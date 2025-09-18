Československá bytová: Realitní hráč, který proměňuje riziko v příležitost

Firma se specializuje na kompletní realitní development – od akvizice pozemků či nemovitostí, přes složité povolovací procesy a budování infrastruktury až po finální přípravu projektů pro investory a stavební partnery. Její strategie je jasná: vstupovat do projektů, které jiní developeři kvůli složitosti odmítají. A právě v tom nachází svůj růstový potenciál.
Úspěch postavený na zkušenostech
Lidé ve společnosti a okolo ní mají za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oboru. Tým odborníků dokáže odhalit příležitost tam, kde ostatní vidí jen riziko – ať už jde o pozemky s komplikovanými právními vztahy, nemovitosti, které potřebují profesionální přístup nebo o developerské projekty zatížené zdlouhavými povolovacími řízeními.
„Naší výhodou je schopnost řešit složité situace rychle a transparentně. Díky tomu dokážeme investorům nabídnout projekty s vysokým potenciálem a nižší mírou rizika,“ uvádí vedení společnosti.
Projekty s vizí
Československá bytová v současnosti pracuje na řadě projektů na obou stranách hranice. Mezi nejvýznamnější patří Apollon Resort Lednice, rozsáhlý rezidenčně-rekreační areál v srdci Lednicko-valtického areálu zapsaného na seznam UNESCO. Dalším příkladem jsou projekty okolo Košic, včetně jednoho, který počítá s výstavbou více než 250 bytových jednotek obklopených zelení.
Výhled do budoucna
Realitní trh v Česku i na Slovensku se mění, poptávka po kvalitním bydlení i rekreačních projektech ale neklesá. Československá bytová proto plánuje další expanzi a nové projekty v atraktivních lokalitách.
„Chceme dál dělat to, co umíme – nacházet hodnotu tam, kde ji ostatní nevidí, a proměňovat komplikované příležitosti v úspěšné projekty,“ dodává společnost.
Zdroj: Československá bytová