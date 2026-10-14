Český eM Client přichází s verzí 11: Umělá inteligence, digitální suverenita a moderní alternativa k Outlooku

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  15:56
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Praha 14. října 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Česká softwarová společnost eM Client představuje eM Client 11, dosud nejvýznamnější aktualizaci svého e-mailového klienta, který používají miliony uživatelů po celém světě. Nová verze přináší pokročilé funkce umělé inteligence, propojení s externími AI asistenty a zásadní vylepšení produktivity. Posiluje tak pozici aplikace eM Client jako plnohodnotné evropské alternativy k Microsoft Outlooku.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20261014695857/cs/

Umělá inteligence bez závislosti na jediném poskytovateli

eM Client 11 přináší integrovaného AI asistenta, který umožňuje vyhledávat, shrnovat a organizovat e-maily pomocí přirozeného jazyka. Umělá inteligence také pomáhá s psaním odpovědí, dokáže se přizpůsobit individuálnímu stylu komunikace uživatele, rozpoznává úkoly a události v e-mailech a umožňuje vytvářet automatická pravidla jednoduchým slovním zadáním.

Významnou novinkou je podpora Bring Your Own Key (BYOK). Firmy i jednotlivci si tak mohou zvolit vlastního poskytovatele AI a využívat kompatibilní modely podle svých požadavků na bezpečnost, soukromí a správu dat.

Díky podpoře otevřeného standardu Model Context Protocol (MCP) lze navíc eM Client propojit s externími AI asistenty, kteří mohou pracovat s obsahem e-mailové komunikace a provádět podporované operace přímo v aplikaci.

Česká alternativa k Outlooku a větší kontrola nad daty

V době rostoucí závislosti evropských firem a institucí na několika globálních technologických dodavatelích nabízí eM Client cestu k větší digitální nezávislosti.

Aplikace vyvíjená v České republice podporuje otevřené standardy jako jsou IMAP, CalDAV a CardDAV, ale i Microsoft Exchange (prostřednictvím EWS nebo MS Graph) a účty Google. Organizace tak mohou nezávisle na používaném e-mailovém klientovi zvolit vlastní e-mailovou infrastrukturu. V budoucnu mohou přejít k jinému poskytovateli bez nutnosti další změny aplikace pro zaměstnance.

„Chceme ukázat, že špičkový produktivní software může vznikat i v České republice a úspěšně konkurovat největším světovým hráčům,“ říká Michal Bürger, CEO a spoluzakladatel společnosti eM Client. „S verzí 11 přinášíme moderní AI funkce, ale zároveň uživatelům ponecháváme svobodu rozhodovat o tom, jaké technologie používají a kde jsou uložena jejich data. Věříme, že právě tato nezávislost bude pro firmy i veřejnou správu stále důležitější.“

Vyšší produktivita a modernější technologie

Vedle AI přináší eM Client 11 také paletu příkazů, připínání důležitých zpráv, pokročilou automatizaci e-mailů, přepracované uživatelské rozhraní a vylepšený kalendář.

Nová verze podporuje procesory ARM, moderní Microsoft Graph a nabízí službu eM Sync pro bezpečnou synchronizaci nastavení mezi zařízeními s koncovým šifrováním.

Dostupnost

eM Client 11 je nyní dostupný pro Windows a macOS v českém jazyce. Nabízí bezplatnou verzi i placené licence pro jednotlivce, firmy a organizace. Mobilní verze aplikace je ke stažení pro iOS a Android.

Více informací: https://cz.emclient.com

O společnosti eM Client

eM Client je česká softwarová společnost se sídlem v Praze, která vyvíjí e-mailového klienta pro Windows, macOS, iOS a Android. Aplikaci používají miliony uživatelů po celém světě. V jediném prostředí propojuje e-mail, kalendář, kontakty, úkoly, poznámky a chat. Společnost klade důraz na produktivitu, ochranu soukromí, otevřené standardy a nezávislost na konkrétních technologických dodavatelích.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014695857/cs/

Kontakt pro média:

E-mail: burger@emclient.com 

Tel.: +420 739 024 024

Zdroj: eM Client

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59620.

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