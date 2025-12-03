Česko zná své Vizionáře 2025. Bodují bezpečnostní inovace, stále více pozornosti získává ekologie, ale i zdravý životní styl

Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Sdružení CzechInno společně s partnery odhalilo vítěze 15. ročníku prestižní soutěže Vizionáři, která každoročně vyhledává a oceňuje nejodvážnější inovace českého podnikání – technologie, nápady a projekty s mimořádným ekonomickým i společenským dopadem. Letos byly uděleny čtyři tituly Vizionář 2025, sedm čestných uznání a zároveň vznikl zcela nový Zlatý fond Vizionářů, který má trvale připomínat výjimečné osobnosti a projekty minulých ročníků. Osobností projektu Vizionáři 2025 se stal prezident Asociace výzkumných organizací ČR Libor Kraus, jenž si ocenění odnáší za dlouhodobý přínos českému materiálovému výzkumu, vývoji a šíření dobrého jména českých inovací ve světě.

Z nominovaných inovací 117 inovativních českých firem a organizací byly vyzvány k podání přihlášek jen ty subjekty, které ve svých inovacích kombinují výrazně pozitivní technologický, ekonomický i celospolečenský přínos své inovace. Mezi podanými přihláškami do projektu pak porota ocenila zejména ty, které krom technologické unikátnosti přinášejí i významné úspory, přelomové vidění světa nebo reagují na aktuální výzvy společnosti. Projekt Vizionáři 2025 tak vyzdvihl významné ekologické počiny nebo inovace podporující zdravý životní styl, výraznou společnou linkou řady letos přihlášených inovací pak bylo téma kybernetické i fyzické bezpečnosti, která je jednou priorit stále více nabývajících na významu. Pozornosti se dostalo inovacím podporujícím zefektivnění kyberbezpečnostního vzdělávání ve firmách i na školách, usnadňujícím boj s kyberkriminalitou nebo přinášejícím pozitivní perspektivy ochrany v době postkvantové.

Zapojení Komerční banky do projektu Vizionáři 2025 pro nás po letech spolupráce s jejím organizátorem bylo přirozeným krokem - podpora inovací a rozvoj technologicky pokročilých řešení jsou totiž klíčové pro budoucnost české ekonomiky i pro naše klienty,“ říká k zapojení Komerční banky jako generálního odborného partnera do projektu Vizionáři 2025 ředitel jejího korporátního centra Jan Landa. „Věříme, že sdílením našich zkušeností a aktivní účastí v ekosystému vizionářů můžeme přispět k posilování konkurenceschopnosti a udržitelného růstu.

Chceme inspirovat k inovacím, které spojují technologickou odolnost, transparentnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. I proto se do ekosystému projektu Vizionáři již šestým rokem rádi aktivně zapojujeme,“ říká k zapojení Českých Radiokomunikací jako hlavního odborného partnera do projektu ředitelka komunikace, PR a strategických vztahů společnosti Anna Tůmová.

Počet a kvalita přihlášek do letošních Vizionářů, které mají kyberbezpečnostní konotace, nás velmi příjemně překvapily,“ komentuje téma výkonná ředitelka sdružení CzechInno a také koordinátorka EDIH Cybersecurity Innovation Hub Tereza Šamanová a dodává: „Téma kybernetické a informační bezpečnosti i jejich průnik s bezpečností fyzickou je totiž horkým tématem dneška. Je skvělé, že letošní ročník naší soutěže potvrzuje zvyšující se četnost výskytu vizionářů kyberbezpečnosti mezi českými firmami i organizacemi – a čím více o jejich úspěších budeme slýchat, tím lépe pak mohou ukazovat v moři bezpečnostních nástrah cestu nám ostatním.“

Porota složená ze čtrnácti odborníků a odbornic pocházejících z českých organizací a firem podporujících inovační podnikání vybrala čtyři držitele titulu Vizionář 2025, udělila sedm svých čestných uznání a ocenila Osobnost projektu Vizionáři.

Čerstvými držiteli titulu Vizionář 2025 jsou:

  1. Společnost Dronetag, s.r.o. za svůj systém Dronetag určený pro hladkou integraci dronů do sdíleného vzdušného prostoru a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro oblast veřejné bezpečnosti
  2. Společnost DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. za svůj systém SPIDER Green Circle – uzavřený ekologický systém pro údržbu krajiny budoucnosti a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro oblast ekologické údržby krajiny
  3. Společnost EAGLE.ONE s.r.o. za svůj systém EAGLE.ONE - lovec dronů určený pro autonomní ochranu vzdušného prostoru proti dronům a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro oblast veřejné bezpečnosti
  4. Společnost VZLU AEROSPACE, a.s. za svou družici SATurnin-1 - první domácí družici zaměřenou na snímkování Země ve vysokém rozlišení a datovou podporou pro obranné, bezpečnostní a environmentální aplikace a její technologický, ekonomický a společenský přínos pro oblast bezpečnosti a datové a technologické nezávislosti ČR.

Jako historicky první oceněný Vizionář byla také: 

  • Společnost VZLU AEROSPACE, a.s. za výjimečný dlouhodobý přínos svých inovačních produktů a procesů pro českou ekonomiku a společnost uvedena do Zlatého fondu Vizionářů. 

Čestné uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2025 získali: 

  1. Společnost Comboski, s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast podpory zdravého životního stylu a rozvoje sportu – oceněna byla kombinace minilyží, sněžnic a nesmeků Comboski.
  2. Společnost CyWeTa DNS s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti boje proti kyberkriminalitě – porota ocenila její nástroj pro monitoring darknetu Hackedlist.io.
  3. Společnost Infrahex s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti posilování veřejné bezpečnosti – porotu zaujal její „plášť neviditelnosti“ Infrahex.  
  4. Společnost NanoTrade s.r.o. za ekonomický a sociální přínos pro oblast podpory zdravého životního stylu a rozvoje sportu – oceněna byla 365Arena – celoroční aréna pro sjezdové lyžování na nanopovrchu.
  5. Společnost ŠMT, a.s. za technologický a ekonomický přínos v oblasti strojírenské výroby, který přinesla vývojem a uvedení na trh svého komplexního strojírenského pracoviště / obráběcí buňky SR1000.
  6. Ústav telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologicí Vysokého učení technického v Brně za ekonomický a sociální přínos pro oblast vzdělávání a rozvoje kyberbezpečnosti realizovaný prostřednictvím kyberarény BUTCA určené pro vzdělávání a testování i trénování kyberbezpečnostních dovedností v průmyslu, energetice i telekomunikacích.
  7. Společnost Wultra s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti posilování kyberbezpečnosti dosaženým prostřednictvím vývoje a uvedením na trh ryze české postkvantově odolné unikátní autentizační metody.

Titul Osobnost projektu Vizionáři 2025 získal:

  • Ing. Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací ČR za jeho komplexní přístup při rozvoji materiálového inženýrství v ČR a propagaci dobrého jména českých inovací ve světě.          

Cílem projektu Vizionáři 2025 bylo ocenit výjimečně inovativní české firmy, které zaslouží další rozvoj a nabídnout jejich inovacím propagaci v médií, spolupráci v rámci systému projektů na podporu rozvoje inovací a současně umožnit navázání efektivní spolupráce i mezi oceněnými subjekty navzájem.

 

