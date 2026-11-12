Český DeltaGen kupuje firma Worker.ai, za kterou stojí miliardář Ratmir Timashev

Americký Worker.ai kupuje DeltaGen, startup s vývojovým týmem v Praze, který založili René Bystroň, Michal Studnička a Matúš Ondreička a podpořil akcelerátor Techstars. Za Workerem stojí Ratmir Timashev, který v roce 2020 prodal Veeam za zhruba 110 miliard korun.
Všichni tři zakladatelé pokračují ve Workeru. Bystroň je jeho spoluzakladatelem a provozním ředitelem, Studnička se věnuje produktu a Ondreička technickému vývoji. Produktový a vývojový tým DeltaGenu zůstává v Praze a firma ho chce dál rozšiřovat.
Worker zároveň uvádí na trh svůj operační systém pro malé firmy. Jeho cílem je umožnit jim růst, aniž by všechno záviselo na tom, kolik toho zvládne jejich majitel.
„Majitelé by neměli muset prodat firmu, aby měli zase čas na vlastní život," říká John Roberts, spoluzakladatel a CEO Workeru. „Při práci pro private equity fondy jsem na vlastní oči viděl, jak dobře nastavený systém řízení pomáhá firmám rychleji růst. Díky AI tyto systémy i potřebnou podporu zpřístupňujeme malým týmům. Majitelé by měli mít možnost vybudovat větší firmu, aniž by nad ní ztratili kontrolu nebo ji museli prodat jiné společnosti."
Pro řadu podnikatelů má růst háček. S každým novým zákazníkem přibývají rozhodnutí, nestandardní situace a úkoly, jejichž plnění nakonec musí hlídat sám majitel. Firma roste. Na život mimo ni zbývá čím dál méně času.
Timashev podporuje Worker s cílem pomoct růst menším výrobcům, firmám ve službách i rodinným podnikům. Malé a střední firmy vytvářejí 43,5 procenta amerického HDP a zaměstnávají téměř 46 procent pracovníků soukromého sektoru. Investice do jejich úspěchu tak podporují růst celé ekonomiky.
„Při budování Veeamu jsem viděl velkou příležitost: dostat výkonné technologie k firmám všech velikostí," říká Timashev. „AI dnes může malým firmám pomoct zvládnout víc práce, aniž by jejich už tak vytížení majitelé museli pracovat ještě déle. Worker je moje sázka na tuhle změnu."
Worker spojuje firemní plán, rozdělení odpovědností, klíčová čísla a pracovní postupy v jednom operačním systému. Pracují v něm lidé i AI pracovníci. AI pracovníkům mohou týmy svěřit opakující se práci, například přípravu přehledů o tom, co se ve firmě děje, nebo hlídání dohodnutých úkolů. Rozhodování o podnikání přitom zůstává v rukou lidí.
Roberts znal technologii DeltaGenu už ze svého předchozího působení v kyberbezpečnostní firmě. Když pro Worker hledal hlasovou AI, obrátil se na tým, se kterým měl zkušenost.
DeltaGen do Workeru přináší hlasovou technologii, která v reálném čase zachycuje rozhodnutí, závazky a další kroky přímo při rozhovoru. Worker z nich vytváří úkoly a určí, kdo je má na starosti. Když se například tým domluví, že po schválení ceny pošle zákazníkovi nabídku, AI pracovník ji připraví a vyžádá si schválení. Pověřený zaměstnanec cenu schválí a nabídku odešle.
Nikita Zhitov, majitel společnosti CityPlat, který Worker používá, poznává rozdíl i mimo kancelář.
„Dřív jsem váhal, jestli vzít další projekt. Věděl jsem totiž, že za něj zaplatím večery a víkendy, které bych jinak strávil s rodinou," říká Zhitov. „S Workerem nemusím být u každého rozhodnutí, abych věděl, že se na věcech pracuje. Na nový projekt si tak troufnu snadněji. A když jsem s dětmi, jsem opravdu s nimi."
Bystroň podobný příběh zná z vlastní rodiny.
„Táta měl malou stavební firmu. Pracoval čím dál víc, ale firma přesto ne vždy rostla," říká Bystroň. „Internet měl podnikání usnadnit. Jemu ale přidal další povinnosti do už tak plného dne. AI selže, pokud lidem, jako je můj táta, jen přidá další práci, kterou budou muset stíhat. Worker stavíme proto, aby mohli rozvíjet firmu a přitom se vracet domů s časem a energií pro své blízké."
O Worker.ai
Worker je operační systém pro malé firmy, který jim pomáhá růst, aniž by podnikání pohltilo celý život jejich majitelů. Na jednom místě propojuje plány, odpovědnosti, klíčová čísla a pracovní postupy. Lidé a AI pracovníci v něm společně zajišťují chod firmy. Více na worker.ai.
Kontakt:
Kira Wojack
Merritt & Rose Communications
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60033.