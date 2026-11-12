Český DeltaGen kupuje firma Worker.ai, za kterou stojí miliardář Ratmir Timashev

Autor:
  9:48
Sledovat Metro na Googlu

Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Zakladatelé DeltaGenu přecházejí do Worker.ai. Produktový a vývojový tým zůstává v Praze, kde ho firma chce dál rozšiřovat.

Americký Worker.ai kupuje DeltaGen, startup s vývojovým týmem v Praze, který založili René Bystroň, Michal Studnička a Matúš Ondreička a podpořil akcelerátor Techstars. Za Workerem stojí Ratmir Timashev, který v roce 2020 prodal Veeam za zhruba 110 miliard korun.

Všichni tři zakladatelé pokračují ve Workeru. Bystroň je jeho spoluzakladatelem a provozním ředitelem, Studnička se věnuje produktu a Ondreička technickému vývoji. Produktový a vývojový tým DeltaGenu zůstává v Praze a firma ho chce dál rozšiřovat.

Worker zároveň uvádí na trh svůj operační systém pro malé firmy. Jeho cílem je umožnit jim růst, aniž by všechno záviselo na tom, kolik toho zvládne jejich majitel.

„Majitelé by neměli muset prodat firmu, aby měli zase čas na vlastní život," říká John Roberts, spoluzakladatel a CEO Workeru. „Při práci pro private equity fondy jsem na vlastní oči viděl, jak dobře nastavený systém řízení pomáhá firmám rychleji růst. Díky AI tyto systémy i potřebnou podporu zpřístupňujeme malým týmům. Majitelé by měli mít možnost vybudovat větší firmu, aniž by nad ní ztratili kontrolu nebo ji museli prodat jiné společnosti."

Pro řadu podnikatelů má růst háček. S každým novým zákazníkem přibývají rozhodnutí, nestandardní situace a úkoly, jejichž plnění nakonec musí hlídat sám majitel. Firma roste. Na život mimo ni zbývá čím dál méně času.

Timashev podporuje Worker s cílem pomoct růst menším výrobcům, firmám ve službách i rodinným podnikům. Malé a střední firmy vytvářejí 43,5 procenta amerického HDP a zaměstnávají téměř 46 procent pracovníků soukromého sektoru. Investice do jejich úspěchu tak podporují růst celé ekonomiky.

„Při budování Veeamu jsem viděl velkou příležitost: dostat výkonné technologie k firmám všech velikostí," říká Timashev. „AI dnes může malým firmám pomoct zvládnout víc práce, aniž by jejich už tak vytížení majitelé museli pracovat ještě déle. Worker je moje sázka na tuhle změnu."

Worker spojuje firemní plán, rozdělení odpovědností, klíčová čísla a pracovní postupy v jednom operačním systému. Pracují v něm lidé i AI pracovníci. AI pracovníkům mohou týmy svěřit opakující se práci, například přípravu přehledů o tom, co se ve firmě děje, nebo hlídání dohodnutých úkolů. Rozhodování o podnikání přitom zůstává v rukou lidí.

Roberts znal technologii DeltaGenu už ze svého předchozího působení v kyberbezpečnostní firmě. Když pro Worker hledal hlasovou AI, obrátil se na tým, se kterým měl zkušenost.

DeltaGen do Workeru přináší hlasovou technologii, která v reálném čase zachycuje rozhodnutí, závazky a další kroky přímo při rozhovoru. Worker z nich vytváří úkoly a určí, kdo je má na starosti. Když se například tým domluví, že po schválení ceny pošle zákazníkovi nabídku, AI pracovník ji připraví a vyžádá si schválení. Pověřený zaměstnanec cenu schválí a nabídku odešle.

Nikita Zhitov, majitel společnosti CityPlat, který Worker používá, poznává rozdíl i mimo kancelář.

„Dřív jsem váhal, jestli vzít další projekt. Věděl jsem totiž, že za něj zaplatím večery a víkendy, které bych jinak strávil s rodinou," říká Zhitov. „S Workerem nemusím být u každého rozhodnutí, abych věděl, že se na věcech pracuje. Na nový projekt si tak troufnu snadněji. A když jsem s dětmi, jsem opravdu s nimi."

Bystroň podobný příběh zná z vlastní rodiny.

„Táta měl malou stavební firmu. Pracoval čím dál víc, ale firma přesto ne vždy rostla," říká Bystroň. „Internet měl podnikání usnadnit. Jemu ale přidal další povinnosti do už tak plného dne. AI selže, pokud lidem, jako je můj táta, jen přidá další práci, kterou budou muset stíhat. Worker stavíme proto, aby mohli rozvíjet firmu a přitom se vracet domů s časem a energií pro své blízké."

O Worker.ai

Worker je operační systém pro malé firmy, který jim pomáhá růst, aniž by podnikání pohltilo celý život jejich majitelů. Na jednom místě propojuje plány, odpovědnosti, klíčová čísla a pracovní postupy. Lidé a AI pracovníci v něm společně zajišťují chod firmy. Více na worker.ai.

 

Kontakt:

Kira Wojack

Merritt & Rose Communications

kira@merrittandrose.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60033.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

VIDEO: V Kozolupech pokáceli vánoční strom pro Plzeň, rostl třicet let

Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech

Letošním plzeňským vánočním stromem je dougalska tisolistá, která tři desetiletí rostla u domu v Kozolupech. Dnes dopoledne dřevorubci strom podřízli a jeřábník ho pak vzduchem dopravil přes menší...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...

Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Plzeňské divadlo uvede světovou premiéru baletu o ruské baletce Anně Pavlovové

PlzeĹskĂ© divadlo uvede svÄ›tovou premiĂ©ru baletu o ruskĂ© baletce AnnÄ› PavlovovĂ©

Život slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové, která proslavila baletní sólo Umírající labuť a jejíž jméno nese také známý dezert z našlehaných bílků,...

12. listopadu 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Diamo: Těžba zlata u Zlatých Hor by mohla regionu přinést stovky milionů korun

ilustrační snímek

Případné obnovení těžby zlata u Zlatých Hor na Jesenicku by mohlo kromě povinných plateb přinést regionu také dobrovolné příspěvky z výnosů těžby v hodnotě až...

12. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Moravské zemské muzeum představí tvorbu ilustrátora Čapka z posledních let

ilustrační snímek

Výstavu ilustrací s motivy starých mýtů, středověkých legend i pohádek otevře v pátek v Dietrichsteinském paláci Moravské zemské muzeum. Představuje tvorbu...

12. listopadu 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Studie: Čína cíleně zneužívá pozici dominantního dodavatele kritických surovin

ilustrační snímek

Čína cíleně zneužívá svou dominantní pozici dodavatele kritických surovin, jako jsou galium, hořčík, vanad a další prvky vzácných zemin, které jsou klíčové pro...

12. listopadu 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Historici se díky grantu budou věnovat rozmanitosti střední Evropy

ilustrační snímek

Etnickou a náboženskou rozmanitost středovýchodní Evropy ve 14. až 18. století prozkoumají historici z Česka, Maďarska a Polska díky grantu Evropské výzkumné...

12. listopadu 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kamenice nad Lipou začala přestavovat čistírnu odpadních vod

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začala přestavba čistírny odpadních vod asi za 89 milionů korun. Město kvůli tomu bude zřejmě zvyšovat cenu stočného,...

12. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

Říčany

Nejkvalitnější život mají lidé ve středočeských Říčanech. Město se v indexu kvality života umístilo na první příčce podeváté za sebou. Následuje Praha a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Na opačném...

12. listopadu 2026  14:42

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Pracovníci Povodí Moravy z břehů vodní nádrže Vranov sesbírali už čtyři a půl...

Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tři minuty a šlo se domů. Nové vedení si Žďár nezvolil ani na druhý pokus

Ani ze středečního pokračování ustavujícího zastupitelstva vedení Žďáru...

Kdo si myslel, že ho dění na žďárské politické scéně už nepřekvapí, spletl se. Po přerušení ustavujícího zastupitelstva z minulého týdne jednání pokračovalo ve středu. Místo volby nového vedení se...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.