, mexické vlny i české vlajky vytvořily kulisu, kterou si pochvalovali hráči i světová média. „Nikde jinde nezažijete takhle skvělé publikum. Je to festival beachvolejbalu,“ shodovali se účastníci napříč turnajem.

Finále plná emocí: Skandinávci dominovali, Brazilky potvrdily formu

V mužském finále došlo na očekávaný severský souboj – Norové Mol a Sorum se utkali se švédskými olympijskými šampiony z Paříže Ahmanem a Hellvigem. První set nabídl neuvěřitelných 58 výměn a skončil vítězstvím Norů, ale v napínavém tie-breaku se nakonec radovali Švédové a připsali si další triumf na velkém turnaji.

Ženské finále ovládly Brazilky Thamela / Victoria. Ve finálovém duelu přehrály zkušené Lotyšky Anastasiji a Tinu a završily tak svou jízdu ostravským turnajem zlatem.

Od úvodního podání až po poslední výměnu finálového dne přinesl turnaj v industriálních kulisách Dolních Vítkovic špičkový sport, napětí, silné emoce i fanouškovskou euforii. Čeští reprezentanti potvrdili svou světovou třídu, diváci opět vytvořili nezaměnitelnou atmosféru a Ostrava ukázala, proč se řadí mezi špičku světové beachvolejbalové tour. Osmý ročník J&T Banka Ostrava Beach Pro nabídl nejen medailovou radost, ale i jasný signál, že beachvolejbal v Česku žije – a má své pevné místo na globální scéně.

