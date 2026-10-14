Český eM Client přichází s verzí 11: Umělá inteligence, digitální suverenita a moderní alternativa k Outlooku

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Umělá inteligence bez závislosti na jediném poskytovateli
eM Client 11 přináší integrovaného AI asistenta, který umožňuje vyhledávat, shrnovat a organizovat e-maily pomocí přirozeného jazyka. Umělá inteligence také pomáhá s psaním odpovědí, dokáže se přizpůsobit individuálnímu stylu komunikace uživatele, rozpoznává úkoly a události v e-mailech a umožňuje vytvářet automatická pravidla jednoduchým slovním zadáním.
Významnou novinkou je podpora Bring Your Own Key (BYOK). Firmy i jednotlivci si tak mohou zvolit vlastního poskytovatele AI a využívat kompatibilní modely podle svých požadavků na bezpečnost, soukromí a správu dat.
Díky podpoře otevřeného standardu Model Context Protocol (MCP) lze navíc eM Client propojit s externími AI asistenty, kteří mohou pracovat s obsahem e-mailové komunikace a provádět podporované operace přímo v aplikaci.
Česká alternativa k Outlooku a větší kontrola nad daty
V době rostoucí závislosti evropských firem a institucí na několika globálních technologických dodavatelích nabízí eM Client cestu k větší digitální nezávislosti.
Aplikace vyvíjená v České republice podporuje otevřené standardy jako jsou IMAP, CalDAV a CardDAV, ale i Microsoft Exchange (prostřednictvím EWS nebo MS Graph) a účty Google. Organizace tak mohou nezávisle na používaném e-mailovém klientovi zvolit vlastní e-mailovou infrastrukturu. V budoucnu mohou přejít k jinému poskytovateli bez nutnosti další změny aplikace pro zaměstnance.
„Chceme ukázat, že špičkový produktivní software může vznikat i v České republice a úspěšně konkurovat největším světovým hráčům,“ říká Michal Bürger, CEO a spoluzakladatel společnosti eM Client. „S verzí 11 přinášíme moderní AI funkce, ale zároveň uživatelům ponecháváme svobodu rozhodovat o tom, jaké technologie používají a kde jsou uložena jejich data. Věříme, že právě tato nezávislost bude pro firmy i veřejnou správu stále důležitější.“
Vyšší produktivita a modernější technologie
Vedle AI přináší eM Client 11 také paletu příkazů, připínání důležitých zpráv, pokročilou automatizaci e-mailů, přepracované uživatelské rozhraní a vylepšený kalendář.
Nová verze podporuje procesory ARM, moderní Microsoft Graph a nabízí službu eM Sync pro bezpečnou synchronizaci nastavení mezi zařízeními s koncovým šifrováním.
Dostupnost
eM Client 11 je nyní dostupný pro Windows a macOS v českém jazyce. Nabízí bezplatnou verzi i placené licence pro jednotlivce, firmy a organizace. Mobilní verze aplikace je ke stažení pro iOS a Android.
Více informací: https://cz.emclient.com
O společnosti eM Client
eM Client je česká softwarová společnost se sídlem v Praze, která vyvíjí e-mailového klienta pro Windows, macOS, iOS a Android. Aplikaci používají miliony uživatelů po celém světě. V jediném prostředí propojuje e-mail, kalendář, kontakty, úkoly, poznámky a chat. Společnost klade důraz na produktivitu, ochranu soukromí, otevřené standardy a nezávislost na konkrétních technologických dodavatelích.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014695857/cs/
Kontakt pro média:
E-mail: burger@emclient.com
Tel.: +420 739 024 024
Zdroj: eM Client
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59620.