Český design v Miláně září po boku světových ikon – instalace v galerii Rossany Orlandi představuje ruční práci i příběhy

Mezi dvaceti vybranými kurátory je i Ilona Mančíková, žijící mezi Prahou a Milánem, která zde debutuje jako kurátorka. Její instalace Introspekce – osobní příběh propojuje české sklo, porcelán a autorský design s tématy vědomých voleb a návratu ke kořenům. Většina vystavených děl je ručně zhotovená, v limitovaných edicích či jako unikátní kusy, a odkazuje k řemeslné tradici české tvorby.
Ústředním prvkem expozice je stůl a židle designéra Václava Mlynáře. Zastoupena jsou díla studia Dechem (vázy Nádech / Výdech), Evy Eisler (plastika Soul), Hany Hillerové, Hany Vopravilové, Michaely Vrbkové, keramika Milana Pekaře a industriální prvky historického Keravitralu. Instalace stojí v dialogu se světovými jmény jako Achille Castiglioni, Ronan Bouroullec, Michael Anastassiades a značkami Flos či Mutina.
https://www.rossanaorlandi.com/
foto kredit : Simona Giuardullo
Zdroj: Ilona Mančíková